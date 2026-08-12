Владимир Васильев: Вашингтон ищет новый повод для продолжения войны против Ирана - 12.08.2026 Украина.ру
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Владимир Васильев: Вашингтон ищет новый повод для продолжения войны против Ирана
Владимир Васильев: Вашингтон ищет новый повод для продолжения войны против Ирана - 12.08.2026 Украина.ру
Владимир Васильев: Вашингтон ищет новый повод для продолжения войны против Ирана
Вашингтон может использовать резонансный теракт или кибератаку как повод для продолжения войны против Ирана. Такой сценарий особенно выгоден в разгар предвыборной кампании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2026-08-12T14:38
2026-08-12T14:42
новости
иран
сша
вашингтон
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украина.ру
пентагон
теракт
война
ближний восток
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Отвечая на вопрос о том, может ли Вашингтон использовать чрезвычайный повод внутри США для продолжения кампании против Ирана, эксперт заявил, что такой вариант не исключен, хотя уверенно говорить об этом сложно.Васильев сообщил, что в последнее время появились разговоры о кибератаках на системы водоснабжения в США. "Если ответственность попытаются возложить на Иран или на связанные с ним группировки, может быть реализован сценарий, о котором говорили в конце весны: совершение громкого теракта на территории США", — отметил он.По словам эксперта, в этом случае возникнут ассоциации с событиями 11 сентября 2001 года. "Тогда возникли бы ассоциации с событиями 11 сентября 2001 года, и это могло бы дать войне против Ирана вторую жизнь", — пояснил Васильев.Политолог подчеркнул, что если такой план вообще рассматривается, то его выгоднее осуществить в разгар предвыборной гонки. "Если подобный сценарий вообще рассматривается, его выгоднее использовать в разгар электоральной кампании, когда эффект будет максимальным", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года" на сайте Украина.ру.Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США, в которой особое внимание уделяется возможному применению тактического оружия пониженной дальности в случае региональной войны с Россией или Китаем. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, вашингтон, владимир васильев, украина.ру, пентагон, теракт, война, ближний восток, главные новости, главное, война на ближнем востоке, международные отношения, международная политика, дзен новости сво, украина.ру дзен, аналитика, аналитики
Новости, Иран, США, Вашингтон, Владимир Васильев, Украина.ру, Пентагон, теракт, война, Ближний Восток, Главные новости, главное, война на Ближнем Востоке, международные отношения, Международная политика, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, Аналитика, аналитики

Владимир Васильев: Вашингтон ищет новый повод для продолжения войны против Ирана

14:38 12.08.2026 (обновлено: 14:42 12.08.2026)
 
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
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© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF
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Вашингтон может использовать резонансный теракт или кибератаку как повод для продолжения войны против Ирана. Такой сценарий особенно выгоден в разгар предвыборной кампании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
Отвечая на вопрос о том, может ли Вашингтон использовать чрезвычайный повод внутри США для продолжения кампании против Ирана, эксперт заявил, что такой вариант не исключен, хотя уверенно говорить об этом сложно.
Васильев сообщил, что в последнее время появились разговоры о кибератаках на системы водоснабжения в США. "Если ответственность попытаются возложить на Иран или на связанные с ним группировки, может быть реализован сценарий, о котором говорили в конце весны: совершение громкого теракта на территории США", — отметил он.
По словам эксперта, в этом случае возникнут ассоциации с событиями 11 сентября 2001 года. "Тогда возникли бы ассоциации с событиями 11 сентября 2001 года, и это могло бы дать войне против Ирана вторую жизнь", — пояснил Васильев.
Политолог подчеркнул, что если такой план вообще рассматривается, то его выгоднее осуществить в разгар предвыборной гонки. "Если подобный сценарий вообще рассматривается, его выгоднее использовать в разгар электоральной кампании, когда эффект будет максимальным", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года" на сайте Украина.ру.
Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США, в которой особое внимание уделяется возможному применению тактического оружия пониженной дальности в случае региональной войны с Россией или Китаем. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
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