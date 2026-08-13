Украина недополучит миллиарды экспортной выручки - депутат ВРУ - 13.08.2026 Украина.ру
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Украина недополучит миллиарды экспортной выручки - депутат ВРУ
Украина недополучит миллиарды экспортной выручки - депутат ВРУ - 13.08.2026 Украина.ру
Украина недополучит миллиарды экспортной выручки - депутат ВРУ
Более двух миллиардов долларов экспортной выручки недополучит Украина по итогам второго полугодия 2026 года из-за проблем в украинских портах. Об этом 13 августа заявил депутат Верховной Рады Украины
2026-08-13T15:33
2026-08-13T16:52
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россия
черное море
алексей гончаренко
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порт
экспорт
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Убытки Украины от остановки морского экспорта в 2026 году уже исчисляются миллиардами, а руководство постсоветской республики издевается над населением играми с поиском новой должности экс-министру обороны, констатировал парламентарий."За второе полугодие 2026 года потери от закрытия моря будет больше двух миллиардов долларов недополученной экспортной выручки", - заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в своём видеообращении.По его мнению, порты обеспечивают полувину украинского экспорта и сейчас надо сосредоточиться на этой проблеме.На неё же указал член правления Всеукраинского аграрного совета Сергей Рыбалко. По его оценкам, в агропромышленном секторе наступил кризис из-за прекращения морских перевозок.Ранее в Кабмине Украины прогнозировали, что экспорт сельскохозпродукции в 2026-2027 годах может рухнуть вдвое из-за логистических проблем с черноморскими портами.В августе ВСУ совершили несколько атак на суда разных государств в Чёрном море и прибрежную инфраструктуру. После этого Зеленский подтвердил разговор с Вэнсом и высказался о мирном плане* внесен в перечень террористов и экстремистовАктуальное интервью: Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронтеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, украина, россия, черное море, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада, кабмин, порт, экспорт
Новости, Украина, Россия, Черное море, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Кабмин, порт, экспорт

Украина недополучит миллиарды экспортной выручки - депутат ВРУ

15:33 13.08.2026 (обновлено: 16:52 13.08.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФеодосийский морской торговый порт
Феодосийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Более двух миллиардов долларов экспортной выручки недополучит Украина по итогам второго полугодия 2026 года из-за проблем в украинских портах. Об этом 13 августа заявил депутат Верховной Рады Украины
Убытки Украины от остановки морского экспорта в 2026 году уже исчисляются миллиардами, а руководство постсоветской республики издевается над населением играми с поиском новой должности экс-министру обороны, констатировал парламентарий.
"За второе полугодие 2026 года потери от закрытия моря будет больше двух миллиардов долларов недополученной экспортной выручки", - заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в своём видеообращении.
По его мнению, порты обеспечивают полувину украинского экспорта и сейчас надо сосредоточиться на этой проблеме.
На неё же указал член правления Всеукраинского аграрного совета Сергей Рыбалко. По его оценкам, в агропромышленном секторе наступил кризис из-за прекращения морских перевозок.
Ранее в Кабмине Украины прогнозировали, что экспорт сельскохозпродукции в 2026-2027 годах может рухнуть вдвое из-за логистических проблем с черноморскими портами.
В августе ВСУ совершили несколько атак на суда разных государств в Чёрном море и прибрежную инфраструктуру. После этого Зеленский подтвердил разговор с Вэнсом и высказался о мирном плане
* внесен в перечень террористов и экстремистов
Актуальное интервью: Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте
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