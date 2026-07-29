Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери - 29.07.2026 Украина.ру
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Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери
Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери - 29.07.2026 Украина.ру
Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери
Какие-то локальные контрудары ВСУ под руководством Михаила Драпатого еще могут предпринять в августе или в сентябре. Но добиться каких-то серьезных успехов с этими резервами и в этой конфигурации фронта враг однозначно не сможет
2026-07-29T07:00
2026-07-29T07:00
интервью
россия
украина
доброполье
борис рожин
михаил драпатый
вооруженные силы украины
дроны
пво
бронетехника
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис РожинЗа последнее время армия России добилась серьезных результатов в зоне СВО. Во-первых, в Донбассе началось наступление на линии "Доброполье-Дружковка". Во-вторых, группировка "Восток" форсировала Верхнюю Терсу для охвата Орехова и штурмует Покровское. В-третьих, на северо-востоке Харьковской области группировка "Север" заняла укрепрайон ВСУ возле Белого Колодезя и близка к закрытию кармана длиной в 12 километров.- Борис, учитывая эти вводные, как могут развиваться боевые действия в августе?- В Запорожской области продолжатся бои к западу от Орехова. ВСУ продолжат свои контратаки, чтобы затормозить продвижение "Востока" и снизить давление на фланг своей ореховской группировки. В то же время российское командование будет готовиться к штурму Покровского. Это важный пункт для дальнейшего наступления вглубь Днепропетровской области.На Добропольском направлении мы сконцентрируемся на освобождении Сергеевки и выходе на окраины самого Доброполья. Учитывая взятие Шевченко, до них уже не так много осталось. Также продолжим продвигаться на Доброполье с юга и с востока.На Дружковском направлении продолжатся бои за Алексеево-Дружковку и попытки продвинуться вдоль трассы к самой Дружковке. Также мы видим серьезный накат со стороны Торского и Николайполья. То есть российское командование пытается выйти к Дружковке на максимально широком фронте, чтобы избежать лобового штурма и обеспечить охват этого укрепрайона. Одновременно с этим идет работа по логистике ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации. Удары наносятся и по городам, и по дорогам между ними.Под Красным Лиманом продолжится вытеснение остатков украинских войск из южной части города. Также мы увидим бои за Старый Караван, Пришиб и Святогорск. Динамика будет примерно такой же.Под Купянском мы продолжим вытеснять ВСУ с левого берега Оскола. Под Великим Бурлуком мы продолжим создавать угрозу окружения, чтобы противник сам оттуда отходил. Также мы попытаемся взять Казачью Лопань и продолжим занимать населенные пункты вокруг Сум. Фронт мелкими шажками к городу так или иначе приближается.- Как у ВСУ сейчас с подготовкой новых резервов? Чем Драпатый рассчитывает воевать следующие полгода-год?- Киевский режим будет усиливать бусификацию всеми возможными методами, не обращая внимание на закон и справки. Также активно прорабатывается вопрос выдворения из Европы украинцев призывного возраста. Кого-то из депортированных уже загребли на фронт.При этом противник уже растратил часть резервов, которые он копил в течении весны. Они несколько месяцев атаковали в Запорожской области, но понесли потери и продолжают терять. Та же группировка "Восток" уничтожает около роты врага за сутки. Повторюсь, резервы у врага есть, но они расходуются. По бронетехнике какие-то запасы у них тоже есть. Локальные контрудары ВСУ еще могут предпринять в августе или в сентябре. Но добиться каких-то серьезных успехов с этими резервами и в этой конфигурации фронта враг однозначно не сможет.- Насчет наших возможностей. В последнее время в районе Доброполья мы снова стали применять механизированные штурмы. Не без потерь, но и не без результатов. Будут ли эти эксперименты продолжены, несмотря на все риски современной дроновой войны?- Все зависит от конкретных тактических условий этой атаки. Если мы будем выбивать украинскую ПВО и расчеты БПЛА (локальная изоляция поле боя), механизированная группа при поддержке дронов может добиваться результатов. Тем более, что при штурме Константиновки мы тоже использовали танки.Понятно, что если отправить технику по голому заминированному полю, ее быстро сожгут. А если все сделать в нужное время в нужном месте при правильном обеспечении, танки можно использовать не только для стрельбы с закрытых позиций.Конечно, наше командование внимательно оценивает нынешние атаки под Добропольем. Оно смотрит, можно ли таким образом где-то продавить вражескую оборону. Если где-то можно ускорить прорыв, техника пытается проскочить в населенный пункт и высадить пехоту, чтобы она заняла позиции. Это прямая задача БМП. Даже если часть машин потеряна, они свою работу выполнили, потому что люди преодолели килл-зону и рассредоточились в застройке.