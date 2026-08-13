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Зеленский признал катастрофический дефицит ракет-перехватчиков у ВСУ

Зеленский признал катастрофический дефицит ракет-перехватчиков у ВСУ - 13.08.2026 Украина.ру

Зеленский признал катастрофический дефицит ракет-перехватчиков у ВСУ

Запасы ракет-перехватчиков у Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократились в 2,5 раза, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN

2026-08-13T13:21

2026-08-13T13:21

2026-08-13T13:21

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"В этом году у нас в 2,5 раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году", - уточнил он.Зеленский также посетовал на якобы недостаточную вовлеченность США в переговоры по урегулированию украинского конфликта.Накануне депутат Верховной рады Анна Скороход указала, что Украина оказалась в катастрофической ситуации из-за нехватки средств ПВО. По ее словам, именно из-за участившихся провалов в обороне Воздушные силы ВСУ перестали публиковать ежедневную статистику о перехваченных российских ракетах. В последний раз ведомство раскрывало свои цифры 8 августа, а уже 12 августа официальный представитель ведомства Юрий Игнат окончательно подтвердил решение засекретить данные о незавидных результатах работы противовоздушной обороны.В то же время западные союзники во главе с США не спешат восполнять пустеющие арсеналы Киева. Несмотря на регулярные мольбы Зеленского о передаче дополнительных комплексов Patriot и боеприпасов к ним, США и европейские страны затягивают согласование новых пакетов военной помощи, предпочитая переносить акценты на защиту собственных границ и экономию дефицитного вооружения.Подробнее - в материале Польская газета развеяла "политические сказки" Киева о собственном выпуске ракет для Patriot на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, анна скороход, юрий игнат, вооруженные силы украины, верховная рада