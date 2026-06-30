https://ukraina.ru/20260630/1080790516.html

Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года

Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года - 30.06.2026 Украина.ру

Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года

Киевский режим может положить остатки своей пехоты ради пиар-картинки, выбить нам какие-то объемы нефтепереработки или нанести удар по какому-то оборонному заводу. Но все это не решит ключевой для них вопрос – нехватка людей на фронте. А новых украинских солдат Запад не наштампует

2026-06-30T07:00

2026-06-30T07:00

2026-06-30T07:00

интервью

украина

россия

запад

владимир путин

вооруженные силы украины

александр сырский

миграционный кризис

бензин

дроны

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий КолпашниковРанее Владимир Путин заявил, что Россия получила от Украины предложения о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только четырьмя регионами. По его словам, мы ответили на обе инициативы отказом, поскольку спасение киевского режима не входит в наши планы.- Виталий, неужели у противника все настолько плохо, что вынужден был нам это предложить?- Противник действительно нам это предлагал. Просто у нас не до конца понимают масштаб его проблем. Некоторые ресурсы распространяют в обществе вражескую пропаганду в духе "Где-то прилетело, поэтому очереди на заправках". На самом деле у Украины в этом плане полный швах, так как страна живет в состоянии топливного кризиса уже несколько месяцев.Напомню, что мы еще в 2023 году разбомбили основные их нефтеперерабатывающие заводы. С тех пор им бензин и солярку возят сотнями грузовых машин из Польши и Румынии. Им чуть ли не с рук приходится топливо получать. Об этом, как и о том, что мы каждый день выносим украинские АЗС, у нас мало рассказывают. Почему? А там никто ничего не снимает. У нас за публикацию видео с мест прилета штраф в 5000 рублей, а там людей за это сразу на подвал СБУ отправляют.В этом плане сегодняшняя информационная истерия напоминает мне июнь 2023 года. Они тогда тоже запустили переможную кампанию в духе "У русских сейчас фронт рухнет, а мы их до Урала погоним". Разница в том, что тогда у них была сильная и мотивированная пехота, а также мобилизационные резервы. А сейчас на Украине крупнейший демографический кризис. Вот и получается, что в 2026 году они свой пропагандистский террор тоже развернули, но никаких действий нет, потому что личного состава на фронте не хватает.Давайте также не забывать о проблемах, с которыми столкнулся Запад.Там тоже очень высокие цены на топливо и бензин. Идет разорение крупного бизнеса. Посмотрите, что с Фольксвагеном происходит. Миграционные проблемы на фоне стареющего коренного населения просто колоссальные. О чем можно говорить, когда в Британии, которая всю эту кашу в 2022 году заварила, отменяют конференцию по проблеме глобального потепления из-за отсутствия кондиционеров? Как они нас дальше побеждать собираются, если жаркое лето стало нерешаемой проблемой для их инфраструктуры?И самое главное, киевский режим не может объяснить украинскому населению, для чего им жить на территории этого недогосударства,Во-первых, с правами человека на Украине уже хуже, чем в Афганистане. Из Афганистана можно хотя бы уехать можно, там никто никого не держит.Во-вторых, на Украину тоже начинают массово завозить рабочих из Индии. Окно Овертона открыто. Киевский режим прямо говорит, что им придется завезти миллион мигрантов. "Мы думали, что это надо будет делать через 10-15 лет, но оказалось, что это надо делать сейчас". Причем у них будет не так, как у нас. В России в этом плане меры принимаются. И наши проблемы покажутся детским садом по сравнению с тем, что будет на Украине и на Западе через несколько лет.Повторюсь, у них там полный швах, потому что мы громим их на поле боя. Именно поэтому они пытаются победить нас в информационной войне.- Вы упомянули, что мы выносим украинские АЗС. Правду ли говорят, что это нужно не столько для ограничения их транспортных возможностей, сколько для того, чтобы помешать им использовать беспилотную инфраструктуру на фронте, так как электроника зависит от генераторов?- И то, и другое. Сейчас любая АЗС – это законная военная цель. Во-первых, украинские силы беспилотных систем действительно получают оттуда топливо для генераторов. Во-вторых, любая топливная инфраструктура поддерживает военно-экономический потенциал киевского режима. И я думаю, что вопрос выноса всех украинских заправок – это вопрос времени.Всего на Украине осталось около 6 тысяч АЗС. Если мы будем выносить по 20-30 АЗС в день (сейчас счет на десятки пошел), к осени мы выбьем большую часть заправок на Левобережье. Это уже будет качественно иная жизнь. Как минимум киевскому режиму придется задуматься над тем, куда девать 2-3 миллиона человек, которые все еще там проживают. Вы же понимаете, что без заправок жить в современных городах просто невозможно. Эта территория просто в пустыню может превратиться.