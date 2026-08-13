https://ukraina.ru/20260813/rossiya-povyshaet-stavki-mirnyy-plan-putina-protiv-mirnogo-plana-zelenskogo-1082452121.html

Россия повышает ставки: мирный план Путина против мирного плана Зеленского

Россия повышает ставки: мирный план Путина против мирного плана Зеленского - 13.08.2026 Украина.ру

Россия повышает ставки: мирный план Путина против мирного плана Зеленского

Выступая перед моряками Тихоокеанского флота на ракетном крейсере "Варяг", президент России заявил, что страна будет зеркально отвечать на пиратство Запада в мировом океане

2026-08-13T13:16

2026-08-13T13:16

2026-08-13T13:16

мнения

весь ищенко

вооруженные силы украины

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запад

россия

украина

владимир зеленский

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Отвечать зеркально значит захватывать и или топить торговые суда западных стран, подозреваемых в перевозке в интересах Украины военных грузов или грузов двойного назначения. Под эту формулу можно подвести практически любое судно: Запад зарабатывает деньги торговлей, из своих доходов выделяет финансовую помощь, обеспечивающую ведение войны Украиной и само её существование – значит, любое торговое судно стран Запада или везущее западные товары, действует в том числе и в интересах Украины. Список нарушений можно расширить и включить в него все суда, которые потенциально могут нарушать санкции, введённые Россией против стран Запада и Украины или способствовать их нарушению.При желании можно останавливать в мировом океане всё, что ходит под торговым флагом – от вёсельной лодки до супертанкера. Если исходить из имеющихся возможностей, Россия вряд ли будет пытаться накрыть весь мировой океан. Нынешние космические технологии делают каперские эскадры скорее уязвимыми, чем эффективными в тех акваториях, в которых они не имеют абсолютного преимущества. Следовательно, "зеркалить" Россия будет с учётом иранского опыта в Ормузском проливе и собственного опыта блокирования судоходства в Чёрном море.Акваторий, где Россия может установить абсолютное господство на море, не так много: Северный ледовитый океан, Берингово море, Татарский пролив, Охотское море, северная часть (выше широты Владивостока) Японского моря, Чёрное и Азовское моря. Помимо этого, если Средиземноморская эскадра получит надёжные порты базирования и логистику, Россия может максимально осложнить жизнь своим оппонентам в Восточном Средиземноморье. Но для этого нужна добрая воля Турции, а так далеко навстречу России Эрдоган пойдёт только в том случае, если будет абсолютно уверен, что победа в глобальном противостоянии у Москвы в кармане. Боюсь, что до этого далеко.Кроме того, иранский союзник России пока что эффективно блокирует судоходство в Персидском заливе, прилегающей акватории Аравийского моря и (при помощи своих хуситских прокси) в Красном море. Значительные силы флота США и их тихоокеанские союзники должны держать в центральной и южной частях Тихого океана – с целью сдерживания растущих военно-морских амбиций Китая.При всей ограниченности ресурсов Москвы их вполне достаточно, чтобы парализовать западную торговлю по линии Европа – Азия по кратчайшим прямым маршрутам. Точнее, торговля полностью не остановится, просто вести её можно будет исключительно на судах, принадлежащих России и её союзникам. Запад же сохранит за собой более дорогие пути через Атлантику и далее: либо вокруг мыса Горн в Тихий океан, либо вокруг мыса Доброй Надежды в южную часть Индийского океана. Но и эти пути действуют ровно до тех пор, пока в большую морскую игру не включился китайский флот.Таким образом, заявленное Путиным намерение зеркально отвечать на западное пиратство будет, помимо экономического, иметь и важное геополитическое последствие – резкое сокращение пространства решений для Запада в текущем глобальном противостоянии. Если план Путина будет в полной мере реализован, Запад не сможет сосредоточить силы против Китая, не решив российскую проблему. Он окажется перед лицом стратегического поражения в состоянии цейтнота – ему нужно будет найти нестандартное решение, нивелирующее ход Москвы, в условиях тотального дефицита времени.Россия вызывает огонь на себя. Но, думаю, что ход этот хорошо просчитан, так как на сегодня Запад не имеет против России боеспособных армий, кроме турецкой, не планирующей пока воевать с Россией, и польской, не закончившей перевооружение, развёртывание новых соединений и не имеющей боевого опыта. После разгрома ВСУ возможности прокси-войны будут временно исчерпаны. Для их возобновления понадобится несколько лет. Торговля столько терпеть не может. За это время рынки будут надёжно утрачены, а ведь весь сыр-бор с нынешним глобальным противостоянием и борьбой США за свою гегемонию – не более, чем борьба за контроль Запада над рынками сбыта и источниками сырья.Ответить на российское повышение ставок Западу нечем, кроме ядерной войны или использования своего пока ещё воюющего украинского клиента. Слишком активно западные страны пользовались методом повышения ставок до сих пор. В результате, у России осталось практически неограниченное количество не использованных раньше ответных шагов, в то время как Запад лимит ставок исчерпал. Ядерную войну он начинать пока не планирует, потому что не способен её выиграть.