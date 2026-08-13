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Киев забирает из плена только неонацистов и саботирует обмены

Киев забирает из плена только неонацистов и саботирует обмены - 13.08.2026 Украина.ру

Киев забирает из плена только неонацистов и саботирует обмены

Владимир Зеленский стремится забирать из российского плена только убежденных неонацистов, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, передает РИА Новости

2026-08-13T14:33

2026-08-13T14:33

2026-08-13T14:57

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"Он (Зеленский - ред.) забирал нацистов, потому что нацисты требовали от него: "Ты наших оттуда забери", - объяснил бывший нардеп.По его оценке, Киев видит выгоду от возвращения именно нацистских боевиков, а не насильственно мобилизованных в ВСУ украинцев.Ранее в четверг первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что киевский режим вообще затягивает обмен пленными, потому что возвращение людей ему невыгодно: он выбирает, торгуется и тянет время, при этом Россия готова меняться каждый день.Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала список из 224 украинцев, которых Москва готова передать Киеву в рамках обмена. Она добавила, что за последний месяц киевский режим отказался от трех разных списков, предложенных российской стороной. В четверг Лантратова опубликовала список еще из 273 украинских пленных.Подробнее - в материале Отказ от обмена пленными, сигналы из Лондона. Итоги 12 августа на сайте Украина.ру.

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новости, киев, москва, владимир зеленский, россия, владимир олейник, верховная рада, вооруженные силы украины, госдума