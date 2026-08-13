Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ - 13.08.2026 Украина.ру
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Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ
Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ - 13.08.2026 Украина.ру
Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ
Пять человек ранены в результате атак БПЛА ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом 13 августа сообщил оперативный штаб региона
2026-08-13T15:54
2026-08-13T15:54
спецоперация
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"Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали пять человек. В поселке Красная Яруга от детонации FPV-дрона трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Бригады скорой помощи транспортируют их в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил оперштаб.В результате атаки второго дрона на автомобиль пострадали мужчина и женщина — у них осколочные ранения. Лечение они будут проходить амбулаторноТакже атакам дронов ВСУ подверглись сельские населённые пункты - Октябрьский, Отрадное, Грузское и Березовка.Тем временем в Севастополе отражают атаку ВСУ - работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. "Сбито 10 БПЛА в районе Фиолента, Северной стороны и Балаклавском районе", - сообщил телеграм-канал губернатора Севастополя. Актуальное интервью: Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронтеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ

15:54 13.08.2026
 
© AP / Andrii Marienko
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© AP / Andrii Marienko
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Пять человек ранены в результате атак БПЛА ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом 13 августа сообщил оперативный штаб региона
"Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали пять человек. В поселке Красная Яруга от детонации FPV-дрона трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Бригады скорой помощи транспортируют их в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил оперштаб.
В результате атаки второго дрона на автомобиль пострадали мужчина и женщина — у них осколочные ранения. Лечение они будут проходить амбулаторно
Также атакам дронов ВСУ подверглись сельские населённые пункты - Октябрьский, Отрадное, Грузское и Березовка.
Тем временем в Севастополе отражают атаку ВСУ - работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы.
"Сбито 10 БПЛА в районе Фиолента, Северной стороны и Балаклавском районе", - сообщил телеграм-канал губернатора Севастополя.
Актуальное интервью: Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте
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