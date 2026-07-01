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Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО

Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО - 01.07.2026 Украина.ру

Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО

Сейчас перед нами стоят две стратегические задачи – это борьба с БПЛА и обрубание западных поставок на Украине. Если мы их решим, наши дела пойдут лучше

2026-07-01T07:00

2026-07-01T07:00

2026-07-01T07:00

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вооруженные силы украины

нато

топливо

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке, выпускник Львовского высшего военно-политического училища, уроженец города Барвенково (Харьковская область) Виктор БаранецРанее Владимир Путин заявил, что киевский предложил российской стороне ограничить зону боевых действий четырьмя регионами, чтобы в условиях нехватки личного состава сократить линию фронта, на что мы, разумеется, ответили отказом. В связи с этим аудитория сразу заговорила о планах на Харьков и Сумы, но не обратила внимание еще на два направления. Во-первых, воины-дальневосточники приступили к окружению Покровского – важный железнодорожный узел в Днепропетровской области. Во-вторых, главком ВСУ Сырский уже неделю заявляет о якобы готовящемся наступлении ВС РФ в Черниговской области, учитывая, что наши войска и так сражаются возле Глухова.- Виктор Николаевич, ожидаете ли вы в этом плане что-то экстраординарное? Если не ожидаете, и все останется примерно так, как сейчас, то как оцениваете наши перспективы по освобождению Донбасса?- В последние дни мы в самом деле слышим панические заявления со стороны военно-политического руководства Украины о том, что на каком-то из направлений готовиться наше стратегическое наступление. Иногда эти заявления бывают фальшивыми, а иногда они обусловлены тем, что противник не может разгадать замыслы нашего командования. В этом смысле вы правильно отметили, что киевский режим пугает и Черниговское, и Днепропетровское направление. Именно с этим связано их предложение ограничить зону боевых действий четырьмя регионами.Что нас ожидает в ближайшей перспективе? Мы должны говорить о направлении главных ударов российской армии в Донбассе.Как вы знаете, самые яростные, но все-таки финальные бои идут в Константиновке. Также мы взялись за Красный Лиман. Для чего это нужно? Чтобы окружить самую крепкую цитадель украинской армии – Славянско-Краматорскую агломерацию.Краматорск – это фактически город-завод. Славянск — это тоже город, насыщенный промышленными предприятиями. Чтобы начать за них сражение, надо закончить дела с Константиновкой, Дружковкой и Красным Лиманом. Мы тогда сможем выйти к ним с юга, востока и севера. Причем на некоторых участках наши войска уже приблизились к ним на 8-12 километров.Киевский режим, понимая, что дела у них идут плохо, заранее стал эвакуировать промышленные предприятия из Краматорска и Славянска. Не всегда ему это удавалось. Мы же не сидели, сложа руки, а хорошенько прикладывались бомбами. Тем не менее, враг смог за последние месяцы утащить оттуда наиболее ценное оборудование на западную Украину.Повторюсь, генеральное сражение произойдет именно на Славянско-Краматорском направлении. Оно продлится как минимум до конца года.- Вы упомянули эвакуацию промышленных предприятий на западную Украину. Как оцениваете возможности противника компенсировать свой кризис по бронетехнике и артиллерии (та же САУ "Богдана")? Они же понимают, что одними дронами войну не выиграть.- По некоторым данным, российская армия уничтожила от 65 до 75% советской техники ВСУ. Все остальное идет с Запада.Более того, европейские страны НАТО приняли грандиозный план перевооружения. Они распределили обязанности относительно того, кто будет готовить бронетехнику, артиллерию и боеприпасы. То есть Европа окончательно стало тыловым военно-промышленным комплексом Украины. Мы это прекрасно понимаем. Наше желание уничтожить и натовскую технику не уходит на второй план.Тем не менее, мы за четыре года СВО так и не решили главную проблему – самым радикальным образом перерезать автомобильную и железнодорожную логистику, по которой на Украину поступают западные вооружения. Нам надо сделать так, чтобы эти поставки были бессмысленными. Как только эта техника пересечет польскую или румынскую границу, ее надо сразу же поражать.