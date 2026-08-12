Президент Польши актом русофобии предал память замученных бандеровцами поляков - депутат - 12.08.2026 Украина.ру
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Президент Польши актом русофобии предал память замученных бандеровцами поляков - депутат
Президент Польши актом русофобии предал память замученных бандеровцами поляков - депутат - 12.08.2026 Украина.ру
Президент Польши актом русофобии предал память замученных бандеровцами поляков - депутат
Президент Польши предал память своих соотечественников, замученных бандеровцами. Об этом 12 августа заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик
2026-08-12T17:29
2026-08-12T17:29
новости
польша
варшава
россия
дмитрий белик
кароль навроцкий
госдума
коновалец
русофобия
международные отношения
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Польский президент Кароль Навроцкий ранее заявил, что Польша помогает там, где якобы "бьют москаля", даже если непосредственно в этой войне не участвует, и это стратегический интерес Варшавы. При этом польский политик отметил, что его страна не потерпит "бандеровских флагов"."Президент Польши очередным актом русофобии, в угоду сиюминутным политическим интересам, предал память поляков, замученных бандеровцами во время Второй мировой войны", - сказал Белик.Польша последние 20 лет сознательно и поступательно ведет антироссийскую и русофобскую политику, констатировал российский парламентарий."Сегодня русофобия - это превалирующий элемент польской политики. Именно поэтому ее президент так спокойно об этом рассказывает. Впрочем, история все расставляет на свои места. Можно сколько угодно отрицать исторические факты, но настанет день, когда за это призовут к ответу. Причем не Россия, а сами же поляки", - уверен российский депутат.Новости на эту тему: Киевский режим героизирует истреблявших русских, белорусов, украинцев, евреев, поляков - ШойгуКонтекст происходящего рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации Коновалец, Мельник, Бандера. Зачем Зеленский свозит в Киев прах откровенных нацистовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, польша, варшава, россия, дмитрий белик, кароль навроцкий, госдума, коновалец, русофобия, международные отношения, международная политика, украина, ес
Новости, Польша, Варшава, Россия, Дмитрий Белик, Кароль Навроцкий, Госдума, Коновалец, Русофобия, международные отношения, Международная политика, Украина, ЕС

Президент Польши актом русофобии предал память замученных бандеровцами поляков - депутат

17:29 12.08.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкДмитрий Белик
Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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Президент Польши предал память своих соотечественников, замученных бандеровцами. Об этом 12 августа заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик
Польский президент Кароль Навроцкий ранее заявил, что Польша помогает там, где якобы "бьют москаля", даже если непосредственно в этой войне не участвует, и это стратегический интерес Варшавы. При этом польский политик отметил, что его страна не потерпит "бандеровских флагов".
"Президент Польши очередным актом русофобии, в угоду сиюминутным политическим интересам, предал память поляков, замученных бандеровцами во время Второй мировой войны", - сказал Белик.
Польша последние 20 лет сознательно и поступательно ведет антироссийскую и русофобскую политику, констатировал российский парламентарий.
"Сегодня русофобия - это превалирующий элемент польской политики. Именно поэтому ее президент так спокойно об этом рассказывает. Впрочем, история все расставляет на свои места. Можно сколько угодно отрицать исторические факты, но настанет день, когда за это призовут к ответу. Причем не Россия, а сами же поляки", - уверен российский депутат.
Новости на эту тему: Киевский режим героизирует истреблявших русских, белорусов, украинцев, евреев, поляков - Шойгу
Контекст происходящего рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации Коновалец, Мельник, Бандера. Зачем Зеленский свозит в Киев прах откровенных нацистов
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