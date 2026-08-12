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Киевский режим по указке Запада закрепляет на всех уровнях русофобские установки - Шойгу

Киевский режим по указке Запада закрепляет на всех уровнях русофобские установки - Шойгу - 12.08.2026 Украина.ру

Киевский режим по указке Запада закрепляет на всех уровнях русофобские установки - Шойгу

Запад причастен к разгулу русофобии на Украине. Об этом 12 августа заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

2026-08-12T16:46

2026-08-12T16:46

2026-08-12T16:47

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"Сегодня, выполняя указания западных спонсоров и идеологов, киевский режим продолжает системные усилия по закреплению на всех уровнях националистических и русофобских установок", - констатировал Шойгу.Он отметил, что на Украине нацистские преступники объявляются национальными героями, переименовываются населенные пункты и улицы, сносятся памятники выдающимся историческим деятелям, ужесточается борьба с русским языком, культурой и каноническим православием.Секретарь российского Совбеза назвал эксгумацию в Роттердаме останков главаря "Организации украинских националистов"* Евгения Коновальца продолжением политики Запада и киевского режима по переформатированию сознания жителей Украины."К сожалению, это не помешательство и не заблуждение. Налицо продолжение политики Запада и нелегитимного киевского режима по переформатированию сознания жителей Украины. Для этого необходима идеологическая база и символика, вроде нацистских эмблем или упомянутых вами могил так называемых героев", - цитирует Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Очевидно, что нынешняя государственная идеология уверенно ведет Украину к гибели, как это уже произошло с гитлеровской Германией", - сказал Шойгу.Он напомнил, что президент России Владимир Путин недавно указал на опасность такого курса киевского режима, который приведет к утрате западных территорий постсоветской Украины.* запрещённая в России организацияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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