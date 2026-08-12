https://ukraina.ru/20260812/aktualizirovalsya-marshrut-rostov-na-donu--taganrog--mariupol-1082427046.html
Актуализировался маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь
Актуализировался маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь - 12.08.2026 Украина.ру
Актуализировался маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь
Вновь актуален водный маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь. Об этом сообщает 12 августа телеграм-канал "Донбасс решает".
2026-08-12T15:05
2026-08-12T15:05
2026-08-12T15:05
новости
таганрог
мариуполь
ростов-на-дону
украина.ру
восстановление донбасса
днр
новости днр
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071839504_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_2dd7c2763176dd5f7f355d493e3e90b5.jpg
Запуск рейсов до Таганрога в июле отложили из-за атак беспилотников в Азовском море. Теперь же губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что работу над маршрутом возобновили, сказано в публикации.Там также отмечено:🟦 Судоходная компания "Дон" планирует использовать суда "Валдай" и "Метеор". В 2025 году водным транспортом воспользовались 35 тысяч пассажиров, а в 2026-м — почти 23 тысячи. 🟦 Власти также рассматривают возобновление полноценного железнодорожного сообщения в ДНР.🟦 В 2023 году власти области заявляли о запуске маршрута в 2026-м. Для рейсов в Мариуполь переводили судно в класс "река-море", дооборудовали причал в Таганроге.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
таганрог
мариуполь
ростов-на-дону
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071839504_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_f7197f8031a3e057c21427f0f3f4ab8f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, таганрог, мариуполь, ростов-на-дону, украина.ру, восстановление донбасса, днр, новости днр, транспорт
Новости, Таганрог, Мариуполь, Ростов-на-Дону, Украина.ру, восстановление Донбасса, ДНР, новости ДНР, транспорт
Актуализировался маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь
Вновь актуален водный маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь. Об этом сообщает 12 августа телеграм-канал "Донбасс решает".
Запуск рейсов до Таганрога в июле отложили из-за атак беспилотников в Азовском море. Теперь же губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что работу над маршрутом возобновили, сказано в публикации.
Там также отмечено:
🟦 Судоходная компания "Дон" планирует использовать суда "Валдай" и "Метеор". В 2025 году водным транспортом воспользовались 35 тысяч пассажиров, а в 2026-м — почти 23 тысячи.
🟦 Власти также рассматривают возобновление полноценного железнодорожного сообщения в ДНР.
🟦 В 2023 году власти области заявляли о запуске маршрута в 2026-м. Для рейсов в Мариуполь переводили судно в класс "река-море", дооборудовали причал в Таганроге.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.