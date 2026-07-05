https://ukraina.ru/20260705/yushkov-rossiya-vremenno-snizhaet-ekologicheskie-standarty-chtoby-nasytit-rynok-benzinom-1081048751.html

Юшков: Россия временно снижает экологические стандарты, чтобы насытить рынок бензином

Юшков: Россия временно снижает экологические стандарты, чтобы насытить рынок бензином - 05.07.2026 Украина.ру

Юшков: Россия временно снижает экологические стандарты, чтобы насытить рынок бензином

Россия временно снизит экологические стандарты для топлива с Евро-5 до Евро-3, что позволит насытить внутренний рынок без ущерба для работы автомобилей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2026-07-05T04:45

2026-07-05T04:45

2026-07-05T04:45

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Продолжая разговор о мерах правительства, журналист уточнил, как власти планируют насытить рынок топливом. Юшков подробно остановился на двух мерах: снижении экологических стандартов и подготовке к импорту.По словам эксперта, официально НПЗ не объясняют причины снижения стандартов, но можно предположить, что на ремонте находится оборудование, которое доводит качество топлива с Евро-3 до Евро-5. Именно поэтому правительство пошло на временный отказ от повышенных экологических требований, чтобы насытить внутренний рынок, указал Юшков.Он подчеркнул, что на работу автомобилей это никак не влияет. "Хочу подчеркнуть, что на работу автомобилей это никак не влияет. Просто будет больше выбросов в окружающую среду. Более того, Евро-5 у нас ввели только в 2016 году. До этого разницы вообще никто не замечал", — пояснил аналитик.По словам Юшкова, также готовятся возможности для импорта топлива из дальнего зарубежья. "У нас приняты поправки в законодательство, которые, по сути, распространят демпирующий механизм. То есть нефтяным компаниям из бюджета будет выплачиваться разница между тем, сколько они купили бензина на внешнем рынке, и тем, какие цены государство хочет видеть на внутреннем рынке", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.

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