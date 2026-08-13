Нищета по-украински: миллионы граждан выживают на копейки ниже прожиточного минимума - 13.08.2026 Украина.ру
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Нищета по-украински: миллионы граждан выживают на копейки ниже прожиточного минимума
Нищета по-украински: миллионы граждан выживают на копейки ниже прожиточного минимума - 13.08.2026 Украина.ру
Нищета по-украински: миллионы граждан выживают на копейки ниже прожиточного минимума
Количество людей, получающих чрезвычайно низкую зарплату, на Украине увеличивается, несколько миллионов украинцев живут на доходы ниже прожиточного минимума, признала экс-министр социальной политики страны Оксана Жолнович, передают украинские СМИ
2026-08-13T14:58
2026-08-13T14:58
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украина
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"Мы сигнализировали еще в прошлом году, что больше трех миллионов человек получают минимальную зарплату и ниже, а минимальная зарплата - 8 тысяч гривен (15 тысяч рублей - ред.) на тот период, с вычетом налогов - 6 тысяч гривен (чуть больше 11 тысяч рублей - ред.). Это уже меньше, чем фактический прожиточный минимум. Есть проблема в том, что у нас увеличивается количество людей, которые получают чрезвычайно низкие доходы от занятости", - посетовала Жолнович.Ранее всемирный банк опубликовал доклад, в котором говорится, что уровень бедности на Украине в 2025 году поднялся вдвое за четыре года, составив 41,6 процента по сравнению с примерно 20 процентами в 2021 году.При этом украинские власти сами признают, что исправить ситуацию не могут. Из-за огромной дыры в бюджете министерство финансов Украины жестко урезало все гражданские расходы, а деньги направляются только на военные нужды.О зарплатах военных - в материале Фиктивное повышение зарплат и реальное крепостное право. Что говорят на Украине о реформе от Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, украина, минобороны, украина.ру
Новости, Украина, Минобороны, Украина.ру

Нищета по-украински: миллионы граждан выживают на копейки ниже прожиточного минимума

14:58 13.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКурс гривны опустился ниже исторического минимума
Курс гривны опустился ниже исторического минимума - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
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Количество людей, получающих чрезвычайно низкую зарплату, на Украине увеличивается, несколько миллионов украинцев живут на доходы ниже прожиточного минимума, признала экс-министр социальной политики страны Оксана Жолнович, передают украинские СМИ
"Мы сигнализировали еще в прошлом году, что больше трех миллионов человек получают минимальную зарплату и ниже, а минимальная зарплата - 8 тысяч гривен (15 тысяч рублей - ред.) на тот период, с вычетом налогов - 6 тысяч гривен (чуть больше 11 тысяч рублей - ред.). Это уже меньше, чем фактический прожиточный минимум. Есть проблема в том, что у нас увеличивается количество людей, которые получают чрезвычайно низкие доходы от занятости", - посетовала Жолнович.
Ранее всемирный банк опубликовал доклад, в котором говорится, что уровень бедности на Украине в 2025 году поднялся вдвое за четыре года, составив 41,6 процента по сравнению с примерно 20 процентами в 2021 году.
При этом украинские власти сами признают, что исправить ситуацию не могут. Из-за огромной дыры в бюджете министерство финансов Украины жестко урезало все гражданские расходы, а деньги направляются только на военные нужды.
О зарплатах военных - в материале Фиктивное повышение зарплат и реальное крепостное право. Что говорят на Украине о реформе от Минобороны на сайте Украина.ру.
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