https://ukraina.ru/20260812/valyushiny-pirogi-pobedy-kak-serebro-otnosheniy-prevraschaetsya-v-chistoe-zoloto-1082421655.html

Валюшины пироги Победы. Как серебро отношений превращается в чистое золото

Валюшины пироги Победы. Как серебро отношений превращается в чистое золото - 12.08.2026 Украина.ру

Валюшины пироги Победы. Как серебро отношений превращается в чистое золото

С 2022 года, с начала специальной военной операции (СВО) она передала нашим бойцам на фронт 14 тысяч домашних пирогов, изготовленных и испечённых своими руками в домашних условиях. 300-400 штук в месяц – в обычной духовке!

2026-08-12T15:23

2026-08-12T15:23

2026-08-12T15:23

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14 тысяч! И дома, в районе, и на фронте их уже так и называют – "Валюшины пироги". Они идут прямо туда – "за ленточку", то есть на передовую.Как подсказывают услужливые, но бесстрастные справочники, это не какой-то старинный семейный рецепт с вековой историей и дотошными изысканиями краеведов, а трогательная локальная инициатива, которая стала известна благодаря волонтёрам. Пироги – обычные домашние бисквиты, но испечённые так, что могут много дней не черстветь, дожидаясь бойцов с заданий. И бойцы так и передают голосовые сообщения с фронта: спасибо, тетя Валя, вкусно очень, домом пахнет и домой зовёт. С победой.На эту победу она и работает. "Конечно, победа будет за нами, это понятно. Но когда? Скорей бы…", – просто говорит она. И я понимаю: сейчас может заплакать. Я не продолжаю тему, ухожу в иные дебри.…Валентина Сабаева, живущая в небольшом поселке Ртищевского района Саратовской области, – моя одноклассница Валя. Украинская. Нам уже помногу лет, потому её называют "серебряным волонтёром". Она привычно отмахивается от таких определений (еще бы – напомнили женщине о возрасте), а я в это и верить не хочу. И она, ясное дело, не хочет. Она просто делает своё дело и, как она сама говорит, "помогает нашим детям"."Зачем?", – глуповато спросил я. "Ну, как же? Им же там труднее. И домой хочется, так пусть там хоть вкусненьким побалуются. Мне не трудно. К тому же мы передаём им из рук в руки, а не на какие-то склады или перевалочные пункты. Мы знаем, кому они идут", – объясняет Валентина.Валентина очень гордится благодарностью бойцовТо, что она делает, – это подвиг. Однозначно. Я видел его. Мы, оставшиеся без Украины и перебравшиеся в Россию одноклассники, иногда собираемся у Валентины и её мужа. Они живут там, где Саратовщина постепенно обезлюдевает, как бы возвращается к первоистокам Божьим. И красота тамошних лесов, покой и умиротворение там такие, что я как-то спокойно зашёл в лесную речушку и поплыл, а рядом плыл кто-то из мелких водяных – головастик, наверное. Он меня не боялся! Он людей ещё не видел, не знал, что они могут быть опасностью…Собрались мы и в этом году. Выпивали, закусывали, дышали таким свежим воздухом, что можно было обойтись и без подогрева. А Вале кто-то позвонил, она спокойно сказала нам: дескать, вы отдыхайте, а я быстренько, меня попросили испечь 20 пирогов – местные волонтеры из группы "Помощь нашим военным" срочно ехали на фронт, в знакомую часть, и там попросили именно "валюшиных".Валентина споро и умело занялась готовкой. Через несколько часов запахло очень вкусно, можно было забирать готовую продукцию. Свеженькую, простую на вид и очень аппетитную.Валюшины пирогиМы же только наблюдали, как Валентина управляется с мукой и прочими ингредиентами, как работает духовка, вертятся миксеры, ручной и автоматический, который Валя называет почему-то "планетарным". "Мне бы еще один такой, – указала она на электромиксер. – Тогда дело пошло бы ещё быстрее". Я почему-то промолчал…Валентина не очень любит рассуждать на тему украинско-российских отношений. Сейчас ненавидит войну и то почти звериное отчуждение, которое охватило многих наших одноклассников на Украине. Она не может понять, почему и что нам делить.Сама Валентина – украинская русская или русская украинка, как посмотреть. Родилась в Волгоградской области, но все десять классов училась в Украине. "Даже украинский хорошо знаю и не забыла", – смеётся она.После школы вышла замуж – за русского. Уехала сначала в Липецк, потом оказалась на Саратовщине. Вырастила сына и дочь, очень любит нянчиться с внуками. И везде она своя. Потому что нужная.С началом СВО она связалась с активистами Совета женщин при Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) Ртищевского района. Эта образованная 2 сентября 2013 года организация под руководством бессменного директора Ольги Гординой предоставляла и предоставляет социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.А сейчас пришла СВО, волонтёрское движение пошло в рост. В том числе и под лозунгом "СВОих не бросаем!" Кроме пирогов, Валентина с другими волонтёрами для бойцов собирают одежду, овощи и фрукты, закатывают огурцы и помидоры, готовят борщи-консерванты, которые нужно только залить кипятком, салаты, компоты, соки. А я почему-то вспомнил нехватку миксера…Валентина спокойно относится к тому, что её и многих её товарок называют "серебряными волонтёрами" и утверждают, что они, мол, таким образом желают быть полезным и реализовать свой потенциал, жаждут расширять круг общения и социальных связей, стремятся передать накопленный опыт молодому поколению и просто хотят подольше оставаться активным и поддерживать физическую и умственную форму.Появление "серебряного волонтёрства" в России нередко связывают с Олимпиадой в Сочи, когда многие люди старшего возраста впервые попробовали себя в роли волонтёров на крупном международном событии – и им понравилось. Потом движение вроде бы развивалось в рамках программы "Молоды душой". Другие утверждают, что движение "серебряных" зародилось при участии Ассоциации волонтёрских центров и благотворительного фонда "Память поколений", а оператором программы стал фонд "Внуки". То есть связь поколений.Валентину такие тонкости не интересуют. Она в свою работу вкладывает нехитрый, но великий смысл: заботу о бойцах, напоминание, что их ждут дома, и пожелание скорейшего возвращения домой. "Ну, как же иначе? Они же там воюют и говорят: никто, кроме нас. Вот и тут так же: кто, кроме нас, им помогать будет?" – просто объясняет свои мотивы "серебряная" Валентина.Она даже не задумывается, какое золото она производит. Из него и будет сделана наша Победа…Нужны удары победы. Россия обречена бить по воюющей с ней Европе

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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эксклюзив, весь скачко, андрей карлов, украина, россия, саратовская область, сво, спецоперация