Да, реализовать это нелегко. Это серьезная работа для планировщиков тактического и оперативного уровня. Но если провести ее должным образом, враг с этим мало что сможет сделать.- Тяжелый дрон "Мангас", в создании которого вы принимали участие, все чаще стал сбрасывать на врага мины ТМ-62. За счет каких аккумуляторов это достигается? Насколько интенсивно враг старается сбивать эти беспилотники?- "Мангас" начинался как гаражный проект, но сейчас их стало очень много. Апробацию он проходил в разных частях, в том числе в "Рубиконе". И сейчас активно используется на Запорожском направлении.Изначально "Мангас" использовался для доставки грузов на удаленные точки. Когда их стало больше, они стали использоваться для минирования тыловых дорог и для сбросов минометных мин и ТМ-62. Конкретно "тмки" хорошо подходят для уничтожения легких построек и недостаточно заглубленных объектов. Их "Мангас" сейчас тащит достаточно спокойно.Понятно, что нынешняя его версия отличается от предыдущей. Там регулярно выявляются детские болезни. Тем не менее, это хорошая попытка создать массовые гексакоптеры, в которых противник нас превосходит. Они нужны и для снабжения, и для минирования, и для сбросов, и в качестве ретрансляторов.- Просто у нас сейчас рекламируют трехмоторный дрон "Мотылек", который якобы способен тягать ФАБ-250 на расстояние до 60 километров. Не знаю, насколько такие штуки могут стать массовыми.- Если войскам нужен дрон, который тащит ФАБ-250, то над его созданием будут думать. Таких авиабомб у нас "кидать - не перекидать". Их еще не на одну войну хватит. И если часть из них переоборудуют под доставку дронами, это будет очень хорошим решением.Я вообще считаю, что Минобороны должно выступать в роли венчурного инвестора, вкладываясь в какие-то гаражные проекты. Если что-то из них реализуется, это перекроет общие расходы на эту кампанию. Это делается, но это надо расширять на всю спецтехнику, а не только на дроны.Понятно, что тут важно соотношение цена/качество. Зачем нам беспилотник из китайских комплектующих, который не решает задач по импортозамещению и продается по конским ценам? Военные должны смотреть и на цены, и на ТТХ. И все приглянувшиеся изделия должны проходить апробацию на поле боя. Вот тогда уже надо смотреть, стоит ли дальше вкладываться в этот проект.- А спутники от "Рассвета", скорее всего, только в следующем году на фронте полноценно заработают?- Ну да. Второй-третий квартал 2027 года. Конечно, массовую спутниковую связь хотелось бы иметь до войны. Тем более, на ракетах "Роскосмоса" мы занимались запуском британских OneWeb. Для британцев мы создавали спутниковую сеть, а сами опоздали на несколько лет. Но лучше поздно, чем никогда.Конечно, последствия отключения "Старлинка" сказывались несколько месяцев. Сейчас мы более-менее от этого отходим. Но давайте не забывать, что противник при необходимости может полноценно включить "Старлинк" над территорией России, как это было в случае с Ираном. Эта проблема в случае обострения конфликта с Западом может встать в полный рост. К этому надо готовиться заранее. Учитывая, что терминалы "Старлинка" в России спокойно продаются за 350 тысяч рублей, а в Иране за их ввоз на территорию страны предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.Повторюсь, надо свои спутники выводить на орбиту постоянно. Если у нас будет хоть что-то свое, для нас уже не будет таким болезненным отказ от западных систем.- Последний вопрос будет касаться войны городов. Мы бьем по объектам в Киеве, по морской инфраструктуре и по заправкам. Нужно ли в этот список что-то еще добавить? Насколько мы сможем держать удар, учитывая, что у врага будет еще больше дронов и появится баллистика?- Сейчас еще не пик. Пик запускаемых дронов с обеих сторон придется на август. Объемы производства растут и у нас, и у них. Полетит еще больше.Конечно, надо усиливать нашу объектовую и зональную ПВО. Повышать не только количественный состав МОГов, но и увязывать их в единую систему и улучшать техническую оснащенность. Прицелы, приборы ночного виденья, более совершенные турели, лазерные технологии, искусственный интеллект. И, конечно, усиливать удары по врагу.Мы продолжим бить по портам и судам. МИД РФ прямо подтвердил, что это будет длительная кампания. Те, кто ждал, когда это начнется, пусть знают, что это началось. Удары по заправкам на Левобережье тоже продолжатся. По складам мы тоже бить будем. Если Украина бьет по Wildberries, то мы устроим тотальное уничтожение всех крупных объектов "Новой Почты". И, конечно, удары будут наноситься по остаткам нефтебаз и объектам газопереработки.Кстати, наши атаки на инфраструктуру переработки и переправки масла шли с мая, и вот в конце июля они дали результат. Украина на этом теряет несколько миллиардов долларов, которые она могла потратить на выплату долгов и закупку оружия. Неслучайно сейчас противник ноет про воздушное перемирие и перемирие по ЛБС. Они-то делали ставку, что российское общество надломится, но у нас люди требуют лупить сильнее.Не вывозит Украина эту инфраструктурную войну. И нам на эти болевые точки надо продолжать давить.
