Эксперт о ядерных разработках США: "Никто не знает, какие заряды есть у Пентагона" - 13.08.2026 Украина.ру
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Эксперт о ядерных разработках США: "Никто не знает, какие заряды есть у Пентагона"
Эксперт о ядерных разработках США: "Никто не знает, какие заряды есть у Пентагона" - 13.08.2026 Украина.ру
Эксперт о ядерных разработках США: "Никто не знает, какие заряды есть у Пентагона"
Точное количество ядерных зарядов у Пентагона неизвестно, но если потребуется, США восстановят их производство. В Вашингтоне рассуждают: если есть ядерное оружие, почему его не использовать против Ирана, тем более что наземная операция очень затратна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-08-13T16:08
2026-08-13T16:08
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Отвечая на вопрос об угрозах новой ядерной стратегии, эксперт заявил, что всегда найдутся горячие головы, которые предложат ударить по Ирану ядерным оружием.Дробницкий заявил, что наземной операции против Ирана не будет, потому что она слишком затратна. По его словам, вместо этого США могут нанести ядерный удар по Тегерану и объектам иранской ядерной программы.Политолог отметил, что точное количество ядерных зарядов у Пентагона неизвестно. "Какие ядерные заряды у Пентагона есть сейчас, никто не знает. Экспертные оценки говорят, что если есть, то очень мало. Но у США богатая история разработки разнообразных вооружений, поэтому, если потребуется, производство восстановят", — пояснил американист.Он подчеркнул, что США развивают ядерную компоненту, поскольку конвенциональные армии России и Китая нейтрализуют усилия Штатов. "Никто не думал, что так может сделать Иран, но так произошло. Поэтому сошлись две вещи: не удается выиграть войну с Ираном, и если у нас есть ядерное оружие, почему мы его не используем", — подытожил Дмитрий Дробницкий.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, россия, дмитрий дробницкий, пентагон, главные новости, главное, политика, аналитика, аналитики, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная война
Новости, США, Иран, Россия, Дмитрий Дробницкий, Пентагон, Главные новости, главное, политика, Аналитика, аналитики, ядерный, Ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная война

Эксперт о ядерных разработках США: "Никто не знает, какие заряды есть у Пентагона"

16:08 13.08.2026
 
© Фото : Открытый источникАтолл Бикини. Ядерное испытание "Бэйкер"
Атолл Бикини. Ядерное испытание Бэйкер - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : Открытый источник
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Точное количество ядерных зарядов у Пентагона неизвестно, но если потребуется, США восстановят их производство. В Вашингтоне рассуждают: если есть ядерное оружие, почему его не использовать против Ирана, тем более что наземная операция очень затратна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос об угрозах новой ядерной стратегии, эксперт заявил, что всегда найдутся горячие головы, которые предложат ударить по Ирану ядерным оружием.
Дробницкий заявил, что наземной операции против Ирана не будет, потому что она слишком затратна. По его словам, вместо этого США могут нанести ядерный удар по Тегерану и объектам иранской ядерной программы.
Политолог отметил, что точное количество ядерных зарядов у Пентагона неизвестно. "Какие ядерные заряды у Пентагона есть сейчас, никто не знает. Экспертные оценки говорят, что если есть, то очень мало. Но у США богатая история разработки разнообразных вооружений, поэтому, если потребуется, производство восстановят", — пояснил американист.
Он подчеркнул, что США развивают ядерную компоненту, поскольку конвенциональные армии России и Китая нейтрализуют усилия Штатов.
"Никто не думал, что так может сделать Иран, но так произошло. Поэтому сошлись две вещи: не удается выиграть войну с Ираном, и если у нас есть ядерное оружие, почему мы его не используем", — подытожил Дмитрий Дробницкий.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
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