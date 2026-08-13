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Польша колеблется с передачей ракет Patriot для ВСУ - МО
Польша колеблется с передачей ракет Patriot для ВСУ - МО - 13.08.2026 Украина.ру
Польша колеблется с передачей ракет Patriot для ВСУ - МО
Официальная Варшава не приняла решения о передаче киевскому режиму ракеты для американского ЗРК Patriot. Об этом 13 августа заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
2026-08-13T15:44
2026-08-13T15:44
2026-08-13T15:44
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"Никакое решение по этому вопросу еще не принято. По этому вопросу запросы постоянно поступают от союзников и из штаб-квартиры НАТО. Очень сильно во многих беседах эти запросы акцентирует американская сторона", - сказал Касиняк-Камыш.Он пообещал в ближайшее время переговорить об этом с министром обороны Украины.Минобороны Украины после недавней отставки Кабмина в полном составе находится под временным управлением исполняющего обязанности министра. Владимир Зеленский в июле назначил и.о. главы Минобороны Евгения Хмару, который до этого возглавлял СБУ. Бывший министр Михаил Федоров занимал министерский пост с января и теперь жалуется на отставку западным чиновникам, одновременно угрожая геноцидом.Ранее на эту тему: Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, польша, россия, сергей лавров, нато, зрк patriot, военная помощь украине, ракеты
Новости, Украина, Польша, Россия, Сергей Лавров, НАТО, ЗРК Patriot, военная помощь Украине, ракеты
Польша колеблется с передачей ракет Patriot для ВСУ - МО
Официальная Варшава не приняла решения о передаче киевскому режиму ракеты для американского ЗРК Patriot. Об этом 13 августа заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
"Никакое решение по этому вопросу еще не принято. По этому вопросу запросы постоянно поступают от союзников и из штаб-квартиры НАТО. Очень сильно во многих беседах эти запросы акцентирует американская сторона", - сказал Касиняк-Камыш.
Он пообещал в ближайшее время переговорить об этом с министром обороны Украины.
Минобороны Украины после недавней отставки Кабмина в полном составе находится под временным управлением исполняющего обязанности министра.
Владимир Зеленский в июле назначил и.о. главы Минобороны Евгения Хмару, который до этого возглавлял СБУ. Бывший министр Михаил Федоров занимал министерский пост с января и теперь жалуется на отставку западным чиновникам, одновременно угрожая геноцидом.
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