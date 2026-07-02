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Зеленский рассказал про "игры вокруг выборов"
Зеленский рассказал про "игры вокруг выборов" - 02.07.2026 Украина.ру
Зеленский рассказал про "игры вокруг выборов"
Армия России теряет мотивацию, наступая в Донбассе и президент России Владимир Путин воспользуется отсутствием единства на подконтрольной киевскому режиму территории для развития успеха. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает 2 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-02T19:31
2026-07-02T19:31
2026-07-02T19:31
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"Если не будет единства, если будут продолжаться игры вокруг выборов, Россия этим воспользуется. Путин будет давить на Украину, чтобы заставить нас уйти из Донбасса, отдать нашу землю", — поведал Зеленский.Он также дал понять, что знает не только о планах президента России, но и о перспективах СВО."Если мы уйдем и сдадим свою землю — это будет самая большая мотивация для путинской армии, которая сегодня теряет и мотивацию, и настроение, и возможности. А это даст ему дополнительную мотивацию идти дальше", - рассказал киевский политик и шоумен.Тем временем на Украине обсуждают кандидатуры на возможных президентских выборах, которые президент США Дональд Трамп рекомендовал провести намного раньше, упрекая Зеленского в узурпации власти. Ситуацию рассмотрел Дмитрий Ковалевич в публикации Метит в президенты и спорит с Зеленским. Чем занимается бывший главком Валерий ЗалужныйТакже на эту тему обзор Залужный идёт на выборы, приручённые Европой. Итоги 1 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, выборы, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, президентские выборы, выборы на Украине, прогнозы СВО
Зеленский рассказал про "игры вокруг выборов"
Армия России теряет мотивацию, наступая в Донбассе и президент России Владимир Путин воспользуется отсутствием единства на подконтрольной киевскому режиму территории для развития успеха. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает 2 июля телеграм-канал Украина.ру
"Если не будет единства, если будут продолжаться игры вокруг выборов, Россия этим воспользуется. Путин будет давить на Украину, чтобы заставить нас уйти из Донбасса, отдать нашу землю", — поведал Зеленский.
Он также дал понять, что знает не только о планах президента России, но и о перспективах СВО.
"Если мы уйдем и сдадим свою землю — это будет самая большая мотивация для путинской армии, которая сегодня теряет и мотивацию, и настроение, и возможности. А это даст ему дополнительную мотивацию идти дальше", - рассказал киевский политик и шоумен.
Тем временем на Украине обсуждают кандидатуры на возможных президентских выборах, которые президент США Дональд Трамп рекомендовал провести намного раньше, упрекая Зеленского в узурпации власти.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.