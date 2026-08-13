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Зеленский признал катастрофический дефицит ракет-перехватчиков у ВСУ
Зеленский признал катастрофический дефицит ракет-перехватчиков у ВСУ - 13.08.2026 Украина.ру
Зеленский признал катастрофический дефицит ракет-перехватчиков у ВСУ
Запасы ракет-перехватчиков у Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократились в 2,5 раза, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN
2026-08-13T13:21
2026-08-13T13:21
2026-08-13T13:21
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"В этом году у нас в 2,5 раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году", - уточнил он.Зеленский также посетовал на якобы недостаточную вовлеченность США в переговоры по урегулированию украинского конфликта.Накануне депутат Верховной рады Анна Скороход указала, что Украина оказалась в катастрофической ситуации из-за нехватки средств ПВО. По ее словам, именно из-за участившихся провалов в обороне Воздушные силы ВСУ перестали публиковать ежедневную статистику о перехваченных российских ракетах. В последний раз ведомство раскрывало свои цифры 8 августа, а уже 12 августа официальный представитель ведомства Юрий Игнат окончательно подтвердил решение засекретить данные о незавидных результатах работы противовоздушной обороны.В то же время западные союзники во главе с США не спешат восполнять пустеющие арсеналы Киева. Несмотря на регулярные мольбы Зеленского о передаче дополнительных комплексов Patriot и боеприпасов к ним, США и европейские страны затягивают согласование новых пакетов военной помощи, предпочитая переносить акценты на защиту собственных границ и экономию дефицитного вооружения.Подробнее - в материале Польская газета развеяла "политические сказки" Киева о собственном выпуске ракет для Patriot на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, анна скороход, юрий игнат, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Анна Скороход, Юрий Игнат, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада
Зеленский признал катастрофический дефицит ракет-перехватчиков у ВСУ
Запасы ракет-перехватчиков у Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократились в 2,5 раза, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN
"В этом году у нас в 2,5 раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году", - уточнил он.
Зеленский также посетовал на якобы недостаточную вовлеченность США в переговоры по урегулированию украинского конфликта.
Накануне депутат Верховной рады Анна Скороход указала, что Украина оказалась в катастрофической ситуации из-за нехватки средств ПВО. По ее словам, именно из-за участившихся провалов в обороне Воздушные силы ВСУ перестали публиковать ежедневную статистику о перехваченных российских ракетах.
В последний раз ведомство раскрывало свои цифры 8 августа, а уже 12 августа официальный представитель ведомства Юрий Игнат окончательно подтвердил решение засекретить данные о незавидных результатах работы противовоздушной обороны.
В то же время западные союзники во главе с США не спешат восполнять пустеющие арсеналы Киева. Несмотря на регулярные мольбы Зеленского о передаче дополнительных комплексов Patriot и боеприпасов к ним, США и европейские страны затягивают согласование новых пакетов военной помощи, предпочитая переносить акценты на защиту собственных границ и экономию дефицитного вооружения.