https://ukraina.ru/20260619/1080372678.html
https://ukraina.ru/20260728/1081905106.html
https://ukraina.ru/20260725/dmitriy-suslov-tramp-esche-ne-ponyal-chto-rossiya-perelomila-balans-uscherba-v-voyne-na-istoschenie-s-1081831365.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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интервью, россия, украина, доброполье, борис рожин, михаил драпатый, вооруженные силы украины, дроны, пво, бронетехника, дружковка, порты, киевский режим, спутник, ии (искусственный интеллект)
Интервью, Россия, Украина, Доброполье, Борис Рожин, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, дроны, ПВО, бронетехника, Дружковка, порты, киевский режим, спутник, ИИ (искусственный интеллект)

Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери

07:00 29.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк⭐Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов
⭐Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Какие-то локальные контрудары ВСУ под руководством Михаила Драпатого еще могут предпринять в августе или в сентябре. Но добиться каких-то серьезных успехов с этими резервами и в этой конфигурации фронта враг однозначно не сможет
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
За последнее время армия России добилась серьезных результатов в зоне СВО. Во-первых, в Донбассе началось наступление на линии "Доброполье-Дружковка". Во-вторых, группировка "Восток" форсировала Верхнюю Терсу для охвата Орехова и штурмует Покровское. В-третьих, на северо-востоке Харьковской области группировка "Север" заняла укрепрайон ВСУ возле Белого Колодезя и близка к закрытию кармана длиной в 12 километров.
- Борис, учитывая эти вводные, как могут развиваться боевые действия в августе?
- В Запорожской области продолжатся бои к западу от Орехова. ВСУ продолжат свои контратаки, чтобы затормозить продвижение "Востока" и снизить давление на фланг своей ореховской группировки. В то же время российское командование будет готовиться к штурму Покровского. Это важный пункт для дальнейшего наступления вглубь Днепропетровской области.
Борис Рожин интервью - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
19 июня, 07:00
Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяцПолагаю, что к концу 2026 года под контролем киевского режима останется только два крупных города Донбасса – Славянск и Краматорск. Да, противник сопротивляется всеми силами. Но каждый день он теряет населенные пункты. Именно с этим связана череда украинских терактов и разговоров в духе "Надо остановить войну"
На Добропольском направлении мы сконцентрируемся на освобождении Сергеевки и выходе на окраины самого Доброполья. Учитывая взятие Шевченко, до них уже не так много осталось. Также продолжим продвигаться на Доброполье с юга и с востока.
На Дружковском направлении продолжатся бои за Алексеево-Дружковку и попытки продвинуться вдоль трассы к самой Дружковке. Также мы видим серьезный накат со стороны Торского и Николайполья. То есть российское командование пытается выйти к Дружковке на максимально широком фронте, чтобы избежать лобового штурма и обеспечить охват этого укрепрайона. Одновременно с этим идет работа по логистике ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации. Удары наносятся и по городам, и по дорогам между ними.
Под Красным Лиманом продолжится вытеснение остатков украинских войск из южной части города. Также мы увидим бои за Старый Караван, Пришиб и Святогорск. Динамика будет примерно такой же.
