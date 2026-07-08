https://ukraina.ru/20260708/detorozhdenie-dlya-vozrozhdeniya-stalinskaya-semeynaya-politika-1080873920.html

Деторождение для возрождения*. Сталинская семейная политика

Деторождение для возрождения*. Сталинская семейная политика - 09.07.2026 Украина.ру

Деторождение для возрождения*. Сталинская семейная политика

8 июля 1944 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почётного звания "Мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и медали "Медаль материнства"

2026-07-08T16:00

2026-07-08T16:00

2026-07-09T12:26

история

история

история ссср

ссср

хрущев

иосиф сталин

константин симонов

цик

красная армия

демография

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081216123_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4fffe09c82d233dc219a7053e6d8b6ce.jpg

Этот документ, принятый в тяжелейших условиях военного времени и запомнившийся большинству граждан третьей статьёй, вводившей награды женщинам, вырастившим пятерых и более детей, стал апогеем проводившейся при Сталине масштабной государственной политики, направленной на защиту и укрепление семьи. О её результативности говорит хотя бы то, что детская смертность в СССР снизилась со 180 случаев на 1000 человек в 1940 году до 81 человека в 1950 году.Запрет абортов – воля народаНаиболее известным нормативным актом предвоенного периода, в котором прописывается соответствующий комплекс мер по охране семьи, является Совместное постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 года "О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатёж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах".Документ обширный – на целую полосу газеты "Правда", состоит из 8 статей, поделённых на 31 пункт. Сам запрет абортов – это всего лишь четыре пункта первой статьи, при этом он касался только производимых по немедицинским показаниям. Максимальное наказание – до трёх лет лишения свободы – полагалось медработнику и тому, кто принудил женщину пойти на такой шаг, самой же женщине назначался штраф, а то и вовсе общественное порицание. Кроме того, на момент принятия постановления само проведение аборта уже шесть лет как являлось платной медицинской услугой, её стоимость составляла около трёхсот рублей, при этом больничный лист не выдавался и не оплачивался.Остальные семь статей Указа посвящены таким вопросам, как рост материальной помощи семьям с детьми, расширение сети и увеличения финансирования детских садов и яслей, а также взыскание алиментов и усиление ответственности за их неуплату.Увеличились пособия по рождению ребёнка: единовременное выросло с 22 до 45 рублей, ежемесячное – с 5 до 10 рублей. Семьям, имеющим более шести детей, ежегодно на каждого последующего выплачивалось по 2000 рублей до достижения ребёнком пятилетнего возраста, а более десяти – 5000 в первый год и по 3000 – каждый из последующих четырёх лет.К 1 января 1939 года было запланировано ввести 11 тысяч родильных коек в городах и 32 тысячи – в сельской местности. Согласно постановлению, общее количество мест в детских яслях планировалось довести до 800 тысяч, а в детских садах оно должно было превысить два миллиона. В общей сложности на ясли, детсады, родильные дома и молочные кухни в 1936 году было ассигновано более 2 млрд рублей, что троекратно превышает показатель предыдущего года. Позднее в целях реализации данного постановления в 1938 году одних лишь пособий по беременности и родам из общесоюзного фонда социального страхования было выдано на сумму 880 млн рублей, что почти в 11 превысило аналогичный показатель 1933 года, и в 25 раз – показатель 1929 года.Вводилась прогрессивная шкала пошлины за бракоразводный процесс: от 50 рублей – за первый, и до 300 рублей – за третий и каждый последующий. Также постановлением были приняты привычные всем нам твёрдые процентные ставки алиментов.Стоит также отметить, что проект постановления опубликовали в мае 1936 года: около полутора месяцев продолжалось его общественное обсуждение и за это время почта ежедневно приносила мешки писем в органы власти и редакции газет. Результатом обсуждения стало внесение изменений в окончательный документ.Крепкая семья – основа ПобедыСледующие два резонансных документа были приняты в годы Великой Отечественной войны.Первым из них стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 года "О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан". Согласно ему одинокие граждане платили 6% от дохода (что впоследствии стало символом налога), а бездетные пары – в два раза больше. При этом имелось много оснований для освобождения от его уплаты: находившиеся в действующей армии, трудмобилизованные, учащиеся на дневном отделении всех учебных заведений, супруги всех вышеперечисленных категорий, лица преклонного возраста, а также те, чьи дети погибли на фронте или от рук гитлеровцев. Ещё одна льготная категория – малоимущие: "холостяцкие" платили лишь те, чей доход превышал определённый минимум. Помимо этого, налог не начислялся на инвалидов и лиц с заболеваниями, препятствующими деторождению или вступлению в брак. Но главная цель, которую преследовал этот документ, была подготовка к введению обязательной регистрации семейно-брачных отношений, что и произошло два с половиной года спустя.Указ от 8 июля 1944 года тоже объёмный, хотя и чуть меньше по размерам, чем Постановление от 27 июня 1936 года. Он состоит из 5 статей, разделённых на 27 пунктов, в которых изложена программа мер на период послевоенного восстановления. Тем более что в ряде регионов потери населения составили до четверти, а иногда – и более, от прежней численности.