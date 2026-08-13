Более десятка человек ранены в ЛНР - Пасечник - 13.08.2026 Украина.ру
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Более десятка человек ранены в ЛНР - Пасечник
Более десятка человек ранены в ЛНР - Пасечник - 13.08.2026 Украина.ру
Более десятка человек ранены в ЛНР - Пасечник
В результате атак ВСУ за сутки в Луганской Народной Республике ранены 11 человек. Об этом 13 августа заявил глава региона Леонид Пасечник
2026-08-13T13:51
2026-08-13T13:57
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"Неонацисты продолжают террор мирных жителей республики: ранены 11 человек, среди них подросток", - констатировал глава ЛНР.Пасечник отметил, что БПЛА ВСУ наносили удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Лисичанске, Троицком, Свердловском и Кременском муниципальном округах, а также в городах Рубежном и Ровеньки. ВСУ повредили гражданские автомобили в Славяносербском и Лутугинском муниципальных округах.Повреждены также объекты гражданской инфраструктуры и коммунальное предприятие в Кировске, Брянке, а также Белокуракинском, Новойдарском, Новопсковском муниципальных округах."Системы ПВО и мобильные огневые группы делали все возможное, чтобы минимизировать последствия. Сбито порядка 80 воздушных целей", - отметил Пасечник.Он сообщил, что всем раненым оказывается медицинская помощь и пожелал каждому скорейшего выздоровления.Актуальное интервью: Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронтеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, мирные жители, Новые регионы, Луганская Народная Республика, Ровеньки, Леонид Пасечник, ВСУ, Лисичанск

Более десятка человек ранены в ЛНР - Пасечник

13:51 13.08.2026 (обновлено: 13:57 13.08.2026)
 
© РИА НовостиРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости
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В результате атак ВСУ за сутки в Луганской Народной Республике ранены 11 человек. Об этом 13 августа заявил глава региона Леонид Пасечник
"Неонацисты продолжают террор мирных жителей республики: ранены 11 человек, среди них подросток", - констатировал глава ЛНР.
Пасечник отметил, что БПЛА ВСУ наносили удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Лисичанске, Троицком, Свердловском и Кременском муниципальном округах, а также в городах Рубежном и Ровеньки.
ВСУ повредили гражданские автомобили в Славяносербском и Лутугинском муниципальных округах.
Повреждены также объекты гражданской инфраструктуры и коммунальное предприятие в Кировске, Брянке, а также Белокуракинском, Новойдарском, Новопсковском муниципальных округах.
"Системы ПВО и мобильные огневые группы делали все возможное, чтобы минимизировать последствия. Сбито порядка 80 воздушных целей", - отметил Пасечник.
Он сообщил, что всем раненым оказывается медицинская помощь и пожелал каждому скорейшего выздоровления.
Актуальное интервью: Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте
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