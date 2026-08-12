Актуализировался маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь - 12.08.2026 Украина.ру
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Актуализировался маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь
Актуализировался маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь - 12.08.2026 Украина.ру
Актуализировался маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь
Вновь актуален водный маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь. Об этом сообщает 12 августа телеграм-канал "Донбасс решает".
2026-08-12T15:05
2026-08-12T15:05
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Запуск рейсов до Таганрога в июле отложили из-за атак беспилотников в Азовском море. Теперь же губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что работу над маршрутом возобновили, сказано в публикации.Там также отмечено:🟦 Судоходная компания "Дон" планирует использовать суда "Валдай" и "Метеор". В 2025 году водным транспортом воспользовались 35 тысяч пассажиров, а в 2026-м — почти 23 тысячи. 🟦 Власти также рассматривают возобновление полноценного железнодорожного сообщения в ДНР.🟦 В 2023 году власти области заявляли о запуске маршрута в 2026-м. Для рейсов в Мариуполь переводили судно в класс "река-море", дооборудовали причал в Таганроге.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, таганрог, мариуполь, ростов-на-дону, украина.ру, восстановление донбасса, днр, новости днр, транспорт
Новости, Таганрог, Мариуполь, Ростов-на-Дону, Украина.ру, восстановление Донбасса, ДНР, новости ДНР, транспорт

Актуализировался маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь

15:05 12.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Иванов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мариуполе
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Александр Иванов
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Вновь актуален водный маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь. Об этом сообщает 12 августа телеграм-канал "Донбасс решает".
Запуск рейсов до Таганрога в июле отложили из-за атак беспилотников в Азовском море. Теперь же губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что работу над маршрутом возобновили, сказано в публикации.
Там также отмечено:

🟦 Судоходная компания "Дон" планирует использовать суда "Валдай" и "Метеор". В 2025 году водным транспортом воспользовались 35 тысяч пассажиров, а в 2026-м — почти 23 тысячи.

🟦 Власти также рассматривают возобновление полноценного железнодорожного сообщения в ДНР.

🟦 В 2023 году власти области заявляли о запуске маршрута в 2026-м. Для рейсов в Мариуполь переводили судно в класс "река-море", дооборудовали причал в Таганроге.
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