Под Купянском мы продолжим вытеснять ВСУ с левого берега Оскола. Под Великим Бурлуком мы продолжим создавать угрозу окружения, чтобы противник сам оттуда отходил. Также мы попытаемся взять Казачью Лопань и продолжим занимать населенные пункты вокруг Сум. Фронт мелкими шажками к городу так или иначе приближается.
- Как у ВСУ сейчас с подготовкой новых резервов? Чем Драпатый рассчитывает воевать следующие полгода-год?
- Киевский режим будет усиливать бусификацию всеми возможными методами, не обращая внимание на закон и справки. Также активно прорабатывается вопрос выдворения из Европы украинцев призывного возраста. Кого-то из депортированных уже загребли на фронт.
При этом противник уже растратил часть резервов, которые он копил в течении весны. Они несколько месяцев атаковали в Запорожской области, но понесли потери и продолжают терять. Та же группировка "Восток" уничтожает около роты врага за сутки.
Повторюсь, резервы у врага есть, но они расходуются. По бронетехнике какие-то запасы у них тоже есть. Локальные контрудары ВСУ еще могут предпринять в августе или в сентябре. Но добиться каких-то серьезных успехов с этими резервами и в этой конфигурации фронта враг однозначно не сможет.
- Насчет наших возможностей. В последнее время в районе Доброполья мы снова стали применять механизированные штурмы. Не без потерь, но и не без результатов. Будут ли эти эксперименты продолжены, несмотря на все риски современной дроновой войны?
- Все зависит от конкретных тактических условий этой атаки. Если мы будем выбивать украинскую ПВО и расчеты БПЛА (локальная изоляция поле боя), механизированная группа при поддержке дронов может добиваться результатов. Тем более, что при штурме Константиновки мы тоже использовали танки.
Понятно, что если отправить технику по голому заминированному полю, ее быстро сожгут. А если все сделать в нужное время в нужном месте при правильном обеспечении, танки можно использовать не только для стрельбы с закрытых позиций.
Конечно, наше командование внимательно оценивает нынешние атаки под Добропольем. Оно смотрит, можно ли таким образом где-то продавить вражескую оборону. Если где-то можно ускорить прорыв, техника пытается проскочить в населенный пункт и высадить пехоту, чтобы она заняла позиции. Это прямая задача БМП. Даже если часть машин потеряна, они свою работу выполнили, потому что люди преодолели килл-зону и рассредоточились в застройке.
Да, реализовать это нелегко. Это серьезная работа для планировщиков тактического и оперативного уровня. Но если провести ее должным образом, враг с этим мало что сможет сделать.
- Тяжелый дрон "Мангас", в создании которого вы принимали участие, все чаще стал сбрасывать на врага мины ТМ-62. За счет каких аккумуляторов это достигается? Насколько интенсивно враг старается сбивать эти беспилотники?
- "Мангас" начинался как гаражный проект, но сейчас их стало очень много. Апробацию он проходил в разных частях, в том числе в "Рубиконе". И сейчас активно используется на Запорожском направлении.
Василий Кашин интервью - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Вчера, 07:00
Василий Кашин: Россия продолжит удары по Украине, которые наносят ущерб арсеналам США и финансам ЕвропыМы не должны воспринимать нынешнюю модель ведения конфликта на Украине как что-то само собой разумеющееся. На самом деле это очень опасный кризис. Все эти годы мы живем под постоянной угрозой ядерной эскалации, которая может начаться в любой момент
Изначально "Мангас" использовался для доставки грузов на удаленные точки. Когда их стало больше, они стали использоваться для минирования тыловых дорог и для сбросов минометных мин и ТМ-62. Конкретно "тмки" хорошо подходят для уничтожения легких построек и недостаточно заглубленных объектов. Их "Мангас" сейчас тащит достаточно спокойно.
Понятно, что нынешняя его версия отличается от предыдущей. Там регулярно выявляются детские болезни. Тем не менее, это хорошая попытка создать массовые гексакоптеры, в которых противник нас превосходит. Они нужны и для снабжения, и для минирования, и для сбросов, и в качестве ретрансляторов.
- Просто у нас сейчас рекламируют трехмоторный дрон "Мотылек", который якобы способен тягать ФАБ-250 на расстояние до 60 километров. Не знаю, насколько такие штуки могут стать массовыми.
