"Октябрьский сюрприз" по-американски: Васильев о том, как США готовят эскалацию в Иране - 12.08.2026 Украина.ру
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"Октябрьский сюрприз" по-американски: Васильев о том, как США готовят эскалацию в Иране
"Октябрьский сюрприз" по-американски: Васильев о том, как США готовят эскалацию в Иране - 12.08.2026 Украина.ру
"Октябрьский сюрприз" по-американски: Васильев о том, как США готовят эскалацию в Иране
Нынешняя пауза Вашингтона на Ближнем Востоке может быть не шагом к миру, а подготовкой к эскалации через "октябрьский сюрприз" — событие, способное изменить настроения избирателей перед выборами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2026-08-12T15:42
2026-08-12T15:42
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Отвечая на вопрос о возможном использовании чрезвычайного повода, эксперт отметил, что в американской политике есть понятие "октябрьского сюрприза" — события, которое может повлиять на исход выборов.По словам эксперта, такое событие может и не переломить ситуацию полностью, но серьезно повлиять на исход голосования. "Оно может не развернуть ситуацию на 180 градусов, но внести серьезные коррективы", — подчеркнул Васильев.Политолог заявил, что нынешняя пауза Вашингтона на Ближнем Востоке может быть подготовкой к дальнейшим действиям. "Я исхожу из того, что нынешняя пауза может быть подготовкой к дальнейшим решениям, а не шагом к устойчивому миру", — добавил собеседник издания.По словам Васильева, если США попытаются возложить ответственность за инциденты на Иран или связанные с ним группировки, то может быть реализован обсуждавшийся весной сценарий — совершение громкого теракта на американской территории.Полный текст интервью "Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года" на сайте Украина.ру.Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США, в которой особое внимание уделяется возможному применению тактического оружия пониженной дальности в случае региональной войны с Россией или Китаем. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, вашингтон, дмитрий дробницкий, украина.ру, главные новости, главное, ближний восток, аналитика, аналитики, теракт, выборы, удар по ирану, война в иране, эскалация, военная эскалация
Новости, США, Иран, Вашингтон, Дмитрий Дробницкий, Украина.ру, Главные новости, главное, Ближний Восток, Аналитика, аналитики, теракт, выборы, удар по Ирану, война в Иране, эскалация, военная эскалация

"Октябрьский сюрприз" по-американски: Васильев о том, как США готовят эскалацию в Иране

15:42 12.08.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Нынешняя пауза Вашингтона на Ближнем Востоке может быть не шагом к миру, а подготовкой к эскалации через "октябрьский сюрприз" — событие, способное изменить настроения избирателей перед выборами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
Отвечая на вопрос о возможном использовании чрезвычайного повода, эксперт отметил, что в американской политике есть понятие "октябрьского сюрприза" — события, которое может повлиять на исход выборов.
По словам эксперта, такое событие может и не переломить ситуацию полностью, но серьезно повлиять на исход голосования. "Оно может не развернуть ситуацию на 180 градусов, но внести серьезные коррективы", — подчеркнул Васильев.
Политолог заявил, что нынешняя пауза Вашингтона на Ближнем Востоке может быть подготовкой к дальнейшим действиям. "Я исхожу из того, что нынешняя пауза может быть подготовкой к дальнейшим решениям, а не шагом к устойчивому миру", — добавил собеседник издания.
По словам Васильева, если США попытаются возложить ответственность за инциденты на Иран или связанные с ним группировки, то может быть реализован обсуждавшийся весной сценарий — совершение громкого теракта на американской территории.
Полный текст интервью "Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года" на сайте Украина.ру.
Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США, в которой особое внимание уделяется возможному применению тактического оружия пониженной дальности в случае региональной войны с Россией или Китаем. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
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