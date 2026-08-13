Исполнительница теракта в Севастополе созналась
14:31 13.08.2026 (обновлено: 14:55 13.08.2026)
© Фото : соцсети
© Фото : соцсети
Задержанная и допрошенная по делу о подрыве военнослужащего в Севастополе гражданка РФ Маргарита Реут призналась в совершении теракта и рассказала, что ей заплатили за взрыв криптовалютой. Об этом сообщает 13 августа телеграм-канал Украина.ру
По данным телеграм-канала Mash, Маргарита Реут родилась в Ярославле, занималась волонтёрской деятельностью (например, убирала мазут в Краснодарском крае), жила в Сочи, часто ездила в Крым.
В 2023-м у неё было своё турагентство - бизнес прогорел спустя 1,5 месяца после запуска.
В конце июля 2025-го Реут оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ за то, что в поезде Самара — Адлер она выкрикнула фразу "Так вам и надо, русские!" на новость об обстреле БПЛА станции Лихая в Ростовской области.
"Она часто путешествовала по стране. Также была за границей — самые частые поездки совершала в Египет и Турцию. Также она "светилась" в чатах по созданию контента 18+", - сказано в публикации.
В конце июля 2025-го Реут оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ за то, что в поезде Самара — Адлер она выкрикнула фразу "Так вам и надо, русские!" на новость об обстреле БПЛА станции Лихая в Ростовской области.
"Она часто путешествовала по стране. Также была за границей — самые частые поездки совершала в Египет и Турцию. Также она "светилась" в чатах по созданию контента 18+", - сказано в публикации.
По данным телеграм-канала Mash, Маргарита Реут на вопрос в ходе допроса о раскаивании в содеянном (организации убийства офицера ВС РФ) ответила "нет".
"Ранее девушка публично призналась, что ей стыдно быть русской — такой хэштег она опубликовала в соцсетях 27 февраля 2026 года, комментируя результаты своего генетического теста", - сообщил телеграм-канал Mash.
Он также проинформировал, что "после совершения теракта Реут планировала улететь за границу — у нее был куплен билет из Сочи".
"Ранее девушка публично призналась, что ей стыдно быть русской — такой хэштег она опубликовала в соцсетях 27 февраля 2026 года, комментируя результаты своего генетического теста", - сообщил телеграм-канал Mash.
Он также проинформировал, что "после совершения теракта Реут планировала улететь за границу — у нее был куплен билет из Сочи".
"Последнее место работы девушки — биолог-ученый, она занималась производством вагинальных свечей с цветочной составляющей", - выяснили авторы телеграм-канала.
Они опубликовали подборку фотографий Маргарита Реут из соцсетей.
Ранее стало известно о реакции жителей Крыма и чиновников русского региона на подрыв капитана 1-го ранга в Севастополе 32-летней гражданкой РФ.
Выяснилось также, что Взорвавшую российского военнослужащего в Севастополе курировали спецслужбы Украины
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