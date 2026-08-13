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Минобороны РФ разъяснило значение освобождения Петровки

Минобороны РФ разъяснило значение освобождения Петровки - 13.08.2026 Украина.ру

Минобороны РФ разъяснило значение освобождения Петровки

Освобождение Петровки в Донецкой Народной Республике даст возможность накопить силы для дальнейших действий. Об этом 13 августа сообщило Минобороны России

2026-08-13T13:29

2026-08-13T13:29

2026-08-13T13:29

спецоперация

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Минобороны сообщило 13 августа об освобождении Петровки в ДНР подразделениями российской войсковой группировки "Центр". При этом отличились военнослужащие штурмового отряда 102-го полка мотострелковой дивизии."Взятие под полный контроль данного населенного пункта способствует накоплению сил и средств для ведения дальнейших действий в зоне ответственности группировки", - сказано в официальном сообщении.Штурмовики из 102-го полка "методично дом за домом производили зачистку" в Петровском. Они же ранее освободили населенные пункты Приют и Торецкое, что способствовало продвижению ВС РФ к границе ДНР с Украиной.Минобороны Украины не комментирует освобождение Петровки в Донецкой Народной Республике. Западная пресса также не сообщает об этом, утверждая, что украинская армия "наступает" и летом наступил "перелом" в пользу ВСУ.Ранее в новостях: Армия России освободила Петровку в ДНРАктуальное интервью Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронтеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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