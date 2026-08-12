https://ukraina.ru/20260812/bolotov-i-zakharchenko-byli-muzhestvennymi-i-volevymi-liderami--goroy-kotoruyu-ne-sdvinesh-1082428203.html

Болотов и Захарченко были мужественными и волевыми лидерами – горой, которую не сдвинешь

Болотов и Захарченко были мужественными и волевыми лидерами – горой, которую не сдвинешь - 12.08.2026 Украина.ру

Болотов и Захарченко были мужественными и волевыми лидерами – горой, которую не сдвинешь

Ополченцы первой волны - луганские казаки с позывными "Мелихов" и "Демьян" - рассказали корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о событиях Украина.ру, 12.08.2026

2026-08-12T15:58

2026-08-12T15:58

2026-08-12T15:58

видео

луганск

луганская область

донецкая народная республика

валерий болотов

захарченко

украина.ру

мвд

александр чаленко

русская весна

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Ополченцы первой волны - луганские казаки с позывными "Мелихов" и "Демьян" - рассказали корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о событиях 2014 года во время Русской весны в Луганске, в которых лично принимали участие: как освобождали от украинской власти СБУ, областную администрацию, прокуратуру, МВД и другие учреждения, а также вспомнили, какие впечатления у них остались от народного губернатора Луганской области Валерия Болотова и будущего первого главы ДНР Александра Захарченко.

луганск

луганская область

донецкая народная республика

лнр

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