Осталась Украина. И Зеленский немедленно бросается выступать на украинском молодёжном форуме, где и раскрывает миру стратегический план Украины по победе над Россией, называя его мирным планом, потому что намерен с его помощью "принудить Россию к миру на украинских условиях". Поэтому мы "зеркальный" план Путина также назвали мирным, ибо он имеет целью принудить Запад к миру на российских условиях. Зеленский ещё обмолвился о том, что он представляет общий план Украины и Запада. Раз так, то и мы его будем рассматривать как попытку Запада опровергнуть план Путина.Как уже было сказано, для прямого ответа у Запада нет ресурсов. Вроде бы их у него и много, но все они растянуты по конфликтным зонам и связаны текущим противостоянием. Поэтому, в духе рекомендаций Лиддел Гарта, Запад прибегает к непрямым действиям. Он не планирует усиливать противостояние на море, делая ставку на расширение совместной с Украиной операции по ракетно-беспилотным ударам по глубокому российскому тылу. Зеленский открыто говорит, что делается это для дестабилизации обстановки в России, чтобы население испугалось и "заставило власть прекратить войну".В начале недели появилось сообщение о выдаче США разрешения на продажу Украине 70 ракет ATACMS из запасов Турции. До этого о передаче партий ракет SCALP неизвестной численности сообщала Франция. Британия также заявляла о готовности поставить Украине неназванное количество ракет Storm Shadow. Все эти ракеты имеют заявленную дальность 300-350 км. При этом дальность французских и британских крылатых ракет может быть увеличена до 400 километров – за счёт увеличения высоты пуска. В любом случае, эти ракеты не добьют не только до Урала или Санкт-Петербурга, но даже до Москвы. Ходили, правда, слухи о возможности увеличить их дальность до 500 километров за счёт снижения боевой нагрузки и использования новых видов топлива. Но слухи эти пока ничем не подтверждены.Зато Украина собирает (вернее, для Украины производят на Западе, выдавая за собственное производство Киева) ракеты "Фламинго" – дальностью до 2000 километров. На Западе явно проанализировали иранский опыт преодоления израильской ПВО/ПРО, которую перегружали массой БЛА, а затем выбивали ракетными ударами, оставляя объекты беззащитными перед следующими волнами ракет.Поскольку всю огромную территорию России невозможно накрыть куполом ПВО/ПРО, основная ставка делается на перехват волн БЛА и ракет в приграничной/прифронтовой полосе. Именно эту зону (300-400 километров) и накрывают переданные Украине крылатые и баллистические ракеты. Дальше – только московская зона ПВО/ПРО и зоны, прикрывающие крупные города и отдельные стратегические объекты.Мы не знаем, сколько ракет "Фламинго" смогла накопить Украина, достаточно ли их будет, чтобы совместно с волной БЛА перегрузить московскую зону ПВО/ПРО после того, как SCALP и ATACMS пробьют брешь во фронтовой/приграничной ПВО/ПРО. Москва для Киева и союзников – лишь наиболее лакомая, но не единственная возможная цель для массированного ракетно-беспилотного удара. Для анонсированной Зеленским стратегии массированного удара подойдёт любой большой город.Ракеты "Фламинго" не отличаются высокой точностью, но Зеленский ясно дал понять, что удары планируются не по защищённым военным объектам, а по населению, чтобы "дать ему почувствовать войну", "перенести войну на российскую территорию". Фактически лидер киевского режима анонсировал спланированный совместно с Западом массированный удар по гражданскому населению – с целью добиться массовых разрушений и жертв. Им нужен шок, а достичь его можно только если счёт жертвам при разовом ударе пойдёт на сотни, а разрушенных домов – на десятки. Если подобный ракетный удар по гражданскому населению удастся, России ничего не останется, кроме как нанести ответный массированный удар как минимум по Киеву, по знаковым правительственным зданиям, расположение которых в жилой застройке также неизбежно вызовет массовые жертвы среди гражданских.После этого у Запада появляется развилка решений: либо попытаться консолидировать своих союзников и нейтралов против России, обвинив её в нарушении норм и методов ведения войны и попытаться продолжить эскалационную стратегию, либо, на основании того же обвинения приступить к деэскалации, чтобы "спасти мир от катастрофы". Судя по тому, что осведомлённые западные эксперты публично выражают опасения, что ближайшими целями России могут стать польские и немецкие производства, работающие в интересах Украины, речь всё же идёт о попытке придать второе дыхание именно эскалационной стратегии.Запад всё так же, под разными соусами, подаёт своё старое блюдо: пытается запугать российскую власть или население бесконтрольной эскалацией, вплоть до ядерной войны, которой сам боится, потому что явно хуже к ней подготовлен. Опасная для цивилизации игра продолжается, но первой в порошок сотрут всё же Украину, так как именно её Запад использует в качестве застрельщика и площадки для тестирования российских ответов. Впрочем, зеркальный ответ Путина на море угрожает уже самому Западу – следующий ход будет более жёстким и более для него болезненным. Россия начала повышать ставки и теперь вряд ли остановится до победы.Две стратегии и единая цель Запада на украинском направлении

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20260812/vazhnye-zayavleniya-putina-na-kreysere-varyag-chto-zadumali-ssha-i-kakie-riski-dlya-rossii--bashirov-1082438042.html

https://ukraina.ru/20260812/novaya-strategiya-ukraina-sdelala-poslednyuyu-antirossiyskuyu-stavku-1082425387.html

запад

россия

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, весь ищенко, вооруженные силы украины, владимир путин, запад, россия, украина, владимир зеленский