https://ukraina.ru/20260710/sergey-ermakov-tramp-ne-vyydet-iz-igry-protiv-rossii-no-ukraine-ne-vidat-nato-i-darovykh-patronov-1081286456.html

Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов

Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов - 10.07.2026 Украина.ру

Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов

Дональд Трамп не даст Киеву и патрона бесплатно, тем более не построит заводы для сборки ПВО/ПРО на Украине, считает руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков. В интервью изданию Украина.ру он проанализировал итоги саммита НАТО и отметил, что многие ждали раскола между США и Европой, но вышло наоборот.

2026-07-10T07:07

2026-07-10T07:07

2026-07-10T11:25

интервью

украина

россия

европа

дональд трамп

владимир зеленский

нато

саммит

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

зрк patriot

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Страны НАТО обязуются выделить 70 миллиардов евро в качестве помощи Украине в 2026 год. Об этом 8 июля говорится в итоговой декларации после прошедшего саммита в Анкаре (Турция).— Сергей Михайлович, недавно завершился саммит НАТО, на котором Россию в очередной раз официально провозгласили главной угрозой. При этом мы видим неоднозначную позицию Дональда Трампа: то ли его убедили в жизнеспособности Украины, то ли это очередная политическая игра, но он поддержал передачу Киеву лицензии на производство комплексов Patriot и высказал одобрение Зеленскому. Как вы оцениваете итоги этого саммита и общую риторику альянса?— Во-первых, надо сразу сказать: здесь нет никаких сюрпризов и не должно быть никаких иллюзий. Саммит четко подтвердил, что НАТО — это военный блок с явной антироссийской направленностью. Это было продемонстрировано максимально наглядно.В итоговой декларации, подписанной в Анкаре, первый же абзац посвящен пресловутой пятой статье и единству НАТО. А уже во втором пункте прямо говорится, что все наращивание военного потенциала и военное строительство альянса, выделение дополнительных средств и усиление группировок направлены исключительно на то, чтобы эффективнее противодействовать России. Уверен, НАТО — это инструмент, который нужен Вашингтону именно для оказания военно-силового давления на нас через использование своих союзников.Что касается Украины — она фактически превращается в объект и инструмент. К киевскому режиму относятся чисто утилитарно: его используют для атак на Россию. Да, суммы помощи озвучиваются значительные, но вопрос не в поддержке Украины как государства. Фразы о том, что она находится "на мосту, ведущем в НАТО", — это лишь риторика.На самом деле Украина рассматривается как вклад в трансатлантическую безопасность. По моему мнению, это подчеркивает связь конфликта именно с американскими интересами. Киев будет получать помощь ровно до тех пор, пока он полезен для сдерживания России и способен играть свою деструктивную роль. Поэтому киевским властям не стоит обольщаться и выдавать итоги саммита за успех. НАТО не заинтересовано в немедленном прекращении конфликта в Европе.— Мы помним громкие заявления Трампа о возможном выходе США из НАТО. Многие эксперты тогда надеялись на раскол между Европой и Вашингтоном. Однако сейчас мы видим обратную картину — консолидацию Запада. Это была тактическая игра Трампа по созданию информационного шума или его позиция действительно изменилась?— Я думаю, здесь работают оба фактора. С одной стороны, важно создать информационный шум, чтобы отвлечь противника от принятия более значимых решений. С другой стороны, возможно, меняется сам Трамп. Если раньше он считал, что США способны в одиночку или с парой преданных союзников решить любой региональный конфликт уровня Ирана, то сейчас ситуация иная.Оказывается, что без мощной коалиции США не обладают военным превосходством над серьезными геополитическими противниками. И Трамп волей-неволей соглашается, что союзники нужны. Но в силу своих личных качеств он всегда будет давить на европейцев, выставляя дело так, будто это они нуждаются в Вашингтоне больше, чем он в них. Хотя на самом деле существует глубокая взаимозависимость, особенно когда речь идет о демонстрации "западного глобального лидерства".