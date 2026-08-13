https://ukraina.ru/20260813/ataki-vsu-nanesli-uscherb-energoobektam-kryma---aksnov-1082462424.html
Атаки ВСУ нанесли ущерб энергообъектам Крыма - Аксёнов
Атаки ВСУ нанесли ущерб энергообъектам Крыма - Аксёнов - 13.08.2026 Украина.ру
Атаки ВСУ нанесли ущерб энергообъектам Крыма - Аксёнов
Объекты энергетики Крыма пострадали из-да ударов ВСУ и специалисты делают всё возможное для восстановления электроснабжения. Об этом 13 августа заявил глава республики Сергей Аксёнов
2026-08-13T16:54
2026-08-13T16:54
2026-08-13T16:54
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"Сегодня объекты энергетики Крыма подвергаются многочисленным вражеским атакам, которые наносят серьезный урон инфраструктуре. Специалисты отрасли в этих непростых условиях делают все возможное для стабилизации ситуации и обеспечения потребителей электроэнергией", - сообщил глава Крыма.Он рассказал также, что в рамках рабочей встречи с руководством Магистральных электрических сетей Юга и Таврического предприятия магистральных электрических сетей обсудили восстановление сетей энергоснабжения республики и защиту объектов. "Благодарю коллег за профессионализм и самоотдачу, которые они проявляют в условиях ЧС", - написал Аксёнов в своём телеграм-канале.Тем временем Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Крым, Украина, Сергей Аксенов, ВСУ, энергетика, электроснабжение
Атаки ВСУ нанесли ущерб энергообъектам Крыма - Аксёнов
Объекты энергетики Крыма пострадали из-да ударов ВСУ и специалисты делают всё возможное для восстановления электроснабжения. Об этом 13 августа заявил глава республики Сергей Аксёнов
"Сегодня объекты энергетики Крыма подвергаются многочисленным вражеским атакам, которые наносят серьезный урон инфраструктуре. Специалисты отрасли в этих непростых условиях делают все возможное для стабилизации ситуации и обеспечения потребителей электроэнергией", - сообщил глава Крыма.
Он рассказал также, что в рамках рабочей встречи с руководством Магистральных электрических сетей Юга и Таврического предприятия магистральных электрических сетей обсудили восстановление сетей энергоснабжения республики и защиту объектов.
"Благодарю коллег за профессионализм и самоотдачу, которые они проявляют в условиях ЧС", - написал Аксёнов в своём телеграм-канале.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.