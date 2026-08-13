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Украинский футболист вырезал россиянина с командной фотографии после Суперкубка УЕФА
Украинский футболист вырезал россиянина с командной фотографии после Суперкубка УЕФА - 13.08.2026 Украина.ру
Украинский футболист вырезал россиянина с командной фотографии после Суперкубка УЕФА
Украинский защитник французского "Пари Сен-Жермен" Илья Забарный опубликовал в соцсетях фотографию команды после победы в Суперкубке УЕФА, обрезав изображение своего российского одноклубника, вратаря Матвея Сафонова
2026-08-13T13:55
2026-08-13T13:55
2026-08-13T13:55
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Накануне "ПСЖ" со счетом 2:1 обыграл английскую "Астон Виллу" в матче за Суперкубок УЕФА по футболу. Сафонов вышел в стартовом составе "ПСЖ" и провел на поле весь матч, отразив три удара соперника. В то же время Забарный на поле так и не появился, оставшись в числе запасных.После церемонии награждения украинец выложил групповой снимок с завоеванным трофеем, разделив фотографию на две части. Кадр был обрезан ровно по той линии, где стоял российский голкипер, из-за чего Сафонов полностью остался за рамками публикации.Это не первый случай, когда украинские спортсмены переносят политику на стадионы. Ранее представители Украины неоднократно устраивали подобные демарши на международных турнирах, например, демонстративно отказывались от традиционных рукопожатий с россиянами на соревнованиях по теннису, фехтованию и шахматам. Подробнее о таких случаях - в материале Украинский спортсмен не смог дослушать гимн России на чемпионате Европы на сайте Украина.ру.
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Украинский футболист вырезал россиянина с командной фотографии после Суперкубка УЕФА
Украинский защитник французского "Пари Сен-Жермен" Илья Забарный опубликовал в соцсетях фотографию команды после победы в Суперкубке УЕФА, обрезав изображение своего российского одноклубника, вратаря Матвея Сафонова
Накануне "ПСЖ" со счетом 2:1 обыграл английскую "Астон Виллу" в матче за Суперкубок УЕФА по футболу.
Сафонов вышел в стартовом составе "ПСЖ" и провел на поле весь матч, отразив три удара соперника. В то же время Забарный на поле так и не появился, оставшись в числе запасных.
После церемонии награждения украинец выложил групповой снимок с завоеванным трофеем, разделив фотографию на две части. Кадр был обрезан ровно по той линии, где стоял российский голкипер, из-за чего Сафонов полностью остался за рамками публикации.
Это не первый случай, когда украинские спортсмены переносят политику на стадионы. Ранее представители Украины неоднократно устраивали подобные демарши на международных турнирах, например, демонстративно отказывались от традиционных рукопожатий с россиянами на соревнованиях по теннису, фехтованию и шахматам.