https://ukraina.ru/20260702/1080907198.html

Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина

Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина - 02.07.2026 Украина.ру

Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина

Сейчас ажиотаж вокруг нехватки бензина спал. Но люди все равно заправляются больше, чем обычно. Это тоже создает дефицит. Следовательно, надо наладить стабильное снабжение заправок, чтобы люди увидели, что в любое время суток бензин есть

2026-07-02T07:30

2026-07-02T07:30

2026-07-02T07:30

интервью

россия

индия

игорь юшков

москва

нпз

фонд национальной энергетической безопасности

общество

бензин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059779475_85:35:858:470_1920x0_80_0_0_e3164c32cb375ab5a125c495d1112e90.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков - Игорь, мы с вами выждали паузу, чтобы посмотреть, удалось ли нашим властям стабилизировать ситуацию с бензином, однако пока она остается напряженной. Мне самому приходится стоять в очереди на заправках. В какой степени этот кризис обусловлен объективной нехваткой топлива, а в какой – искусственным ажиотажем со стороны общества и спекулянтов? - У нас действительно сократилась нефтепереработка. Ситуация серьезная. Глупо было бы это отрицать. Точный масштаб проблем оценить невозможно. Единственные данные, что у нас есть – это цифры по динамике нефтепереработки. Даже Росстат отмечает, что в апреле наше переработка сократилась на 11% по сравнению с апрелем прошлого года, а в мае – на 13% по сравнению с маем прошлого года. При этом часть НПЗ находится на ремонте. Основная проблема у нас непосредственно с бензином и частично с авиакеросином. При этом с дизелем у нас все более-менее нормально. Дело в том, что наши НПЗ были изначально ориентированы на производство дизеля. В обычный год, когда нет никаких внеплановых ремонтов, у нас 50% произведенного дизеля экспортировались и 50% экспортировались. В случае с бензином у нас 85-90% шло на внутренний рынок. Причем летом больше 90% шло на внутренний рынок, поскольку летом мы потребляем значительно больше бензина, чем зимой. Таким образом, если у нас 10-15% мощностей по производству бензина уходит на ремонт, то возникает дефицит. А раз собственных производственных мощностей не хватает, правительство принимает ряд мер. Во-первых, мы заключили более плотные договоренности с белорусскими НПЗ. Это взаимовыгодно. Мы отправляем им больше нефти, а взамен получаем больше нефтепродуктов и насыщаем свой рынок. Это и бензин, и авиакеросин. Им это выгодно, поскольку белорусские НПЗ были недозагруженными. А теперь они получают дополнительную плату за нефтепереработку. То есть эта давальческая схема работает. Во-вторых, правительство идет на временное снижение требований по качеству топлива. В основном речь идет об экологических стандартах. Сначала у нас для продажи на внутреннем рынке был стандарт не ниже Евро-5. А сейчас отдельным НПЗ разрешают производить его не ниже Евро-3. Идет дискуссия, чтобы отдельным заводам разрешить еще и Евро-2 с целью насытить внутренний рынок. Официально НПЗ это не объясняют. Но можно предположить, что на ремонте находится именно то оборудование, которое обеспечивает доведения качества топлива с Евро-3 до Евро-5. И правительство пошло на то, чтобы насытить внутренний рынок, временно отказавшись от повышенных требований по экологии. Хочу подчеркнуть, что на работу автомобилей это никак не влияет. Просто будет больше выбросов в окружающую среду. Более того, Евро-5 у нас ввели только в 2016 году. До этого разницы вообще никто не замечал. И если несколько месяцев будет другой экологический стандарт, воздух от этого не испортится. В-третьих, мы сейчас готовим возможности компаний для импорта топлива из дальнего зарубежья. Видимо, это будет Индия. У нас приняты поправки в законодательство, которые, со сути, распространят демпирующий механизм. То есть нефтяным компаниям из бюджета будет выплачиваться разница между тем, сколько они купили бензина на внешнем рынке, и тем, какие цены государство хочет видеть на внутреннем рынке. Это позволит нам и объемы придать внутреннему рынку, и цены на топливо удержать. - По