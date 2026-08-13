"Это настоящее место притяжения": Хинштейн рассказал о новом объекте в Курской области - 13.08.2026 Украина.ру
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"Это настоящее место притяжения": Хинштейн рассказал о новом объекте в Курской области
"Это настоящее место притяжения": Хинштейн рассказал о новом объекте в Курской области - 13.08.2026 Украина.ру
"Это настоящее место притяжения": Хинштейн рассказал о новом объекте в Курской области
Работа курского ЭКО-ПАРКА — центра дополнительного образования детей и взрослых при Курском политехническом колледже заинтересовала губернатора региона Александра Хинштейна. Об этом он рассказал 13 августа в своём телеграм-канале
2026-08-13T14:59
2026-08-13T14:59
новости
курская область
хинштейн
россия
экология
регионы
социальная политика
социальная инфраструктура
дети
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"Это настоящий зелёный оазис в самом центре города", - констатировал губернатор Курской области. Так он охарактеризовал курский ЭКО-ПАРК. Чуть-чуть - бывшую дачу помещика Андрея Вакулина, который происходил из древнего дворянского рода. Дом построен в 1910 году и хорошо сохранился, он внесён в список памятников архитектуры регионального значения, а усадьба — это особо охраняемая природная территория. В 1945 году Вакулину дачу передали областной станции юннатов."Это настоящее место притяжения для тех, кто с самых ранних лет по-особому относится к природе, - рассказал губернатор. - Дошколята и ученики начальных классов не просто изучают окружающий мир: здесь они получают шанс увидеть и почувствовать, как человек влияет на природу и почему жизненно важно относиться к ней ответственно". В день визита губернатора детсадовцы занималась кормлением хомяков, знакомились с шиншиллой и павлинами. На территории объекта живут птицы, грызуны, кролики, заложены питомники лесных и плодовых культур, посажена лесополоса, яблоневый сад, ягодники. Работают четыре лаборатории по аквариумистике, садоводству, растениеводству и животноводству"А активно помогают парку студенты — очень открыто поговорили с представителями всех наших студенческих сообществ, - заявил Хинштейн. - Будем задействовать их потенциал для развития города: нам очень не хватает живых идей, а ребятам важно видеть плоды своих трудов, тем более, когда это меняет жизнь города к лучшему".Губернатор отметил, что у сотрудников ЭКО-ПАРКА есть большая мечта — создать единственный в России экокванториум. Глава региона пообещал подумать над помощью в этом деле, отметив, что "потенциал тут правда очень впечатляющий".Мнение эксперта: Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 годаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, хинштейн, россия, экология, регионы, социальная политика, социальная инфраструктура, дети
Новости, Курская область, Хинштейн, Россия, экология, регионы, социальная политика, социальная инфраструктура, дети

"Это настоящее место притяжения": Хинштейн рассказал о новом объекте в Курской области

14:59 13.08.2026
 
© Фото : Александр Хинштейн / Telegram
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : Александр Хинштейн / Telegram
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Работа курского ЭКО-ПАРКА — центра дополнительного образования детей и взрослых при Курском политехническом колледже заинтересовала губернатора региона Александра Хинштейна. Об этом он рассказал 13 августа в своём телеграм-канале
"Это настоящий зелёный оазис в самом центре города", - констатировал губернатор Курской области.
Так он охарактеризовал курский ЭКО-ПАРК. Чуть-чуть - бывшую дачу помещика Андрея Вакулина, который происходил из древнего дворянского рода. Дом построен в 1910 году и хорошо сохранился, он внесён в список памятников архитектуры регионального значения, а усадьба — это особо охраняемая природная территория. В 1945 году Вакулину дачу передали областной станции юннатов.

"Это настоящее место притяжения для тех, кто с самых ранних лет по-особому относится к природе, - рассказал губернатор. - Дошколята и ученики начальных классов не просто изучают окружающий мир: здесь они получают шанс увидеть и почувствовать, как человек влияет на природу и почему жизненно важно относиться к ней ответственно".
В день визита губернатора детсадовцы занималась кормлением хомяков, знакомились с шиншиллой и павлинами. На территории объекта живут птицы, грызуны, кролики, заложены питомники лесных и плодовых культур, посажена лесополоса, яблоневый сад, ягодники. Работают четыре лаборатории по аквариумистике, садоводству, растениеводству и животноводству
"А активно помогают парку студенты — очень открыто поговорили с представителями всех наших студенческих сообществ, - заявил Хинштейн. - Будем задействовать их потенциал для развития города: нам очень не хватает живых идей, а ребятам важно видеть плоды своих трудов, тем более, когда это меняет жизнь города к лучшему".
Губернатор отметил, что у сотрудников ЭКО-ПАРКА есть большая мечта — создать единственный в России экокванториум. Глава региона пообещал подумать над помощью в этом деле, отметив, что "потенциал тут правда очень впечатляющий".
Мнение эксперта: Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года
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