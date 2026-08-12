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Актуализировался маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь

Актуализировался маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь - 12.08.2026 Украина.ру

Актуализировался маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь

Вновь актуален водный маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь. Об этом сообщает 12 августа телеграм-канал "Донбасс решает".

2026-08-12T15:05

2026-08-12T15:05

2026-08-12T15:05

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Запуск рейсов до Таганрога в июле отложили из-за атак беспилотников в Азовском море. Теперь же губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что работу над маршрутом возобновили, сказано в публикации.Там также отмечено:🟦 Судоходная компания "Дон" планирует использовать суда "Валдай" и "Метеор". В 2025 году водным транспортом воспользовались 35 тысяч пассажиров, а в 2026-м — почти 23 тысячи. 🟦 Власти также рассматривают возобновление полноценного железнодорожного сообщения в ДНР.🟦 В 2023 году власти области заявляли о запуске маршрута в 2026-м. Для рейсов в Мариуполь переводили судно в класс "река-море", дооборудовали причал в Таганроге.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, таганрог, мариуполь, ростов-на-дону, украина.ру, восстановление донбасса, днр, новости днр, транспорт