Кстати, большую работу здесь проделал генсек НАТО Марк Рютте. Он проявил себя как сильный стратег и бюрократ: еще до саммита побывал в Вашингтоне и сделал все, чтобы мероприятие состоялось и повестка была максимально комфортной для Трампа. При этом она осталась не вполне обязывающей для европейцев.Я имею виду, что отдельные государства Европы заявляют, что у них нет сил или желания участвовать в определенных программах помощи Киеву. Но решение принятом и кто-то должен взять это бремя на себя. Ответственность возьмут те, кто максимально заинтересован в давлении Россию: Великобритания, Нидерланды и примкнувшие к ним шведы, которые неплохо заработают на милитаризации, проталкивая свои вооружения.Напомню, что НАТО заменит американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry на более современные шведские Saab GlobalEye. О совместной закупке до десяти новых самолетов объявил генсек альянса Марк Рютте на открытии саммита. То есть это достаточно серьезные деньги, и, скажем так, сильно повышает статус Швеции как натовского союзника.— На саммите обсуждался вопрос "закрытия неба" над Украиной и поставки сложных систем ПВО. Насколько реалистичны эти планы и заявления Трампа о помощи в этом вопросе?— У Трампа часто бывают громкие заявления, но нужно смотреть на суть. Украина уже стала и продолжает становиться полигоном. За кадром стоят решения, связанные с крупными американскими оружейными и IT-корпорациями, которые управляют современной системой ПВО-ПРО, компаниями по производству ракет и указанных систем, и так далее.Речь идет об отработке интегрированных систем данных, систем наблюдения и обнаружения (например, Palantir и Anduril). Это делается с прицелом не на Киев, а на будущее — для самих американцев. Уверен, что при президенте Трампе Киев ничего (ни летчиков, ни самолетов) не получит бесплатно. Что касается разговоров о лицензиях на производство Patriot на территории Украины — это пустая болтовня. Любой такой завод станет легальной целью для российских сил, и никто его там развертывать не будет.На самом деле преследуются две цели: во-первых, отработка технологий быстрого масштабирования производства ракет, которых сейчас остро не хватает. Во-вторых, использование украинского опыта для модернизации систем и наращивания производственных мощностей в самой Европе.— Продолжаются споры о том, готовится ли Европа к прямой войне с Россией или же вся эта милитаризация — лишь способ евроэлит реанимировать свою экономику. Мои знакомые из Прибалтики говорят о небывалой военной активности. Каково ваше мнение?— Вы знаете, здесь одно связано с другим. Когда военный блок наращивает потенциал и сопровождает это воинственной риторикой — это уже само по себе рост военной опасности. Весь этот бред западных экспертов о том, что "Россия вот-вот нападет", нужен лишь для маскировки их собственных целей.Моя точка зрения такова: им не нужен открытый вооруженный конфликт прямо здесь и сейчас, но им жизненно необходим потенциал для военно-силового давления. В декларации по итогам саммита НАТО прямо указано, что страны альянса исходят из необходимости иметь военное превосходство. Оно нужно им, чтобы вести противоборство по всем направлениям — как они пишут, "в рамках всеобъемлющего подхода и кругового обзора на 360 градусов".Создавая развитую инфраструктуру и развертывая базы по всей Европе, они хотят иметь возможность оказывать постоянное давление на Россию. А в перспективе — помогать Вашингтону решать глобальные задачи по противоборству с Китаем.Когда-то для рядового американца Россия была ближе, чем Франция, но сегодня Белый дом поддерживает Киев, где чествуют пособников нацизма. Об этом — в интервью Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды.

https://ukraina.ru/20260625/sergey-ermakov-logika-zapada-i-londona--ne-sderzhivanie-a-pryamoe-protivoborstvo-1080603162.html

https://ukraina.ru/20260708/greg-vayner-o-sammite-nato-tramp-perevodit-voynu-na-ukraine-v-rezhim-vechnogo-dvigatelya-dlya-svoego-1081227562.html

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Анна Черкасова

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