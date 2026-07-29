https://ukraina.ru/20260729/ot-znakomstv-do-teraktov-kolpashnikov-o-litsemerii-durova-telegram-i-diversantakh-1081960561.html

От знакомств до терактов: Колпашников о лицемерии Дурова, Telegram и диверсантах

От знакомств до терактов: Колпашников о лицемерии Дурова, Telegram и диверсантах - 29.07.2026 Украина.ру

От знакомств до терактов: Колпашников о лицемерии Дурова, Telegram и диверсантах

ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму. Обвинение связано с Telegram-ботом для знакомств "Дайвинчик", через который,... Украина.ру, 29.07.2026

2026-07-29T13:26

2026-07-29T13:26

2026-07-29T13:26

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россия

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ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму. Обвинение связано с Telegram-ботом для знакомств "Дайвинчик", через который, по версии следствия, украинские спецслужбы вербовали российскую молодежь для совершения диверсий — от нападений на правоохранителей до поджогов объектов транспорта и связи. Исполнителям, достигшим возраста уголовной ответственности, уже предъявлены обвинения, им грозят длительные сроки лишения свободы.Примечательно, что накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял: Россия продолжает контактировать с руководством Telegram по вопросу восстановления доступа к мессенджеру, но пока большой активности от него не наблюдается.О "свободе террористического слова" и лицемерии Дурова корреспонденту Анастасии Градинаровой рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников.

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видео, россия, павел дуров, дмитрий песков, telegram, фсб, криминал, спецслужба, украина, видео