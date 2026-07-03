Военный эксперт: новые беспилотники БМ-35 и "Италмас" — ударная пара для "мидлстрайка" - 03.07.2026 Украина.ру
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Военный эксперт: новые беспилотники БМ-35 и "Италмас" — ударная пара для "мидлстрайка"
Военный эксперт: новые беспилотники БМ-35 и "Италмас" — ударная пара для "мидлстрайка" - 03.07.2026 Украина.ру
Военный эксперт: новые беспилотники БМ-35 и "Италмас" — ударная пара для "мидлстрайка"
Россия разработала новые беспилотники БМ-35 и "Италмас" для ударов по тылам ВСУ. БМ-35 имеет дальность 500 км и стоимость менее 22 тысяч долларов, "Италмас" создан для уничтожения "Хаймарсов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-07-03T04:45
2026-07-03T04:45
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Продолжая разговор о новых ударных возможностях, Насонов рассказал о двух беспилотниках — БМ-35 и "Италмас", предназначенных для поражения целей в оперативном тылу противника."БМ-35 – это интересный БПЛА самолетного типа с хорошей дальностью действия в 500 километров и боевой частью на 40 килограмм. Он качественно преодолевает РЭБ и имеет хорошую систему наведения. Противник заявлял, что он может работать на "Старлинке". Также он работает на наших системах, которые пока врагу неизвестны", — сообщил эксперт.По словам Насонова, БМ-35 имеет невысокую стоимость — чуть меньше 22 тысяч долларов, что очень важно в реалиях войны.Эксперт также рассказал о беспилотнике "Италмас". "Италмас" делают в Удмуртии, которая дала ему свое название. В переводе с удмуртского языка это означает "Цветок". У него немножко меньшие характеристики. Дальность поражения до 200 километров и до 24 килограммов боевой части", — пояснил собеседник издания.По информации эксперта, изначально "Италмас" планировали использовать для уничтожения пусковых установок "Хаймарсов", но поскольку ВСУ стали реже применять эти РСЗО, теперь этот БПЛА будут применять для поражения других целей на дальней глубине.Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дроны, бпла, беспилотники, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, главные новости, главное, рсзо, оружие, вооружения, ии (искусственный интеллект), военный эксперт, война, война на украине
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Военный эксперт: новые беспилотники БМ-35 и "Италмас" — ударная пара для "мидлстрайка"

04:45 03.07.2026
 
© www.rbc.ua
© www.rbc.ua
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Россия разработала новые беспилотники БМ-35 и "Италмас" для ударов по тылам ВСУ. БМ-35 имеет дальность 500 км и стоимость менее 22 тысяч долларов, "Италмас" создан для уничтожения "Хаймарсов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Продолжая разговор о новых ударных возможностях, Насонов рассказал о двух беспилотниках — БМ-35 и "Италмас", предназначенных для поражения целей в оперативном тылу противника.
"БМ-35 – это интересный БПЛА самолетного типа с хорошей дальностью действия в 500 километров и боевой частью на 40 килограмм. Он качественно преодолевает РЭБ и имеет хорошую систему наведения. Противник заявлял, что он может работать на "Старлинке". Также он работает на наших системах, которые пока врагу неизвестны", — сообщил эксперт.
По словам Насонова, БМ-35 имеет невысокую стоимость — чуть меньше 22 тысяч долларов, что очень важно в реалиях войны.
Эксперт также рассказал о беспилотнике "Италмас". "Италмас" делают в Удмуртии, которая дала ему свое название. В переводе с удмуртского языка это означает "Цветок". У него немножко меньшие характеристики. Дальность поражения до 200 километров и до 24 килограммов боевой части", — пояснил собеседник издания.
По информации эксперта, изначально "Италмас" планировали использовать для уничтожения пусковых установок "Хаймарсов", но поскольку ВСУ стали реже применять эти РСЗО, теперь этот БПЛА будут применять для поражения других целей на дальней глубине.
Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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