поводу динамики цен на АЗС также хотелось бы поговорить. Где-то цены не изменились, где-то выросли на 20-25%. Как с этим регулятор справляется? - Даже данные Росстата говорят, что если раньше цены за неделю росли на 0,05% (и это считался большой рост), то сейчас за неделю сразу на несколько процентов поднялась цена в розницу. Но это средняя температура по больнице. На заправках вертикально интегрированных компаний цены почти не поднялись, а на независимых заправках цена взлетела на десятки рублей в первые дни кризиса, когда Московский НПЗ ушел на ремонт. Напомню, что все заправки в России делятся на два типа. Есть заправки вертикально интегрированных компаний. Они сами добывают нефть, у них есть свои НПЗ и свои сети сбыта. Мы их все знаем. Это наши национальные лидеры. Есть все остальные заправки независимых АЗС. Это может быть одиночная заправка или целая сеть. Главное, что это частный бизнес, который покупает топливо через биржу или через посредников. В этом плане они становятся наиболее пострадавшим игроком, поскольку вертикальные компании хотят прежде всего свои заправки обеспечить топливом. И они обязаны поставлять определенный процент от нефтепереработки на биржу. Это, кстати, тоже одно из нововведений. Раньше они должны были через биржу продавать 15% произведенного бензина, а сейчас правительство снижает норматив до 10%, чтобы эти 5% использовать в некоем ручном режиме. Это будет неофициальный резервный фонд. Компании, правительство и региональные власти будут определять, где максимальный риск дефицита, чтобы бензин отправлять туда. Так вот независимые АЗС преобретали бензин через биржу. Когда на бирже цена повышается, получается, что они оптом берут задорого и должны поднять цены в розницу. И как минимум две сети в Московском регионе буквально за день подняли цены на 20 рублей. ФАС против них даже расследование начало. Вот и получается, что на вертикальной заправке цена по 72 рубля, а на соседней независимой заправке - 100 рублей. Как они это объясняют? "Мы сделали ставку на то, чтобы у нас было топливо. Неважно, по какой цене". Естественно, что если через кучу посредников они что-то приобретают, то цена возрастает. Этим занимается ФАС. Они проверяют, насколько был обоснован рост цены и насколько легально можно было это сделать. Ажиотажный спрос - это тоже очень большая беда. Да, есть объективные проблемы. Да, переработка сократилась. Но когда автолюбители приезжают с целым прицепом канистр, это создает дополнительные проблемы. Даже если заправка снабжается в нормальном режиме (бензовоз в сутки), когда раньше этого хватало, то теперь столько же автомобилей заправляются в два раза больше. Бензина не хватает, и это порождает цепную реакцию: "Ага. Топливо закончилось. Значит, его действительно мало. Я тоже закуплюсь впрок". Таким образом, надо наладить стабильное снабжение заправок, чтобы люди увидели, что в любое время суток бензин есть. Конечно, сейчас этот ажиотаж спал. Но люди все равно заправляются больше, чем обычно. И это тоже создает дефицит. - И это в нагрузку к летнему сезону. Я даже читал, что частные заправки специально повышают цены, потому что столько за день они продавать не собирались, а люди все равно едут и покупают больше. - Ну да. Мы тут видим совершенно разношерстную картину. На заправках вертикальных компаний выстраиваются огромные очереди. Даже в Москве, где концентрация АЗС очень большая. Тут есть бензин, тут нет бензина, тут на 20% дороже. Кстати, еще один фактор, который показывает степень ажиотажа - это то, что на отдельных АЗС нет дизельного топлива, а бензин есть. Хотя, как мы уже говорили, с дизелем проблем пока нет. Мы его до сих пор экспортируем. Да, запрет на экспорт сейчас тоже обсуждается, но это возможно в августе-сентябре, когда начнется уборочная кампания. Просто люди дизель тоже скупают в общей панике, потому что думают, что топлива вообще не хватает. Это лишний раз показывает, насколько далеко может зайти ажиотажный спрос.

https://ukraina.ru/20210726/1031922025.html

россия

индия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, индия, игорь юшков, москва, нпз, фонд национальной энергетической безопасности, общество, бензин