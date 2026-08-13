https://ukraina.ru/20260813/na-meste-vuchicha-ya-by-promolchal-drobnitskiy-o-vizite-zelenskogo-v-belgrad-i-davlenii-na-rossiyu-1082462007.html

"На месте Вучича я бы промолчал": Дробницкий о визите Зеленского и давлении на Россию

"На месте Вучича я бы промолчал": Дробницкий о визите Зеленского и давлении на Россию - 13.08.2026 Украина.ру

"На месте Вучича я бы промолчал": Дробницкий о визите Зеленского и давлении на Россию

Европейская бюрократия настроена давить на Россию, несмотря на ее ядерный статус, рассчитывая на зонтик США. В Европе призывают "загасить" ее санкциями и конвенциональным оружием при помощи ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-08-13T16:40

2026-08-13T16:40

2026-08-13T16:41

новости

россия

сша

украина

александр вучич

владимир зеленский

дмитрий дробницкий

украина.ру

международные отношения

международная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082361266_376:263:2729:1587_1920x0_80_0_0_89889d7fdf11deeb4d433eca23f9cd64.jpg

Ранее президент Сербии Александр Вучич после визита Владимира Зеленского в Белград заявил, что мир стоит на пороге большой войны. По его словам, он не видит возможности для компромисса между Москвой и Киевом, а время переговоров безвозвратно ушло. Вучич также усомнился в скором завершении конфликта и предупредил о тяжелой зиме для Украины и всей Европы.Комментируя заявления Вучича о большой войне, эксперт раскритиковал его позицию. По мнению Дробницкого, сербский лидер оказался в сложной ситуации после визита Зеленского. "На месте Вучича я бы промолчал, особенно после того, как он пообнимался с Зеленским. Было известно, что Вучича сломают. Это не спасет его политическую карьеру, и от Гааги его это не спасет", — отметил американист.Эксперт пояснил, что европейская бюрократия продолжит давить на Россию, рассчитывая на поддержку США. "Риторическая позиция европейской бюрократии очень простая: надо давить на Россию, ничего, что это ядерная держава, нам ядерный зонтик обеспечат США, Россию мы загасим санкциями и конвенциональным оружием при помощи ВСУ", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.

россия

сша

украина

сербия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, александр вучич, владимир зеленский, дмитрий дробницкий, украина.ру, международные отношения, международная политика, санкции, антироссийские санкции, война, сербия