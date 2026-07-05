"Люди скупают дизель в общей панике": Юшков объяснил, почему ажиотаж на АЗС опаснее дефицита - 05.07.2026 Украина.ру
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"Люди скупают дизель в общей панике": Юшков объяснил, почему ажиотаж на АЗС опаснее дефицита
"Люди скупают дизель в общей панике": Юшков объяснил, почему ажиотаж на АЗС опаснее дефицита - 05.07.2026 Украина.ру
"Люди скупают дизель в общей панике": Юшков объяснил, почему ажиотаж на АЗС опаснее дефицита
Ажиотажный спрос стал серьезной проблемой — автолюбители закупаются впрок, создавая дефицит. Даже на тех АЗС, где бензин есть, люди скупают и дизельное топливо, хотя с ним проблем нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2026-07-05T05:15
2026-07-05T05:15
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Журналист спросил эксперта, в какой степени кризис с бензином обусловлен объективной нехваткой топлива, а в какой — искусственным ажиотажем. Юшков ответил, что ажиотажный спрос стал серьезной проблемой."Когда автолюбители приезжают с целым прицепом канистр, это создает дополнительные проблемы. Даже если заправка снабжается в нормальном режиме (бензовоз в сутки), когда раньше этого хватало, то теперь столько же автомобилей заправляются в два раза больше", — сказал эксперт.Он пояснил, что это порождает цепную реакцию. "Бензина не хватает, и это порождает цепную реакцию: "Ага. Топливо закончилось. Значит, его действительно мало. Я тоже закуплюсь впрок", — отметил собеседник издания.По словам эксперта, ажиотаж уже спал, но люди все равно заправляются больше, чем обычно. "Сейчас этот ажиотаж спал. Но люди все равно заправляются больше, чем обычно. И это тоже создает дефицит", — подчеркнул он.Юшков также обратил внимание, что на отдельных АЗС нет дизеля, хотя в целом с ним проблем нет. "Просто люди дизель тоже скупают в общей панике, потому что думают, что топлива вообще не хватает", — констатировал эксперт.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, украина.ру, топливо, бензин, главные новости, главное, ажиотаж, кризис, новости россии, новости украина ру, экономика, российская экономика, автомобили, автотранспорт, аналитики, аналитика
Новости, Россия, Украина, Украина.ру, топливо, Бензин, Главные новости, главное, ажиотаж, кризис, новости России, новости Украина ру, экономика, российская экономика, автомобили, автотранспорт, аналитики, Аналитика

"Люди скупают дизель в общей панике": Юшков объяснил, почему ажиотаж на АЗС опаснее дефицита

05:15 05.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкКомпания "Татнефть" ввела ограничения на продажу топлива
Компания Татнефть ввела ограничения на продажу топлива - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Ажиотажный спрос стал серьезной проблемой — автолюбители закупаются впрок, создавая дефицит. Даже на тех АЗС, где бензин есть, люди скупают и дизельное топливо, хотя с ним проблем нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Журналист спросил эксперта, в какой степени кризис с бензином обусловлен объективной нехваткой топлива, а в какой — искусственным ажиотажем. Юшков ответил, что ажиотажный спрос стал серьезной проблемой.
"Когда автолюбители приезжают с целым прицепом канистр, это создает дополнительные проблемы. Даже если заправка снабжается в нормальном режиме (бензовоз в сутки), когда раньше этого хватало, то теперь столько же автомобилей заправляются в два раза больше", — сказал эксперт.
Он пояснил, что это порождает цепную реакцию. "Бензина не хватает, и это порождает цепную реакцию: "Ага. Топливо закончилось. Значит, его действительно мало. Я тоже закуплюсь впрок", — отметил собеседник издания.
По словам эксперта, ажиотаж уже спал, но люди все равно заправляются больше, чем обычно. "Сейчас этот ажиотаж спал. Но люди все равно заправляются больше, чем обычно. И это тоже создает дефицит", — подчеркнул он.
Юшков также обратил внимание, что на отдельных АЗС нет дизеля, хотя в целом с ним проблем нет. "Просто люди дизель тоже скупают в общей панике, потому что думают, что топлива вообще не хватает", — констатировал эксперт.
Полный текст интервью "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
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