https://ukraina.ru/20260627/1047687439.html

Превосходство ещё не всё. 85 лет с начала Волынского танкового сражения

Превосходство ещё не всё. 85 лет с начала Волынского танкового сражения - 27.06.2026 Украина.ру

Превосходство ещё не всё. 85 лет с начала Волынского танкового сражения

Крупнейшим танковым сражением II Мировой войны является Курская битва, завершившаяся безусловной победой Красной армии. В ней принимало участие свыше 7 тысяч танков и самоходок. Однако, 26-30 июня 1941 года на территории Украины развернулось битва, по количеству вовлечённых танков лишь немного уступавшая Курской. И в ней РККА потерпела поражение

2026-06-27T08:00

2026-06-27T08:00

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Перед началом войны советское командование сосредоточило наиболее мощную группировку на юго-западном оперативном направлении. Если бы немцы вознамерились захватить украинскую аграрную и промышленную базу, их встретил бы многочисленный Юго-Западный фронт. В случае, если бы немцы нанесли главный удар в центре, то войска ЮЗФ должны были нанести фланговый удар.Как это обычно бывает, всё пошло не но плану – главный удар был нанесён в полосе Западного фронта, но войска ЮЗФ были озабочены не нанесением собственного удара, а купированием кризиса, возникшего в результате прорыва на стыке 5-й и 6-й армий фронта I танковой группы Эвальда фон Клейста.Против немецкого танкового кулака были брошены пять механизированных корпусов, многократно превосходивших противника по числу танков, но уступавших по численности.Вообще механизированный корпус в штатах 1941 года был мощным инструментом – 35 тыс. человек и 1031 танк по штатам. МК включались в состав общевойсковых армий. В наступлении они играли роль эшелона развития успеха, а в обороне как раз предназначались для ликвидации вражеских прорывов.Отметим сразу два момента.Во-первых, МК оказались чудовищно несбалансированными – огромное количество танков не было поддержано достаточным количеством пехоты, артиллерии и инженерных частей.Во-вторых, они не были в полной мере укомплектованы – банально не хватало техники, не говоря уже о том, что часть техники и личного состава должны были поступить по мобилизации, которая ещё не началась. Потому, например, в 9 МК Константина Рокоссовского было менее 300 боеспособных танков (в танковой дивизии по штатам 1941 года – 375).В результате 30 мехкорпусов, не смотря на грозный вид, особой роли в начале войны не сыграли.Для справки – Великую Отечественную войну Красная армия закончила, имея шесть танковых армий, численностью порядка 45 тыс. человек при 600-800 танках каждая. Для операции по разгрому миллионной Квантунской армии хватило одной 6-й гвардейской танковой армии.Общий замысел операции был предложен находившимся в это время в штабе фронта начальником Генштаба Георгием Жуковым. Против немецкого танкового клина предлагалось бросить 8-й, 9-й, 15-й, 19-й, 22-й МК и 8-я танковую дивизию 4-го МК (вообще командующему 6-й армии Ивану Музыченко было приказано выделить весь корпус под командованием Андрея Власова, но он на приказ комфронта просто "забил"), а также стрелковые части 5-й и 6-й армий. В этих корпусах было примерно 3,7 тыс. танков, тогда как вермахт располагал не многим более 800.Как и следовало ожидать, всё пошло не так.Прежде всего, командование фронта из-за проблем с разведкой и связью (штаб на 22 июня находился в процессе переезда на полевой командный пункт в районе Тернополя) весьма смутно представляло себе местонахождение не только немецких, но и своих войск. Решения принимались на ходу, в результате чего корпуса бессмысленно колесили по дорогам туда-сюда (22 МК Семёна Кондрусева прошёл 200 км. и это не рекорд) и вступали в бой без координации и по частям. 8 и 15 МК вообще были "выдернуты" из уже успешно ведущегося наступления на другом направлении.Само командование корпусов не умело руководить растянувшимися на десятки километров колоннами по слаборазвитой дорожной сети, к тому же забитой массами беженцев и постоянно подвергающейся бомбёжкам (немцы владели инициативой и в воздухе).Мехводы не имели достаточной подготовки, а сама техника – необходимого ресурса (даже легендарные Т-34 в версии 1941 года отличались ненадёжностью). Ремонтно-эвакуационной техники было мало, не говоря о том, что повреждённый или сломанный КВ мог буксировать только другой КВ. 8-й МК Дмитрия Рябышева за время марша потерял примерно половину техники. Однако, именно на его счёт пришёлся самый громкий успех – в спешке сформированная оперативная группа бригадного комиссара Николая Попеля сумела прорваться в Дубно, однако была там, в конце концов, окружена.Командиры не умели руководить боем – атаки сил 22 МК под Войницей превратилось в избиение советских танков. В неудачной атаке погиб сам комкор.Плохо было со снабжением – в частях был дефицит топлива и снарядов. Бронебойных снарядов калибром 76 и 152 мм. практически не было, что не позволило реализовать огневое превосходство Т-28, Т-34, Т-35 и КВ.В целом, поставленная цель – разгром I танковой группы, достигнута не была. ЮЗФ понёс огромные потери – только в боях было потеряно 2648 танков безвозвратно. Общие потери ЮЗФ в приграничном сражении – 4381 танк. Надо отметить, что боевые потери преувеличены – значительную часть танков пришлось бросить из-за поломок (зачастую пустячных, вроде обрыва гусеницы) или отсутствия топлива. Дивизии Клейста потеряли только 85 танков.Не смотря на неудачу удара остановить немецкое наступление всё же удалось, план захвата Киева сходу был сорван. Войска 6, 12 и 26 армии были отведены с Львовского выступа, правда –чтобы попасть позже в Уманский котёл.Успех на западном направлении и затруднения на Украине заставили немцев поменять планы, в частности – развернуть в сторону Украины II танковую группу Гейнца Гудериана. Это привело к разгрому ЮЗФ, но позже у Гудериана не хватило танков для взятия Тулы и прорыва к Москве.

https://ukraina.ru/20250622/krasnyy-shtorm-sovetskoe-voennoe-planirovanie-1941-goda---1063886676.html

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