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Более десятка человек ранены в ЛНР - Пасечник

Более десятка человек ранены в ЛНР - Пасечник - 13.08.2026 Украина.ру

Более десятка человек ранены в ЛНР - Пасечник

В результате атак ВСУ за сутки в Луганской Народной Республике ранены 11 человек. Об этом 13 августа заявил глава региона Леонид Пасечник

2026-08-13T13:51

2026-08-13T13:51

2026-08-13T13:57

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леонид пасечник

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"Неонацисты продолжают террор мирных жителей республики: ранены 11 человек, среди них подросток", - констатировал глава ЛНР.Пасечник отметил, что БПЛА ВСУ наносили удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Лисичанске, Троицком, Свердловском и Кременском муниципальном округах, а также в городах Рубежном и Ровеньки. ВСУ повредили гражданские автомобили в Славяносербском и Лутугинском муниципальных округах.Повреждены также объекты гражданской инфраструктуры и коммунальное предприятие в Кировске, Брянке, а также Белокуракинском, Новойдарском, Новопсковском муниципальных округах."Системы ПВО и мобильные огневые группы делали все возможное, чтобы минимизировать последствия. Сбито порядка 80 воздушных целей", - отметил Пасечник.Он сообщил, что всем раненым оказывается медицинская помощь и пожелал каждому скорейшего выздоровления.Актуальное интервью: Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронтеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

луганская народная республика

ровеньки

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