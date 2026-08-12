https://ukraina.ru/20260812/gubernator-kubani-rasskazal-o-zhertvakh-ataki-vsu-1082430211.html

Губернатор Кубани рассказал о жертвах атаки ВСУ

Губернатор Кубани рассказал о жертвах атаки ВСУ - 12.08.2026 Украина.ру

Губернатор Кубани рассказал о жертвах атаки ВСУ

Десятки мирных жителей пострадали и десятки домов получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА ВСУ. Об этом 12 августа сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

2026-08-12T16:57

2026-08-12T16:57

2026-08-12T16:57

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Минувшей ночью побережье Кубани подверглось массированному налету нескольких сотен вражеских беспилотников. Стало известно о трёх погибших, среди которых восьмилетний ребёнок."Количество пострадавших после ночной атаки киевского режима выросло как минимум до 24 человек. Также стало известно об еще одном погибшем", - уточнил губернатор Кубани.Он проинформировал о том, что 12 человек госпитализированы. При этом двое из них – взрослый и ребенок – находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили амбулаторное лечение. Пострадавшим людям оказывается вся необходимая медпомощь. "Большая часть ударов пришлась по Новороссийску, там повреждено около 60 жилых домов, - рассказал губернатор. - Как доложил глава муниципалитета Андрей Кравченко, комиссии уже начали оценку ущерба. В пунктах временного размещения людей нет: часть сейчас находятся в гостиницах, кто-то остался у родственников.Кондратьев также рассказал о ситуации в Геленджике: в микрорайоне Голубая Бухта повреждены порядка 20 домов, три из них полностью разрушены. Людям предоставили временное жилье в санаториях. По словам губернатора, также есть повреждения частных домов в Анапе и Темрюкском районе."Поставил коллегам задачу в кратчайшие сроки решить все вопросы людей – будь то восстановление документов, помощь в ремонте жилья или получение положенных выплат", - заявил глава региона.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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