А уж если зимой мы займемся АЗС на Правобережье, Украина вообще может по уровню развития откатиться в 18 век.- А у нас откуда взялись проблемы с бензином? Это именно искусственная паника? Или они все же вырубили нам часть нефтеперерабатывающих мощностей аккурат перед летом, когда потребление топлива в разы возрастает?- И то, и другое.Конечно, часть наших мощностей выведена из строя. Это объективно. Но большая часть паники обусловлена еще советским "синдромом туалетной бумаги", когда из-за постоянного дефицита люди старались закупать все подряд при первой возможности. А еще к этому добавляются барыги-спекулянты, которые продают бензин по 200-250 рублей. Их надо жестоко наказывать. В этом плане противник нас подловил. Ситуация неприятная. Но давайте не забывать, что мы все-таки нефтедобывающая страна. Да, где-то перебои или очереди будут. Но я уверен, что в ближайшие недели этот вопрос будет решен. Что для этого будет сделано? Придется чуть-чуть поднять цены на заправках.Во-первых, это нужно, чтобы автомобилисты не катались просто так, а ездили только по важным делам. Во-вторых, тем же барыгам будет неинтересно его покупать по таким ценам, потому что перепродажа будет уж слишком дорогой. Высокие цены – это всегда лучше, чем очереди. С точки зрения психологии это менее болезненно. Главное, чтобы бензин был.И когда ажиотаж пройдет, а барыгам не будет выгодно бензин перепродавать, цены спадут.Что касается нашей нефтепереработки в целом, то мы справимся. Рассредоточим ее так, что их комариные укусы перестанут быть эффективными. И топливо какое-то время будем импортировать. Например, из Казахстана. Ничего зазорного в этом нет.- А возможно ли нашу нефтепереработку спрятать под землю? Как именно мы ее можем рассредоточить?- Думаю, да. Русский народ изобретательный. Где-то убирают под землю. Где-то прячут так, чтобы противник в принципе не догадался, что там возможна нефтепереработка. В этом плане все меры предпринимаются.- Верховный также заявил, что возможны некие отвлекающие удары киевского режима. Как вы это поняли? Это может быть какая-то разовая акция для создания информационного повода, который продлится пару дней? Или это может быть аналог курской операции, которая ставила целью отвлечь наши силы от Донбасса?- Следует ожидать какой-то разовой акции противника.Во-первых, я бы не исключил высадки на Кинбурнской косе или в самом Крыму. Грубо говоря, десант в несколько десятков человек успеют воткнуть украинский флаг, прежде чем их перебьют.Во-вторых, я бы не исключил вооруженных провокаций в Брянской области. Там места не очень заселенные почти до самого Брянска. В этих лесах можно попытаться пройти. Но это тоже будет суицидальная акция. Наши войска, в отличие от Курской области 2024 года, их там давно ждут. Более того, мы и так ведем бои в районе Глухова.А вообще я бы не акцентировал на этом особого внимания.Киевский режим может положить остатки своей пехоты ради пиар-картинки, выбить нам какие-то объемы нефтепереработки или нанести удар по какому-то оборонному заводу. Но все это не решит ключевой для них вопрос – нехватка людей на фронте. Им могут прислать каких-то наемников, пушки, танки и самолеты. Но новых украинских солдат Запад не наштампует. А тот личный состав, который остался, никакого перелома на поле боя добиться не может.У них же сейчас на всю Украину гремит скандал с любимым штурмовым полком Сырского под названием "Скала". Во-первых, он на Запорожском направлении потерял пять-шесть составов. Во-вторых, я не знаю, до чего дошла ситуация, если украинские СМИ, в которых царит жесткая цензура, прямо написали, что в этом полку за полгода забили до смерти 26 новобранцев. То есть 26 человек погибли не в бою, а были убиты своими же "побратимами".Причем мы же знаем, в каких условиях служат эти "добровольцы", которых поймали ТЦК и отправили на фронт. Как расставляют минные поля вокруг казарм, чтобы они не смогли убежать. Как их помещают в пыточные ямы в качестве наказания. Как их мордуют до смерти. И если такое происходит в одном "элитном" полку, что же творится в остальной украинской армии?- Насчет проблем ВСУ с личным составом вам могут возразить, что уничтожать его сейчас стало сложнее, поскольку большинство из них отправляют в операторы БПЛА.- Большинство личного состава ты в любом случае не отправишь в операторы БПЛА. Для этого нужны соответствующие навыки. Во-первых, если ты не занимался программированием и не играл в компьютерные игры, тебе будет сложно. Во-вторых, там нужна быстрая реакция и свежий взгляд. Мужики старше 50 туда не идут. В-третьих, на операторов работает целая команда, которая их обслуживает и охраняет. В конце концов, дроновод не может физически контролировать территорию. Поэтому большая часть ВСУ по-прежнему состоит из штурмовой пехоты, которая несет большие потери.- Вы сказали, что, по сравнению с Украиной и Западом, России вопросами с мигрантами всерьез занялись. В чем это выражается?