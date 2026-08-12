Ликвидированы 94 украинских мошеннических колл-центра
© Фото : СБУСпецслужбы Украины и Чехии ликвидировали закарпатский колл-центр, обворовывавший граждан ЕС
© Фото : СБУ
Успехи в борьбе с телефонными мошенниками демонстрируют украинские силовики. Об этом сообщает 12 августа телеграм-канал Украина.ру
За неделю на Украине ликвидировали 94 мошеннических колл-центра. СБУ и Нацполиция провели 411 обысков в разных регионах.
Особенно крупную сеть накрыли во Львовской области. Только по этому делу прошло более 20 обысков.
Всего в ходе масштабной операции изъяли 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, более 5200 SIM-карт, банковские карты и доступы к криптосчетам, 22 автомобиля, около $2 млн и €64 тыс. наличными, гривны и килограмм банковского золота.
Среди других схем — "выгодные инвестиции", криптобиржи, фейковые брокеры, кредиты и программы удаленного доступа. Некоторые колл-центры даже продавали псевдолекарства и БАДы под видом средств для лечения.
Особенно крупную сеть накрыли во Львовской области. Только по этому делу прошло более 20 обысков.
Всего в ходе масштабной операции изъяли 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, более 5200 SIM-карт, банковские карты и доступы к криптосчетам, 22 автомобиля, около $2 млн и €64 тыс. наличными, гривны и килограмм банковского золота.
Среди других схем — "выгодные инвестиции", криптобиржи, фейковые брокеры, кредиты и программы удаленного доступа. Некоторые колл-центры даже продавали псевдолекарства и БАДы под видом средств для лечения.
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