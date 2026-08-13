https://ukraina.ru/20260813/chto-pridtsya-sdelat-rossii-esli-ukraina-i-evropa-prodolzhat-voynu-i-chto-budet-zimoy---norin-1082460456.html

Что придётся сделать России, если Украина и Европа продолжат войну, и что будет зимой - Норин

Что придётся сделать России, если Украина и Европа продолжат войну, и что будет зимой - Норин - 13.08.2026 Украина.ру

Что придётся сделать России, если Украина и Европа продолжат войну, и что будет зимой - Норин

Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру объяснил, почему освобождение Славянска и Краматорска станет финалом войны, а экономические удары... Украина.ру, 13.08.2026

2026-08-13T15:48

2026-08-13T15:48

2026-08-13T15:48

россия

украина

европа

евгений норин

украина.ру

видео

славянск

славянско-краматорская агломерация

краматорск

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0d/1082460151_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_370c065684e4eeb132c5db8794832753.png

Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру объяснил, почему освобождение Славянска и Краматорска станет финалом войны, а экономические удары Киева – это лишь дымовая завеса перед заморозкой конфликта по корейскому сценарию:00:31 – О главной цели Москвы в Донбассе и месте стратегического финала;04:30 – Крым под ударом: катастрофа или контролируемая реальность?09:40 – Правда фронта: "флаговтыки", тактика "серой зоны" и дроны;14:05 – Заморозка по корейскому сценарию или новая эскалация конфликта?23:00 – Зимнее "катание на ракетах": прогнозы для мегаполисов.* В материале упоминается Роберт Бровди ("Мадьяр") внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

россия

украина

европа

славянск

славянско-краматорская агломерация

краматорск

донбасс

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, европа, евгений норин, украина.ру, видео, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, донбасс, сво, новости сво, новости сво россия, эскалация, война, война на украине, ракеты, прогнозы сво, бпла, крым, видео