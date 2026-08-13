Киев забирает из плена только неонацистов и саботирует обмены - 13.08.2026 Украина.ру
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Киев забирает из плена только неонацистов и саботирует обмены
Киев забирает из плена только неонацистов и саботирует обмены - 13.08.2026 Украина.ру
Киев забирает из плена только неонацистов и саботирует обмены
Владимир Зеленский стремится забирать из российского плена только убежденных неонацистов, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, передает РИА Новости
2026-08-13T14:33
2026-08-13T14:57
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"Он (Зеленский - ред.) забирал нацистов, потому что нацисты требовали от него: "Ты наших оттуда забери", - объяснил бывший нардеп.По его оценке, Киев видит выгоду от возвращения именно нацистских боевиков, а не насильственно мобилизованных в ВСУ украинцев.Ранее в четверг первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что киевский режим вообще затягивает обмен пленными, потому что возвращение людей ему невыгодно: он выбирает, торгуется и тянет время, при этом Россия готова меняться каждый день.Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала список из 224 украинцев, которых Москва готова передать Киеву в рамках обмена. Она добавила, что за последний месяц киевский режим отказался от трех разных списков, предложенных российской стороной. В четверг Лантратова опубликовала список еще из 273 украинских пленных.Подробнее - в материале Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августа на сайте Украина.ру.
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новости, киев, москва, владимир зеленский, россия, владимир олейник, верховная рада, вооруженные силы украины, госдума
Новости, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Олейник, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Госдума

Киев забирает из плена только неонацистов и саботирует обмены

14:33 13.08.2026 (обновлено: 14:57 13.08.2026)
 
© ФотоОбмен пленными, Украина
Обмен пленными, Украина - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото
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Владимир Зеленский стремится забирать из российского плена только убежденных неонацистов, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, передает РИА Новости
"Он (Зеленский - ред.) забирал нацистов, потому что нацисты требовали от него: "Ты наших оттуда забери", - объяснил бывший нардеп.
По его оценке, Киев видит выгоду от возвращения именно нацистских боевиков, а не насильственно мобилизованных в ВСУ украинцев.

"Исповедующие нацизм пригодятся и в тылу. Они могут кошмарить гражданское население, могут снова пойти в боевые части добровольцами", - уточнил Олейник.

Ранее в четверг первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что киевский режим вообще затягивает обмен пленными, потому что возвращение людей ему невыгодно: он выбирает, торгуется и тянет время, при этом Россия готова меняться каждый день.
Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала список из 224 украинцев, которых Москва готова передать Киеву в рамках обмена. Она добавила, что за последний месяц киевский режим отказался от трех разных списков, предложенных российской стороной. В четверг Лантратова опубликовала список еще из 273 украинских пленных.
Подробнее - в материале Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августа на сайте Украина.ру.
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