https://ukraina.ru/20260705/lyudi-skupayut-dizel-v-obschey-panike-yushkov-obyasnil-pochemu-azhiotazh-na-azs-opasnee-defitsita-1081047888.html

"Люди скупают дизель в общей панике": Юшков объяснил, почему ажиотаж на АЗС опаснее дефицита

"Люди скупают дизель в общей панике": Юшков объяснил, почему ажиотаж на АЗС опаснее дефицита - 05.07.2026 Украина.ру

"Люди скупают дизель в общей панике": Юшков объяснил, почему ажиотаж на АЗС опаснее дефицита

Ажиотажный спрос стал серьезной проблемой — автолюбители закупаются впрок, создавая дефицит. Даже на тех АЗС, где бензин есть, люди скупают и дизельное топливо, хотя с ним проблем нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2026-07-05T05:15

2026-07-05T05:15

2026-07-05T05:15

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Журналист спросил эксперта, в какой степени кризис с бензином обусловлен объективной нехваткой топлива, а в какой — искусственным ажиотажем. Юшков ответил, что ажиотажный спрос стал серьезной проблемой."Когда автолюбители приезжают с целым прицепом канистр, это создает дополнительные проблемы. Даже если заправка снабжается в нормальном режиме (бензовоз в сутки), когда раньше этого хватало, то теперь столько же автомобилей заправляются в два раза больше", — сказал эксперт.Он пояснил, что это порождает цепную реакцию. "Бензина не хватает, и это порождает цепную реакцию: "Ага. Топливо закончилось. Значит, его действительно мало. Я тоже закуплюсь впрок", — отметил собеседник издания.По словам эксперта, ажиотаж уже спал, но люди все равно заправляются больше, чем обычно. "Сейчас этот ажиотаж спал. Но люди все равно заправляются больше, чем обычно. И это тоже создает дефицит", — подчеркнул он.Юшков также обратил внимание, что на отдельных АЗС нет дизеля, хотя в целом с ним проблем нет. "Просто люди дизель тоже скупают в общей панике, потому что думают, что топлива вообще не хватает", — констатировал эксперт.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.

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