Другая наша стратегическая задача – борьба с беспилотниками. У нас принимаются важные решения, чтобы купировать эту угрозу. Вы же знаете, что противник подготовился, накопил огромное количество дронов и поменял тактику их применения. Результаты вы видите. Украина переключилась на Крым. Также она делает ставку на уничтожение нашей электроэнергетической и топливной инфраструктуры, а также стратегические предприятия в европейской части страны. Следовательно, нам надо совершенствовать систему ПВО.Повторюсь, две наши стратегические задачи – это борьба с БПЛА и обрубание западных поставок на Украине. Если мы их решим, наши дела пойдут лучше.- Мы, конечно, не можем поражать технику, как только она пересечет украинскую границу. Зато активно выбиваем локомотивы и выносим заправки. Хорошо, но мало?- Ну да. Сами украинцы воют, что у них осталось всего лишь 18 локомотивов, хотя раньше было больше 200. Это важнейший элемент нарушения логистики противника.По заправкам бить тоже надо. Топливо – это кровь любой войны. Враг тоже пытается решать эту задачу, желая оставить наши вооруженные силы без топлива. Но это ему не удастся. Запасы у нас гигантские. У нас только одна проблема – прикрыть логистические пути, по которым мы доставляем топливо в армию и в Крым.Мы уже предпринимаем меры по защите этих маршрутов. Трасса "Новороссия", где некоторое время резвился враг, становится более безопасной. Как будем доставлять топливо в Крым? Это военная тайна. Но это может быть сделано и по Крымскому мосту, и по воздуху, и по морю. Крым без бензина не останется.К сожалению, российские соцсети сейчас активно атакуются паникерами. Люди же разные бывают. Одна женщина недавно позвонила мне на радиопередачу и начала орать: "Крым без бензина, Крым без бензина". Да, проблемы есть. Мы это не скрываем. В других регионах тоже ограничили продажу топлива на заправках. Но это же не значит, что Крым вообще остался без бензина. Можете у крымского руководства и самих крымчан спросить.Повторюсь, все эти манипуляции в духе "Бензина нет нигде" - вражеская пропаганда.- А какие элементы гражданской обороны мы могли бы внедрить для преодоления бензинового кризиса? Трубопроводные войска? Убрать нефтеперерабатывающие мощности под землю? Что-то еще?- В том числе.Слава богу, у нас остались недобитые после распада СССР трубопроводные войска, которые обладают колоссальным опытом еще со времен Афганистана. Тогда мы тоже прокладывали десятки километров трубопроводов и достаточно быстро. Еще народ шутит, что доставлять горючку в Крым можно на подводных лодках. Дескать, у Черноморского флота еще штук 12 их осталось. В общем, мы сейчас будем искать разные способы.Повторюсь, когда-нибудь мы выработаем совершенно иную специфику прикрытия бензовозных колонн. И тогда топливо в Крым пойдет гораздо быстрее.- Тогда давайте подробнее поговорим про ПВО. Андрей Белоусов сообщил, что у нас с апреля внедряется единая система осведомленности по налетам БПЛА и что к ноябрю должны быть результаты по внедрению элементов искусственного интеллекта. Успеем ли мы в этом плане подготовиться до того момента, когда киевский режим при поддержке Запада сможет запускать по нам 1000 БПЛА в сутки, а также устраивать массированные ракетные атаки?- А теперь буду говорить вам беспощадную правду.Есть некоторые стратегические вещи, в которых мы опоздали. Например, мы невовремя определили, какую роль будут играть беспилотники на поле боя. И сейчас мы стахановскими темпами в три смены клепаем дроны всех типов. Эта проблема решатся уже по ходу войны. Путин недавно назвал устрашающую цифру для противника – в этом году мы должны выпустить 7 миллионов изделий. Будем и дальше стараться.Конечно, проблемы с ПВО есть. Обыватели часто задают мне вопрос: "Почему беспилотники долетают до Урала? Почему в европейской части России для них уже не осталось закрытых зон?". Потому что уровень плотности ПВО еще таков, что не позволяет полностью закрыть ни целые регионы, ни даже отдельные стратегические предприятия. Мы должны это понимать.