- Если войскам нужен дрон, который тащит ФАБ-250, то над его созданием будут думать. Таких авиабомб у нас "кидать - не перекидать". Их еще не на одну войну хватит. И если часть из них переоборудуют под доставку дронами, это будет очень хорошим решением.
Я вообще считаю, что Минобороны должно выступать в роли венчурного инвестора, вкладываясь в какие-то гаражные проекты. Если что-то из них реализуется, это перекроет общие расходы на эту кампанию. Это делается, но это надо расширять на всю спецтехнику, а не только на дроны.
Понятно, что тут важно соотношение цена/качество. Зачем нам беспилотник из китайских комплектующих, который не решает задач по импортозамещению и продается по конским ценам? Военные должны смотреть и на цены, и на ТТХ. И все приглянувшиеся изделия должны проходить апробацию на поле боя. Вот тогда уже надо смотреть, стоит ли дальше вкладываться в этот проект.
- А спутники от "Рассвета", скорее всего, только в следующем году на фронте полноценно заработают?
- Ну да. Второй-третий квартал 2027 года. Конечно, массовую спутниковую связь хотелось бы иметь до войны. Тем более, на ракетах "Роскосмоса" мы занимались запуском британских OneWeb. Для британцев мы создавали спутниковую сеть, а сами опоздали на несколько лет. Но лучше поздно, чем никогда.
Конечно, последствия отключения "Старлинка" сказывались несколько месяцев. Сейчас мы более-менее от этого отходим. Но давайте не забывать, что противник при необходимости может полноценно включить "Старлинк" над территорией России, как это было в случае с Ираном. Эта проблема в случае обострения конфликта с Западом может встать в полный рост. К этому надо готовиться заранее. Учитывая, что терминалы "Старлинка" в России спокойно продаются за 350 тысяч рублей, а в Иране за их ввоз на территорию страны предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.
Повторюсь, надо свои спутники выводить на орбиту постоянно. Если у нас будет хоть что-то свое, для нас уже не будет таким болезненным отказ от западных систем.
- Последний вопрос будет касаться войны городов. Мы бьем по объектам в Киеве, по морской инфраструктуре и по заправкам. Нужно ли в этот список что-то еще добавить? Насколько мы сможем держать удар, учитывая, что у врага будет еще больше дронов и появится баллистика?
- Сейчас еще не пик. Пик запускаемых дронов с обеих сторон придется на август. Объемы производства растут и у нас, и у них. Полетит еще больше.
Конечно, надо усиливать нашу объектовую и зональную ПВО. Повышать не только количественный состав МОГов, но и увязывать их в единую систему и улучшать техническую оснащенность. Прицелы, приборы ночного виденья, более совершенные турели, лазерные технологии, искусственный интеллект. И, конечно, усиливать удары по врагу.
Мы продолжим бить по портам и судам. МИД РФ прямо подтвердил, что это будет длительная кампания. Те, кто ждал, когда это начнется, пусть знают, что это началось. Удары по заправкам на Левобережье тоже продолжатся. По складам мы тоже бить будем. Если Украина бьет по Wildberries, то мы устроим тотальное уничтожение всех крупных объектов "Новой Почты". И, конечно, удары будут наноситься по остаткам нефтебаз и объектам газопереработки.
Кстати, наши атаки на инфраструктуру переработки и переправки масла шли с мая, и вот в конце июля они дали результат. Украина на этом теряет несколько миллиардов долларов, которые она могла потратить на выплату долгов и закупку оружия. Неслучайно сейчас противник ноет про воздушное перемирие и перемирие по ЛБС. Они-то делали ставку, что российское общество надломится, но у нас люди требуют лупить сильнее.
Не вывозит Украина эту инфраструктурную войну. И нам на эти болевые точки надо продолжать давить.
Дмитрий Суслов интервью - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
25 июля, 06:30
Дмитрий Суслов: Трамп еще не понял, что Россия переломила баланс ущерба в войне на истощение с УкраинойМы наблюдаем очень глубокий внутриполитический кризис на Украине, кризис командования в условиях войны. Этот может иметь очень негативные последствия, потому что в войне на истощение можно выстоять только сохранив внутреннее единство. Киевский режим сейчас показывает признаки внутреннего разложения.
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ИнтервьюРоссияУкраинаДобропольеБорис РожинМихаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныдроныПВОбронетехникаДружковкапортыкиевский режимспутникИИ (искусственный интеллект)
 
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