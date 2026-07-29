От знакомств до терактов: Колпашников о лицемерии Дурова, Telegram и диверсантах
ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму. Обвинение связано с Telegram-ботом для знакомств "Дайвинчик", через который, по версии следствия, украинские спецслужбы вербовали российскую молодежь для совершения диверсий — от нападений на правоохранителей до поджогов объектов транспорта и связи.
Исполнителям, достигшим возраста уголовной ответственности, уже предъявлены обвинения, им грозят длительные сроки лишения свободы.
Примечательно, что накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял: Россия продолжает контактировать с руководством Telegram по вопросу восстановления доступа к мессенджеру, но пока большой активности от него не наблюдается.
О "свободе террористического слова" и лицемерии Дурова корреспонденту Анастасии Градинаровой рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников.
Исполнителям, достигшим возраста уголовной ответственности, уже предъявлены обвинения, им грозят длительные сроки лишения свободы.
Примечательно, что накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял: Россия продолжает контактировать с руководством Telegram по вопросу восстановления доступа к мессенджеру, но пока большой активности от него не наблюдается.
О "свободе террористического слова" и лицемерии Дурова корреспонденту Анастасии Градинаровой рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников.
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