Более того, во всем мире в ближайшие годы такой ПВО точно не придумают. Поэтому мы начали народными способами прикрывать те же НПЗ. Мобильные огневые группы дают результат. Но, опять же, реализация этой идеи пришла не из высоких военных штабов, а от народа. И сейчас мы убедились в правильности решения создавать "БАРСы". Это было сделано еще до войны. Они весьма эффективно работают.Но есть еще одна стратегическая проблема, которая касается ПВО. Я впервые вам скажу то, что у меня на душе. Куда входит система ПВО? В воздушно-космические войска. При этом воздушно-космические войска состоят из трех монстров: ВВС, ПВО и ВКС. Вы представляете, как трудно руководить этими гигантскими структурами.Я вспоминаю, когда я еще служил в Генштабе Минобороны. Тогда многие наши военные аналитики предупреждали, что не надо этого делать. Надо было оставить ПВО в качестве вида вооруженных сил. Но была такая логика: "Воздух должен быть в одних руках". Вот и доигрались. И теперь репу чешем.Вы спрашиваете: "Успеем ли мы подготовиться к массовым налетам?". Такая реорганизация не всегда быстро удается. Это в 1941-1945 годах все быстро делалось. Вы знаете, как наша промышленность эвакуировалась за Урал, а через три дня заводы уже продукцию в чистом поле выпускали. А сейчас у нас другой уровень требовательности. Нет сталинской жесткости и жестокости. За это мы теперь расплачиваемся.Очень хорошо, что Белоусов пообещал, что система ПВО будет совершенствоваться. Вопрос в том, как быстро это будет сделано. СВО стала для нас суровым университетом. Мы поняли, что не всегда наши средства нападения соответствуют вооружениям врага. А нам уже сейчас надо понимать, каким оружием мы будем воевать в 2050 году. Чтобы мы потом не начинали срочным образом переделывать нашу оборонку.- Я бы еще хотел одну проблему поднять, которую надо срочно решать во время войны. У нас не занимаются прикрытием бронетехники. Комплекс активной защиты "Арена" не видит дроны. Не устанавливаются ударные модули "Спица". Не занимаются постановкой дымовых завес.- Сразу скажу, что постановка дымовых завес хороша только против "Джавелинов". Он ее не видит, и танк может спокойно убраться с позиции. А вот по поводу КАЗов вы правы. Мы сейчас стахановскими методами ищем способы прикрыть бронетехнику. В частности, мне понравилась установка, когда намагниченные конусы для слежения за полем боя приклеиваются к броне. Экипаж даже сверху видит, откуда летят снаряды.Тут еще вот какая проблема. За четыре года СВО мы ни разу не видели наступлений танкового полка или батальона. Даже роты не видели. В основном всего три танчика наступают – это взвод. Наши командиры имеют голову на плечах и понимают, что средства поражения врага расправляются с бронетехникой. У украинцев на передке сейчас тоже нет всех этих "Леопардов" и "Абрамсов". Мы их в первом же бою прекрасно пожгли.У нынешней войны совсем другой смысл. Если танки и используют, то только с закрытых огневых позиций. Где-то с тылов прикопанные танки применяются в качестве артиллерии.Повторюсь, СВО заставит наших гениев военного дела менять уставы и тактику применения бронетанковых войск.- Выходит, вы считаете, что на СВО самым главным по-прежнему остаются дроны и ПВО?- Да. Пока не будет найдено какое-то противоядие. Сейчас вся наша конструкторская мысль сосредоточена на борьбе с вражескими БПЛА. И тут у нас есть несколько способов.Во-первых, дроны-перехватчики. Те, кто физически сбивают беспилотники. Есть даже идея о том, чтобы под брюшко к ним прикручивать небольшой пулемёт, который мог бы по вражескому дроны.Во-вторых, системы РЭБ. Украинцы не зря их проклинают. Американские генералы говорят, что по уровню развития РЭБ русские ушли от них на 15 лет вперед. Это правда. У нас сейчас целый пасьянс прекрасных средств. Даже Илон Маск начинает плакать, что мы его спутники начинаем глушить. Мы научились перехватывать электронные мысли вражеского дрона и направлять его туда, куда нам надо. Блестяще.В-третьих, задача номер один – найти дешевые средства поражения БПЛА с земли. В этом плане уже много сделано. Для "Панциря" сделали дешевых 48 ракет. Война – это тоже экономика и деньги.Нам есть, чем похвалиться. Но надо все делать быстрее, больше и эффективнее. Такова формула наших новых побед.

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, крым, россия, виктор баранец, владимир путин, андрей белоусов, вооруженные силы украины, нато, топливо, пво, дроны, славянско-краматорская агломерация, сво