- Во всем. Давайте я поясню, почему в России с этим никогда не будет, как на Западе.Во-первых, нескольким поколениям европейцев с детских пеленок рассказывали, что они виноваты перед мигрантами. В какой-то степени это правда. Та же самая Британия "прославилась" своими колониями и работорговлей. Хотя на восточноевропейцев такие аргументы не действуют. А вот Россия ни в чем не виновата перед народами Средней Азии. Мы еще с царских времен туда вкладывали больше, чем получали оттуда. О том, сколько всего там понастроила советская власть, я вообще молчу. Наоборот, они нам должны быть благодарны за то, сколько мы для них сделали.Во-вторых, в Европе готовы терпеть, когда мигранты пристают к их женщинам и наводят свои порядки. В России такого нет. У нас есть патриотические СМИ, самоорганизация общества тоже усилилась. Если приезжие ведут себя как-то неправильно, следует незамедлительная реакция.В-третьих, началась корректировка законодательства. Были приняты десятки ограничений на труд мигрантов. Массовая выдача российских паспортов тоже заканчивается, хотя раньше в этом плане был бардак. Теперь человека могут лишить гражданства за то, что он представляет угрозу для национальной безопасности.Более того, рано или поздно нам придется в той или иной форме вводить визовый режим с тем же Таджикистаном. Это очень хорошая страна, я ее люблю. Но оттуда в Россию приезжает слишком много религиозных экстремистов. И оттуда идет основной наркотрафик в Россию.Впрочем, с 1 июля у нас фактически вводиться лайтовая версия визового режима. Теперь иностранные граждане при въезде в Россию будут обязаны использовать приложение "Госуслуги RuID". Они там должны будут заполнить информацию о себе: с какой целью едут и на какой срок. Это уже большой прогресс в этом вопросе.Кстати, сам факт проведения СВО уже повлиял на миграционные потоки. Кто-то боится ехать в Россию из соображений безопасности, кто-то не хочет попасть на службу в российскую армию. И мы уже слышим новости, как те же самые мигранты из Средней Азии стали ездить в Польшу и Прибалтику. К нам больше едут выходцы из Индии по визовому режиму.Со временем мы придем к модели оргнабора, когда мигранты приедут, поработают и уедут. Пусть они не тащат с собой семьи, которые садятся на нашу социалку. Нам тут иммигрантские гетто не нужны. Мы без них спокойно проживем. Пусть они в Европу едут. Им уже ничего не поможет.- Вернемся к заявлениям Верховного. Как, на ваш взгляд, он видит завершение конфликта? Разгром ВСУ и заключение мира в формате "Стамбул плюс", который бы запустил процессы развала Украины и Европы? Или все может быть несколько иначе?- Верховный много говорил про Анкоридж и про Минские соглашения. И я тут вспомнил цитату Отто Бисмарка, который перед франко-прусской войной сказал следующее: "Время переговоров прошло. Все вопросы будут решаться на поле боя железом и кровью". Мы нанесем Украине решающее военное поражение, а потом посмотрим: будем мы с ними договариваться или будем гнать их до границ с Польшей. Они в любом случае понимают только силу. И наша сила, как сказал президент, будет им продемонстрирована.- Когда же мы сможем нанести Украине это решающее военное поражение?- Все события указывают на то, что война продлится еще два года точно, если не произойдет нечто экстраординарное. Нам надо быть к этому готовыми.Это же цивилизационный конфликт. Несмотря на проблемы Запада, о которых мы только что говорили, он не может от нас отстать. Ему сейчас настолько плохо, что он может рассчитывать только на развал России на 50 частей, чтобы потом 50 лет грабить нас. По-другому он выжить не может. Он просто задохнется.Грубо говоря, они нас хотят убить, чтобы на наши деньги купить кондиционеры. А то у них уже от последствий жары люди умирают.Как сказал один белый офицер, "у нас с большевиками расхождения по аграрному вопросу: кто кого закопает". У нас с Западом тоже расхождения по аграрному вопросу. Они не хотят, чтобы мы жили на своей земле. Мы не хотим, чтобы они по нашей земле ходили.- Если воевать нам еще несколько лет, для чего Верховный стабильно выступает с заявлениями в духе "Украинский конфликт близится к завершению"?- А зачем Верховному говорить, что война неизвестно когда закончится?Если мы воюем больше четырех лет, но воевать нам еще минимум два года, это означает, что экватор пройден. В этом смысле можно сравнить СВО с Великой Отечественной войной. Сейчас, глядя на лето 1943 года, можно было сказать, что война близилась к завершению. Но она два года еще все равно продлилась.В этом смысле Верховный абсолютно прав. Мы ближе к завершению конфликта, чем два-три года назад.

https://ukraina.ru/20260325/1077148091.html

https://ukraina.ru/20260626/1080682904.html

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интервью, украина, россия, запад, владимир путин, вооруженные силы украины, александр сырский, миграционный кризис, бензин, дроны, крым, брянская область, мобилизация на украине