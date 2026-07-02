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Метит в президенты и спорит с Зеленским. Чем занимается бывший главком Валерий Залужный

Метит в президенты и спорит с Зеленским. Чем занимается бывший главком Валерий Залужный - 02.07.2026 Украина.ру

Метит в президенты и спорит с Зеленским. Чем занимается бывший главком Валерий Залужный

В украинское информационное поле на этой неделе вновь ворвался бывший главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным издания "Украинская правда", Владимир Зеленский вызывал его на ковер и требовал отказаться от планов баллотироваться в президенты. Залужный якобы ответил отказом

2026-07-02T06:55

2026-07-02T06:55

2026-07-02T06:55

эксклюзив

александр дубинский

владимир зеленский

украина

монако

валерий залужный

сбу

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Зеленский на встрече якобы сказал, что ситуация на фронте в последнее время развивается позитивно, а общество остается достаточно консолидированным, а потому появилось окно возможностей для проведения выборов. "Однако главная задача — провести их так, чтобы страна не получила нового внутреннего раскола, а значит, нужно избежать рисков, которые повлечет за собой противостояние Зеленского и Залужного", — пишет издание. Посол в Лондоне якобы намерен баллотироваться, если выборы будут осенью.Кроме того, с Залужным встретились секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия. Они повторили Залужному аргументы Зеленского о "возможном расколе общества". Но и им бывший главком тоже ответил отказом.В то же время сообщается, что Офис президента был готов обсуждать практически любые должности для Залужного, в том числе пост главы правительства.Украинские ручные социологи на фоне конфликта Зеленского с Залужным сразу же опубликовали очередной псевдорейтинг, показавший "рост популярности" Зеленского. Лидера киевского режима якобы поддерживают 32%, что вдвое выше поддержки Залужного (17%) и другого потенциального конкурента – главы Офиса президента Кирилла Буданова* (15,7%).Примечательно, что заказчиком такого опроса выступила американская консалтинговая компания American Political Services LLC. Её директор Джейсон Смарт ранее работал в Международном республиканском институте вместе с Майком Помпео, который сегодня входит в наблюдательный совет связанной с Тимуром Миндичем компании Fire Point. "По крайней мере, теперь мы знаем, куда ушла часть денег, спиленных на производстве "Фламиндичей" (то есть распиаренных ракет)", - комментирует результаты опроса депутат Рады Александр Дубинский, подчеркивая, что такими опросами Зеленский снова пытается убедить Дональда Трампа в своей безальтернативности.Парламентарий также отмечает, что тайные переговоры Зеленского с генералами Будановым и Залужным, на которых их убеждали не идти на выборы осенью в обмен на высокие должности, говорят лишь об одном: выборы на Украине не проводятся не из-за войны, а потому, что "узурпатор власти проигрывает их в одну калитку".Украинское издание "Страна.ua" пишет, что над Зеленским как дамоклов меч висит "Миндичгейт" — коррупционный скандал с его ближайшим окружением. Издание считает, что если на выборы пойдет Залужный, то публикация новых "пленок Миндича" с голосом президента и других материалов коррупционных дел может стать для рейтинга Зеленского фатальной.Отказ Залужного Зеленскому связывают с подрывом в Монако одного из спонсоров бывшего главкома ВСУ, днепропетровского олигарха Вадима Ермолаева, одного из организаторов мошеннических колл-центров. Французское издание Figaro пишет, что следователи рассматривают версию, согласно которой покушение могли организовать либо СБУ, либо украинская разведка. Если эта версия подтвердится, то это будет означать, что Зеленский террористические методы перенес уже и в страны Европы.На днях Залужный разродился еще и очередной статьей для "Украинской правды". Её главные посылы: нужно добавить в присягу военного "обещаю соблюдать Конституцию", а украинцы должны объединиться вокруг Конституции. Как пишет украинский оппозиционный блогер Ростислав Шапошников, Залужный вряд ли сам словами сможет воспроизвести то, что "написал" в этой статье. Статьи и речи Залужному пишут специально обученные пиарщики, и это заметно хотя бы по тому, как он с трудом читает свои же речи.Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров недавно рассказывал, что для пиар-продвижения Залужного и одновременно проведения информационных атак на его потенциальных оппонентов была привлечена британо-украинская НКО "Молфар". По его словам, "Молфар" во главе с Артемом Старосеком получает значительные гранты от западных правительств на реализацию антироссийских OSINT-проектов. Однако основной работой сотрудников организации является сбор сведений во властных кругах Украины и подготовка к дискредитации политических противников Залужного.Таким образом, в случае проведения президентских выборов осенью конкурировать между собой будут Зеленский и Залужный, два ставленника британской короны, два сторонника войны до последнего украинца.Тот же Дубинский считает, что Залужный – это такой "претендент на трон, который еще больше про войну, чем Зеленский".На днях бывший командир роты 134-го батальона теробороны Владимир Шилов напомнил о деятельности Залужного на посту главкома ВСУ. Он привел в пример провальное для ВСУ контрнаступление в 2023-м. "На линию Суровикина забетонированные бросили наши новые бригады. Была информация, все знали, но бросили прямо в лоб. Бросил кто? Залужный", - рассказывает Шилов. На этом основании он делает вывод, что тот не подходит на роль президента, так как будет и далее гробить украинцев.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЗалужный сказал "да" выборам и "нет" Зеленскому. В чем интрига момента

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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