https://ukraina.ru/20260813/nischeta-po-ukrainski-milliony-grazhdan-vyzhivayut-na-kopeyki-nizhe-prozhitochnogo-minimuma-1082458804.html

Нищета по-украински: миллионы граждан выживают на копейки ниже прожиточного минимума

Нищета по-украински: миллионы граждан выживают на копейки ниже прожиточного минимума - 13.08.2026 Украина.ру

Нищета по-украински: миллионы граждан выживают на копейки ниже прожиточного минимума

Количество людей, получающих чрезвычайно низкую зарплату, на Украине увеличивается, несколько миллионов украинцев живут на доходы ниже прожиточного минимума, признала экс-министр социальной политики страны Оксана Жолнович, передают украинские СМИ

2026-08-13T14:58

2026-08-13T14:58

2026-08-13T14:58

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"Мы сигнализировали еще в прошлом году, что больше трех миллионов человек получают минимальную зарплату и ниже, а минимальная зарплата - 8 тысяч гривен (15 тысяч рублей - ред.) на тот период, с вычетом налогов - 6 тысяч гривен (чуть больше 11 тысяч рублей - ред.). Это уже меньше, чем фактический прожиточный минимум. Есть проблема в том, что у нас увеличивается количество людей, которые получают чрезвычайно низкие доходы от занятости", - посетовала Жолнович.Ранее всемирный банк опубликовал доклад, в котором говорится, что уровень бедности на Украине в 2025 году поднялся вдвое за четыре года, составив 41,6 процента по сравнению с примерно 20 процентами в 2021 году.При этом украинские власти сами признают, что исправить ситуацию не могут. Из-за огромной дыры в бюджете министерство финансов Украины жестко урезало все гражданские расходы, а деньги направляются только на военные нужды.О зарплатах военных - в материале Фиктивное повышение зарплат и реальное крепостное право. Что говорят на Украине о реформе от Минобороны на сайте Украина.ру.

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