https://ukraina.ru/20260812/vladimir-vasilev-vashington-ischet-novyy-povod-dlya-prodolzheniya-voyny-protiv-irana-1082426356.html

Владимир Васильев: Вашингтон ищет новый повод для продолжения войны против Ирана

Владимир Васильев: Вашингтон ищет новый повод для продолжения войны против Ирана - 12.08.2026 Украина.ру

Владимир Васильев: Вашингтон ищет новый повод для продолжения войны против Ирана

Вашингтон может использовать резонансный теракт или кибератаку как повод для продолжения войны против Ирана. Такой сценарий особенно выгоден в разгар предвыборной кампании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

2026-08-12T14:38

2026-08-12T14:38

2026-08-12T14:42

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Отвечая на вопрос о том, может ли Вашингтон использовать чрезвычайный повод внутри США для продолжения кампании против Ирана, эксперт заявил, что такой вариант не исключен, хотя уверенно говорить об этом сложно.Васильев сообщил, что в последнее время появились разговоры о кибератаках на системы водоснабжения в США. "Если ответственность попытаются возложить на Иран или на связанные с ним группировки, может быть реализован сценарий, о котором говорили в конце весны: совершение громкого теракта на территории США", — отметил он.По словам эксперта, в этом случае возникнут ассоциации с событиями 11 сентября 2001 года. "Тогда возникли бы ассоциации с событиями 11 сентября 2001 года, и это могло бы дать войне против Ирана вторую жизнь", — пояснил Васильев.Политолог подчеркнул, что если такой план вообще рассматривается, то его выгоднее осуществить в разгар предвыборной гонки. "Если подобный сценарий вообще рассматривается, его выгоднее использовать в разгар электоральной кампании, когда эффект будет максимальным", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года" на сайте Украина.ру.Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США, в которой особое внимание уделяется возможному применению тактического оружия пониженной дальности в случае региональной войны с Россией или Китаем. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.

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