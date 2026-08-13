https://ukraina.ru/20260813/ukraina-nedopoluchit-milliardy-eksportnoy-vyruchki---deputat-vru-1082459868.html

Украина недополучит миллиарды экспортной выручки - депутат ВРУ

Украина недополучит миллиарды экспортной выручки - депутат ВРУ - 13.08.2026 Украина.ру

Украина недополучит миллиарды экспортной выручки - депутат ВРУ

Более двух миллиардов долларов экспортной выручки недополучит Украина по итогам второго полугодия 2026 года из-за проблем в украинских портах. Об этом 13 августа заявил депутат Верховной Рады Украины

2026-08-13T15:33

2026-08-13T15:33

2026-08-13T16:52

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Убытки Украины от остановки морского экспорта в 2026 году уже исчисляются миллиардами, а руководство постсоветской республики издевается над населением играми с поиском новой должности экс-министру обороны, констатировал парламентарий."За второе полугодие 2026 года потери от закрытия моря будет больше двух миллиардов долларов недополученной экспортной выручки", - заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в своём видеообращении.По его мнению, порты обеспечивают полувину украинского экспорта и сейчас надо сосредоточиться на этой проблеме.На неё же указал член правления Всеукраинского аграрного совета Сергей Рыбалко. По его оценкам, в агропромышленном секторе наступил кризис из-за прекращения морских перевозок.Ранее в Кабмине Украины прогнозировали, что экспорт сельскохозпродукции в 2026-2027 годах может рухнуть вдвое из-за логистических проблем с черноморскими портами.В августе ВСУ совершили несколько атак на суда разных государств в Чёрном море и прибрежную инфраструктуру. После этого Зеленский подтвердил разговор с Вэнсом и высказался о мирном плане* внесен в перечень террористов и экстремистовАктуальное интервью: Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронтеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, черное море, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада, кабмин, порт, экспорт