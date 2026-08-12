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Сигнал к смене Зеленского: пауза в поставках Киеву может стать удобным моментом для США — эксперт

Сигнал к смене Зеленского: пауза в поставках Киеву может стать удобным моментом для США — эксперт - 12.08.2026 Украина.ру

Сигнал к смене Зеленского: пауза в поставках Киеву может стать удобным моментом для США — эксперт

Давление на Зеленского со стороны США существует давно — Вашингтон связывает поддержку с условиями, ограничивая поставки ПВО и ракет. Пауза в поставках может быть удобным моментом для смены руководства Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

2026-08-12T15:13

2026-08-12T15:13

2026-08-12T15:13

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Отвечая на вопрос о том, усилится ли давление на Украину при стабилизации на Ближнем Востоке, эксперт заявил, что давление существует давно и не зависит от других конфликтов.Васильев подчеркнул, что Вашингтон давно ограничивает поставки Киеву. "Соединенные Штаты не предоставляют Украине все необходимые системы противовоздушной и противоракетной обороны, и это ограничивает ее возможности. Американская сторона уже связывала поддержку с определенными условиями", — отметил он.По словам эксперта, киевский режим находится в зависимом положении. "Украина, если так можно выразиться, плывет по воле волн", — пояснил Васильев.Политолог также допустил, что пауза в поставках может быть связана с возможной сменой власти в Киеве. "Нынешняя пауза в поставках может быть удобным моментом для изменения политического руководства. Я имею в виду Владимира Зеленского и возможную замену его Валерием Залужным", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты международной политики — в материале "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.

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