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Болотов и Захарченко были мужественными и волевыми лидерами – горой, которую не сдвинешь
Болотов и Захарченко были мужественными и волевыми лидерами – горой, которую не сдвинешь - 12.08.2026 Украина.ру
Болотов и Захарченко были мужественными и волевыми лидерами – горой, которую не сдвинешь
Ополченцы первой волны - луганские казаки с позывными "Мелихов" и "Демьян" - рассказали корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о событиях Украина.ру, 12.08.2026
2026-08-12T15:58
2026-08-12T15:58
2026-08-12T15:58
видео
луганск
луганская область
донецкая народная республика
валерий болотов
захарченко
украина.ру
мвд
александр чаленко
русская весна
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Ополченцы первой волны - луганские казаки с позывными "Мелихов" и "Демьян" - рассказали корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о событиях 2014 года во время Русской весны в Луганске, в которых лично принимали участие: как освобождали от украинской власти СБУ, областную администрацию, прокуратуру, МВД и другие учреждения, а также вспомнили, какие впечатления у них остались от народного губернатора Луганской области Валерия Болотова и будущего первого главы ДНР Александра Захарченко.
луганск
луганская область
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, луганск, луганская область, донецкая народная республика, валерий болотов, захарченко, украина.ру, мвд, александр чаленко, русская весна, лнр, освобождение, казаки, видео
Видео, Луганск, Луганская область, Донецкая Народная Республика, Валерий Болотов, Захарченко, Украина.ру, МВД, Александр Чаленко, Русская весна, ЛНР, освобождение, казаки