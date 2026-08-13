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Взорвавшую российского военнослужащего в Севастополе курировали спецслужбы Украины
Взорвавшую российского военнослужащего в Севастополе курировали спецслужбы Украины - 13.08.2026 Украина.ру
Взорвавшую российского военнослужащего в Севастополе курировали спецслужбы Украины
Исполнительница теракта в отношении российского военнослужащего, погибшего в Севастополе, действовала по заданию украинских спецслужб. Об этом 13 августа заявила ФСБ России
2026-08-13T14:01
2026-08-13T14:01
2026-08-13T14:01
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Военнослужащий Минобороны РФ погиб в результате подрыва в Севастополе. По горячим следам задержана россиянка, которая дала показания по этому делу, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Установлено, что задержанная, 1994 года рождения, совершила подрыв по заданию спецслужб Украины. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - сказано в сообщении.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Местные чиновники комментируют инцидент."Это циничное преступление против офицера. Исполнительница 1994 года рождения уже дает показания. Следствие установило, что действовала она по заданию украинских спецслужб и в содеянном не раскаивается", - заявил губернатор города-героя Михаил Развожаев.В июле сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение СБУ на высокопоставленного военного Минобороны РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, севастополь, россия, украина, михаил развожаев, фсб, спецслужба, криминал, крым
Новости, Севастополь, Россия, Украина, Михаил Развожаев, ФСБ, спецслужба, криминал, Крым
Взорвавшую российского военнослужащего в Севастополе курировали спецслужбы Украины
Исполнительница теракта в отношении российского военнослужащего, погибшего в Севастополе, действовала по заданию украинских спецслужб. Об этом 13 августа заявила ФСБ России
Военнослужащий Минобороны РФ погиб в результате подрыва в Севастополе. По горячим следам задержана россиянка, которая дала показания по этому делу, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Установлено, что задержанная, 1994 года рождения, совершила подрыв по заданию спецслужб Украины. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - сказано в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Местные чиновники комментируют инцидент.
"Это циничное преступление против офицера. Исполнительница 1994 года рождения уже дает показания. Следствие установило, что действовала она по заданию украинских спецслужб и в содеянном не раскаивается", - заявил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
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