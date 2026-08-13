https://ukraina.ru/20260813/chto-pridtsya-sdelat-rossii-esli-ukraina-i-evropa-prodolzhat-voynu-i-chto-budet-zimoy---norin-1082460456.html
Что придётся сделать России, если Украина и Европа продолжат войну, и что будет зимой - Норин
Что придётся сделать России, если Украина и Европа продолжат войну, и что будет зимой - Норин - 13.08.2026 Украина.ру
Что придётся сделать России, если Украина и Европа продолжат войну, и что будет зимой - Норин
Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру объяснил, почему освобождение Славянска и Краматорска станет финалом войны, а экономические удары... Украина.ру, 13.08.2026
2026-08-13T15:48
2026-08-13T15:48
2026-08-13T15:48
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Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру объяснил, почему освобождение Славянска и Краматорска станет финалом войны, а экономические удары Киева – это лишь дымовая завеса перед заморозкой конфликта по корейскому сценарию:00:31 – О главной цели Москвы в Донбассе и месте стратегического финала;04:30 – Крым под ударом: катастрофа или контролируемая реальность?09:40 – Правда фронта: "флаговтыки", тактика "серой зоны" и дроны;14:05 – Заморозка по корейскому сценарию или новая эскалация конфликта?23:00 – Зимнее "катание на ракетах": прогнозы для мегаполисов.* В материале упоминается Роберт Бровди ("Мадьяр") внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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