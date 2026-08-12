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Ликвидированы 94 украинских мошеннических колл-центра

Ликвидированы 94 украинских мошеннических колл-центра - 12.08.2026 Украина.ру

Ликвидированы 94 украинских мошеннических колл-центра

Успехи в борьбе с телефонными мошенниками демонстрируют украинские силовики. Об этом сообщает 12 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-12T14:53

2026-08-12T14:53

2026-08-12T14:53

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За неделю на Украине ликвидировали 94 мошеннических колл-центра. СБУ и Нацполиция провели 411 обысков в разных регионах.Особенно крупную сеть накрыли во Львовской области. Только по этому делу прошло более 20 обысков.Всего в ходе масштабной операции изъяли 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, более 5200 SIM-карт, банковские карты и доступы к криптосчетам, 22 автомобиля, около $2 млн и €64 тыс. наличными, гривны и килограмм банковского золота.Среди других схем — "выгодные инвестиции", криптобиржи, фейковые брокеры, кредиты и программы удаленного доступа. Некоторые колл-центры даже продавали псевдолекарства и БАДы под видом средств для лечения. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, львовская область, сбу, нацполиция, украина.ру, мошенники, криминал