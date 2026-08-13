https://ukraina.ru/20260813/opershtab-belgorodskoy-oblasti-rasskazal-o-zhertvakh-atak-vsu-1082460747.html

Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ

Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ - 13.08.2026 Украина.ру

Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ

Пять человек ранены в результате атак БПЛА ВСУ в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом 13 августа сообщил оперативный штаб региона

2026-08-13T15:54

2026-08-13T15:54

2026-08-13T15:54

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всу

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"Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали пять человек. В поселке Красная Яруга от детонации FPV-дрона трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Бригады скорой помощи транспортируют их в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил оперштаб.В результате атаки второго дрона на автомобиль пострадали мужчина и женщина — у них осколочные ранения. Лечение они будут проходить амбулаторноТакже атакам дронов ВСУ подверглись сельские населённые пункты - Октябрьский, Отрадное, Грузское и Березовка.Тем временем в Севастополе отражают атаку ВСУ - работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. "Сбито 10 БПЛА в районе Фиолента, Северной стороны и Балаклавском районе", - сообщил телеграм-канал губернатора Севастополя. Актуальное интервью: Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронтеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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