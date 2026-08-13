https://ukraina.ru/20260813/ataki-vsu-nanesli-uscherb-energoobektam-kryma---aksnov-1082462424.html

Атаки ВСУ нанесли ущерб энергообъектам Крыма - Аксёнов

Атаки ВСУ нанесли ущерб энергообъектам Крыма - Аксёнов - 13.08.2026 Украина.ру

Атаки ВСУ нанесли ущерб энергообъектам Крыма - Аксёнов

Объекты энергетики Крыма пострадали из-да ударов ВСУ и специалисты делают всё возможное для восстановления электроснабжения. Об этом 13 августа заявил глава республики Сергей Аксёнов

2026-08-13T16:54

2026-08-13T16:54

2026-08-13T16:54

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"Сегодня объекты энергетики Крыма подвергаются многочисленным вражеским атакам, которые наносят серьезный урон инфраструктуре. Специалисты отрасли в этих непростых условиях делают все возможное для стабилизации ситуации и обеспечения потребителей электроэнергией", - сообщил глава Крыма.Он рассказал также, что в рамках рабочей встречи с руководством Магистральных электрических сетей Юга и Таврического предприятия магистральных электрических сетей обсудили восстановление сетей энергоснабжения республики и защиту объектов. "Благодарю коллег за профессионализм и самоотдачу, которые они проявляют в условиях ЧС", - написал Аксёнов в своём телеграм-канале.Тем временем Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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