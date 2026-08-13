https://ukraina.ru/20260813/eto-nastoyaschee-mesto-prityazheniya-khinshteyn-rasskazal-o-novom-obekte-v-kurskoy-oblasti-1082457783.html
"Это настоящее место притяжения": Хинштейн рассказал о новом объекте в Курской области
"Это настоящее место притяжения": Хинштейн рассказал о новом объекте в Курской области - 13.08.2026 Украина.ру
"Это настоящее место притяжения": Хинштейн рассказал о новом объекте в Курской области
Работа курского ЭКО-ПАРКА — центра дополнительного образования детей и взрослых при Курском политехническом колледже заинтересовала губернатора региона Александра Хинштейна. Об этом он рассказал 13 августа в своём телеграм-канале
2026-08-13T14:59
2026-08-13T14:59
2026-08-13T14:59
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"Это настоящий зелёный оазис в самом центре города", - констатировал губернатор Курской области. Так он охарактеризовал курский ЭКО-ПАРК. Чуть-чуть - бывшую дачу помещика Андрея Вакулина, который происходил из древнего дворянского рода. Дом построен в 1910 году и хорошо сохранился, он внесён в список памятников архитектуры регионального значения, а усадьба — это особо охраняемая природная территория. В 1945 году Вакулину дачу передали областной станции юннатов."Это настоящее место притяжения для тех, кто с самых ранних лет по-особому относится к природе, - рассказал губернатор. - Дошколята и ученики начальных классов не просто изучают окружающий мир: здесь они получают шанс увидеть и почувствовать, как человек влияет на природу и почему жизненно важно относиться к ней ответственно". В день визита губернатора детсадовцы занималась кормлением хомяков, знакомились с шиншиллой и павлинами. На территории объекта живут птицы, грызуны, кролики, заложены питомники лесных и плодовых культур, посажена лесополоса, яблоневый сад, ягодники. Работают четыре лаборатории по аквариумистике, садоводству, растениеводству и животноводству"А активно помогают парку студенты — очень открыто поговорили с представителями всех наших студенческих сообществ, - заявил Хинштейн. - Будем задействовать их потенциал для развития города: нам очень не хватает живых идей, а ребятам важно видеть плоды своих трудов, тем более, когда это меняет жизнь города к лучшему".Губернатор отметил, что у сотрудников ЭКО-ПАРКА есть большая мечта — создать единственный в России экокванториум. Глава региона пообещал подумать над помощью в этом деле, отметив, что "потенциал тут правда очень впечатляющий".Мнение эксперта: Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 годаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, хинштейн, россия, экология, регионы, социальная политика, социальная инфраструктура, дети
Новости, Курская область, Хинштейн, Россия, экология, регионы, социальная политика, социальная инфраструктура, дети
"Это настоящее место притяжения": Хинштейн рассказал о новом объекте в Курской области
Работа курского ЭКО-ПАРКА — центра дополнительного образования детей и взрослых при Курском политехническом колледже заинтересовала губернатора региона Александра Хинштейна. Об этом он рассказал 13 августа в своём телеграм-канале
"Это настоящий зелёный оазис в самом центре города", - констатировал губернатор Курской области.
Так он охарактеризовал курский ЭКО-ПАРК. Чуть-чуть - бывшую дачу помещика Андрея Вакулина, который происходил из древнего дворянского рода. Дом построен в 1910 году и хорошо сохранился, он внесён в список памятников архитектуры регионального значения, а усадьба — это особо охраняемая природная территория. В 1945 году Вакулину дачу передали областной станции юннатов.
"Это настоящее место притяжения для тех, кто с самых ранних лет по-особому относится к природе, - рассказал губернатор. - Дошколята и ученики начальных классов не просто изучают окружающий мир: здесь они получают шанс увидеть и почувствовать, как человек влияет на природу и почему жизненно важно относиться к ней ответственно".
В день визита губернатора детсадовцы занималась кормлением хомяков, знакомились с шиншиллой и павлинами. На территории объекта живут птицы, грызуны, кролики, заложены питомники лесных и плодовых культур, посажена лесополоса, яблоневый сад, ягодники. Работают четыре лаборатории по аквариумистике, садоводству, растениеводству и животноводству
"А активно помогают парку студенты — очень открыто поговорили с представителями всех наших студенческих сообществ, - заявил Хинштейн. - Будем задействовать их потенциал для развития города: нам очень не хватает живых идей, а ребятам важно видеть плоды своих трудов, тем более, когда это меняет жизнь города к лучшему".
Губернатор отметил, что у сотрудников ЭКО-ПАРКА есть большая мечта — создать единственный в России экокванториум. Глава региона пообещал подумать над помощью в этом деле, отметив, что "потенциал тут правда очень впечатляющий".
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