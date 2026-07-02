Зеленский рассказал про "игры вокруг выборов" - 02.07.2026 Украина.ру
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Зеленский рассказал про "игры вокруг выборов"
Зеленский рассказал про "игры вокруг выборов" - 02.07.2026 Украина.ру
Зеленский рассказал про "игры вокруг выборов"
Армия России теряет мотивацию, наступая в Донбассе и президент России Владимир Путин воспользуется отсутствием единства на подконтрольной киевскому режиму территории для развития успеха. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает 2 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-02T19:31
2026-07-02T19:31
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"Если не будет единства, если будут продолжаться игры вокруг выборов, Россия этим воспользуется. Путин будет давить на Украину, чтобы заставить нас уйти из Донбасса, отдать нашу землю", — поведал Зеленский.Он также дал понять, что знает не только о планах президента России, но и о перспективах СВО."Если мы уйдем и сдадим свою землю — это будет самая большая мотивация для путинской армии, которая сегодня теряет и мотивацию, и настроение, и возможности. А это даст ему дополнительную мотивацию идти дальше", - рассказал киевский политик и шоумен.Тем временем на Украине обсуждают кандидатуры на возможных президентских выборах, которые президент США Дональд Трамп рекомендовал провести намного раньше, упрекая Зеленского в узурпации власти. Ситуацию рассмотрел Дмитрий Ковалевич в публикации Метит в президенты и спорит с Зеленским. Чем занимается бывший главком Валерий ЗалужныйТакже на эту тему обзор Залужный идёт на выборы, приручённые Европой. Итоги 1 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, выборы, россия, украина, донбасс, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, президентские выборы, выборы на украине, прогнозы сво
Новости, выборы, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, президентские выборы, выборы на Украине, прогнозы СВО

Зеленский рассказал про "игры вокруг выборов"

19:31 02.07.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДебаты кандидатов в президенты Украины
Дебаты кандидатов в президенты Украины - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Армия России теряет мотивацию, наступая в Донбассе и президент России Владимир Путин воспользуется отсутствием единства на подконтрольной киевскому режиму территории для развития успеха. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает 2 июля телеграм-канал Украина.ру
"Если не будет единства, если будут продолжаться игры вокруг выборов, Россия этим воспользуется. Путин будет давить на Украину, чтобы заставить нас уйти из Донбасса, отдать нашу землю", — поведал Зеленский.
Он также дал понять, что знает не только о планах президента России, но и о перспективах СВО.
"Если мы уйдем и сдадим свою землю — это будет самая большая мотивация для путинской армии, которая сегодня теряет и мотивацию, и настроение, и возможности. А это даст ему дополнительную мотивацию идти дальше", - рассказал киевский политик и шоумен.
Тем временем на Украине обсуждают кандидатуры на возможных президентских выборах, которые президент США Дональд Трамп рекомендовал провести намного раньше, упрекая Зеленского в узурпации власти.
Ситуацию рассмотрел Дмитрий Ковалевич в публикации Метит в президенты и спорит с Зеленским. Чем занимается бывший главком Валерий Залужный
Также на эту тему обзор Залужный идёт на выборы, приручённые Европой. Итоги 1 июля
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