Документом вводились жёсткие изменения в законодательство о браке и семье. С этого момента стала обязательной регистрация супружеских отношений органами государственной власти: напомним, что с 1918 года брак считался законным на основании простого устного заявления вступающих в него. Исключение делалось лишь для жителей крупных городов и режимных территорий: там поход в ЗАГС или заменяющую его структуру был обязательным.Причины введения обязательной регистрации брака были вызваны прежде всего тем, что семьям военнослужащих полагались денежные выплаты и продовольственное снабжение: здесь можно вспомнить стихотворение Константина Симонова, адресованное неверной жене фронтового товарища, которая более не нуждается в лейтенантском аттестате погибшего мужа. Соответственно, появилось немало как желающих въехать в рай на чужих костях, так и тех, кто не мог отстоять свои законные права, в результате чего очень часто страдали дети.Составителям Указа от 8 июля 1944 года даже пришлось пойти на непопулярные меры: женщинам было запрещено обращаться в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании алиментов на содержание ребёнка, родившегося от лица, с которым она не состоит в зарегистрированном браке. Результатом стало такое распространённое в послевоенном СССР явление, как безотцовщина: в условиях колоссальной убыли мужского населения для женщины часто не оставалось других шансов на личное счастье.Было расширено действие налога на одиноких и малосемейных граждан: к этой категории отнесли семьи, имеющие менее трёх детей. С имеющих одного ребёнка высчитывали 1%, двоих детей – 0,5%.Особому ужесточению подверглись нормы бракоразводного процесса. Отныне дело могло слушаться только в открытом заседании, для возбуждения судопроизводства требовалось обязательное наличие свидетелей у сторон, а также соответствующее извещение общественности путём публикации истцом объявления в местной газете. На низовую инстанцию возлагалась обязанность примирения супругов. И только если в ходе разбирательства устанавливалась невозможность предотвратить распад семьи, дело передавалось в вышестоящие инстанции: только они могли вынести вердикт о разводе. Резко выросла сумма пошлины за расторжение брака: она составила от 500 до 2000 рублей и определялась судом.Не менее примечательными оказались и стимулирующие меры Указа от 8 июля 1944 года. Учреждавшиеся им награды за материнство становились не только знаком общественного признания, но источником вполне осязаемой поддержки: в СССР до 1947 года награждённым полагались денежные премии, льготы по налогообложению, оплате коммунальных услуг и пользования транспортом. Пособие одиноким матерям не только увеличивалось, но и сохранялось за ними при вступлении в брак**.Продолжительность декретного отпуска составила 77 календарных дней: ранее она была на две недели меньше. Беременных и кормящих женщин запрещалось привлекать к сверхурочным и ночным работам, размер продовольственного пайка по карточкам для них был увеличен в два раза, руководство предприятий и организаций должно было обеспечить им дополнительную выдачу продуктов из собственных фондов. При рождении третьего и последующего детей в семье устанавливалась прогрессивная шкала единовременных и ежемесячных пособий. Вдвое сокращалась оплата за пребывание ребёнка в детских садах для семей, имеющих пять и более детей, а для малоимущих – и при меньшем их количестве.Выстрел в спинуА вот то, что делал Хрущёв в вопросах семьи, иначе как тихим геноцидом не назовёшь.Первым его шагом стала декриминализация абортов по немедицинским показаниям, о чём свидетельствует Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1954 года, а спустя пятнадцать месяцев – 23 ноября 1955 года – запрет на прерывание беременности был окончательно снят. В результате в 1964 году в СССР было проведено пять миллионов шестьсот тысяч абортов. Это пиковый показатель за всю историю страны, и он равен примерно половине количества безвозвратных потерь Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.При Хрущёве также началась продлившаяся почти десять лет работа над упрощением бракоразводного процесса. Завершилась она уже после его отставки, когда 10 декабря 1965 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ "О некотором изменении порядка рассмотрения в судах дел о расторжении брака". Вследствие этого в 1966 году распалось 650 тысяч семейных пар, что вдвое больше ежегодных показателей двух предшествующих десятилетий.* Напомним, что "Возрождение" – название книги мемуаров Л.И. Брежнева, посвящённой послевоенному восстановлению СССР. – Ред.** Сопровождалось это и соответствующей медийной кампанией. В 1946 году Сергей Михалков написал стихотворение "Служу Советскому Союзу", в котором описываются подвиги вымышленной семьи Орловых:"A этот орден носит мать.Спасибо скажем ей:Она сумела воспитатьДесятерых детей".Крупнейшим танковым сражением II Мировой войны является Курская битва, завершившаяся безусловной победой Красной армии. Подробнее - в материале Превосходство ещё не всё. 85 лет с начала Волынского танкового сражения

https://ukraina.ru/20260601/demograficheskiy-krizis-kasaetsya-kazhdogo-pochemu-mery-podderzhki-rabotayut-napolovinu-1079667311.html

https://ukraina.ru/20260321/demograficheskiy-krizis-xxi-veka-kak-s-nim-borolis-ranshe-i-kakoe-u-nego-buduschee-1076959132.html

https://ukraina.ru/20250114/1060257068.html

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

история, история ссср, ссср, хрущев, иосиф сталин, константин симонов, цик, красная армия, демография, рождаемость, развод, аборты, семья, 1940-е, украина.ру