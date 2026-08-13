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"На месте Вучича я бы промолчал": Дробницкий о визите Зеленского и давлении на Россию
"На месте Вучича я бы промолчал": Дробницкий о визите Зеленского и давлении на Россию - 13.08.2026 Украина.ру
"На месте Вучича я бы промолчал": Дробницкий о визите Зеленского и давлении на Россию
Европейская бюрократия настроена давить на Россию, несмотря на ее ядерный статус, рассчитывая на зонтик США. В Европе призывают "загасить" ее санкциями и конвенциональным оружием при помощи ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-08-13T16:40
2026-08-13T16:40
2026-08-13T16:41
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Ранее президент Сербии Александр Вучич после визита Владимира Зеленского в Белград заявил, что мир стоит на пороге большой войны. По его словам, он не видит возможности для компромисса между Москвой и Киевом, а время переговоров безвозвратно ушло. Вучич также усомнился в скором завершении конфликта и предупредил о тяжелой зиме для Украины и всей Европы.Комментируя заявления Вучича о большой войне, эксперт раскритиковал его позицию. По мнению Дробницкого, сербский лидер оказался в сложной ситуации после визита Зеленского. "На месте Вучича я бы промолчал, особенно после того, как он пообнимался с Зеленским. Было известно, что Вучича сломают. Это не спасет его политическую карьеру, и от Гааги его это не спасет", — отметил американист.Эксперт пояснил, что европейская бюрократия продолжит давить на Россию, рассчитывая на поддержку США. "Риторическая позиция европейской бюрократии очень простая: надо давить на Россию, ничего, что это ядерная держава, нам ядерный зонтик обеспечат США, Россию мы загасим санкциями и конвенциональным оружием при помощи ВСУ", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, александр вучич, владимир зеленский, дмитрий дробницкий, украина.ру, международные отношения, международная политика, санкции, антироссийские санкции, война, сербия
Новости, Россия, США, Украина, Александр Вучич, Владимир Зеленский, Дмитрий Дробницкий, Украина.ру, международные отношения, Международная политика, санкции, антироссийские санкции, война, Сербия
"На месте Вучича я бы промолчал": Дробницкий о визите Зеленского и давлении на Россию
16:40 13.08.2026 (обновлено: 16:41 13.08.2026)
Европейская бюрократия настроена давить на Россию, несмотря на ее ядерный статус, рассчитывая на зонтик США. В Европе призывают "загасить" ее санкциями и конвенциональным оружием при помощи ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Ранее президент Сербии Александр Вучич после визита Владимира Зеленского в Белград заявил, что мир стоит на пороге большой войны. По его словам, он не видит возможности для компромисса между Москвой и Киевом, а время переговоров безвозвратно ушло. Вучич также усомнился в скором завершении конфликта и предупредил о тяжелой зиме для Украины и всей Европы.
Комментируя заявления Вучича о большой войне, эксперт раскритиковал его позицию. По мнению Дробницкого, сербский лидер оказался в сложной ситуации после визита Зеленского.
"На месте Вучича я бы промолчал, особенно после того, как он пообнимался с Зеленским. Было известно, что Вучича сломают. Это не спасет его политическую карьеру, и от Гааги его это не спасет", — отметил американист.
Эксперт пояснил, что европейская бюрократия продолжит давить на Россию, рассчитывая на поддержку США.
"Риторическая позиция европейской бюрократии очень простая: надо давить на Россию, ничего, что это ядерная держава, нам ядерный зонтик обеспечат США, Россию мы загасим санкциями и конвенциональным оружием при помощи ВСУ", — резюмировал собеседник издания.
Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.