От знакомств до терактов: Колпашников о лицемерии Дурова, Telegram и диверсантах - 29.07.2026 Украина.ру
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От знакомств до терактов: Колпашников о лицемерии Дурова, Telegram и диверсантах
От знакомств до терактов: Колпашников о лицемерии Дурова, Telegram и диверсантах - 29.07.2026 Украина.ру
От знакомств до терактов: Колпашников о лицемерии Дурова, Telegram и диверсантах
ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму. Обвинение связано с Telegram-ботом для знакомств "Дайвинчик", через который,... Украина.ру, 29.07.2026
2026-07-29T13:26
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ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму. Обвинение связано с Telegram-ботом для знакомств "Дайвинчик", через который, по версии следствия, украинские спецслужбы вербовали российскую молодежь для совершения диверсий — от нападений на правоохранителей до поджогов объектов транспорта и связи. Исполнителям, достигшим возраста уголовной ответственности, уже предъявлены обвинения, им грозят длительные сроки лишения свободы.Примечательно, что накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял: Россия продолжает контактировать с руководством Telegram по вопросу восстановления доступа к мессенджеру, но пока большой активности от него не наблюдается.О "свободе террористического слова" и лицемерии Дурова корреспонденту Анастасии Градинаровой рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников.
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видео, россия, павел дуров, дмитрий песков, telegram, фсб, криминал, спецслужба, украина, видео
Видео, Россия, Павел Дуров, Дмитрий Песков, Telegram, ФСБ, криминал, спецслужба, Украина

От знакомств до терактов: Колпашников о лицемерии Дурова, Telegram и диверсантах

13:26 29.07.2026
 
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ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму. Обвинение связано с Telegram-ботом для знакомств "Дайвинчик", через который, по версии следствия, украинские спецслужбы вербовали российскую молодежь для совершения диверсий — от нападений на правоохранителей до поджогов объектов транспорта и связи.

Исполнителям, достигшим возраста уголовной ответственности, уже предъявлены обвинения, им грозят длительные сроки лишения свободы.

Примечательно, что накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял: Россия продолжает контактировать с руководством Telegram по вопросу восстановления доступа к мессенджеру, но пока большой активности от него не наблюдается.

О "свободе террористического слова" и лицемерии Дурова корреспонденту Анастасии Градинаровой рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников.
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