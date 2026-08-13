https://ukraina.ru/20260813/ispolnitelnitsa-terakta-v-sevastopole-soznalas-1082457445.html

Исполнительница теракта в Севастополе созналась

Исполнительница теракта в Севастополе созналась - 13.08.2026 Украина.ру

Исполнительница теракта в Севастополе созналась

Задержанная и допрошенная по делу о подрыве военнослужащего в Севастополе гражданка РФ Маргарита Реут призналась в совершении теракта и рассказала, что ей заплатили за взрыв криптовалютой. Об этом сообщает 13 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-13T14:31

2026-08-13T14:31

2026-08-13T14:55

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По данным телеграм-канала Mash, Маргарита Реут родилась в Ярославле, занималась волонтёрской деятельностью (например, убирала мазут в Краснодарском крае), жила в Сочи, часто ездила в Крым. В 2023-м у неё было своё турагентство - бизнес прогорел спустя 1,5 месяца после запуска. В конце июля 2025-го Реут оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ за то, что в поезде Самара — Адлер она выкрикнула фразу "Так вам и надо, русские!" на новость об обстреле БПЛА станции Лихая в Ростовской области."Она часто путешествовала по стране. Также была за границей — самые частые поездки совершала в Египет и Турцию. Также она "светилась" в чатах по созданию контента 18+", - сказано в публикации.По данным телеграм-канала Mash, Маргарита Реут на вопрос в ходе допроса о раскаивании в содеянном (организации убийства офицера ВС РФ) ответила "нет"."Ранее девушка публично призналась, что ей стыдно быть русской — такой хэштег она опубликовала в соцсетях 27 февраля 2026 года, комментируя результаты своего генетического теста", - сообщил телеграм-канал Mash.Он также проинформировал, что "после совершения теракта Реут планировала улететь за границу — у нее был куплен билет из Сочи". "Последнее место работы девушки — биолог-ученый, она занималась производством вагинальных свечей с цветочной составляющей", - выяснили авторы телеграм-канала.Они опубликовали подборку фотографий Маргарита Реут из соцсетей.Ранее стало известно о реакции жителей Крыма и чиновников русского региона на подрыв капитана 1-го ранга в Севастополе 32-летней гражданкой РФ.Выяснилось также, что Взорвавшую российского военнослужащего в Севастополе курировали спецслужбы УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, севастополь, крым, украина.ру, терроризм, теракт, минобороны рф, украина