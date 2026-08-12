https://ukraina.ru/20260812/oktyabrskiy-syurpriz-po-amerikanski-vasilev-o-tom-kak-ssha-gotovyat-eskalatsiyu-v-irane-1082426884.html

"Октябрьский сюрприз" по-американски: Васильев о том, как США готовят эскалацию в Иране

"Октябрьский сюрприз" по-американски: Васильев о том, как США готовят эскалацию в Иране - 12.08.2026 Украина.ру

"Октябрьский сюрприз" по-американски: Васильев о том, как США готовят эскалацию в Иране

Нынешняя пауза Вашингтона на Ближнем Востоке может быть не шагом к миру, а подготовкой к эскалации через "октябрьский сюрприз" — событие, способное изменить настроения избирателей перед выборами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

2026-08-12T15:42

2026-08-12T15:42

2026-08-12T15:42

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Отвечая на вопрос о возможном использовании чрезвычайного повода, эксперт отметил, что в американской политике есть понятие "октябрьского сюрприза" — события, которое может повлиять на исход выборов.По словам эксперта, такое событие может и не переломить ситуацию полностью, но серьезно повлиять на исход голосования. "Оно может не развернуть ситуацию на 180 градусов, но внести серьезные коррективы", — подчеркнул Васильев.Политолог заявил, что нынешняя пауза Вашингтона на Ближнем Востоке может быть подготовкой к дальнейшим действиям. "Я исхожу из того, что нынешняя пауза может быть подготовкой к дальнейшим решениям, а не шагом к устойчивому миру", — добавил собеседник издания.По словам Васильева, если США попытаются возложить ответственность за инциденты на Иран или связанные с ним группировки, то может быть реализован обсуждавшийся весной сценарий — совершение громкого теракта на американской территории.Полный текст интервью "Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года" на сайте Украина.ру.Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США, в которой особое внимание уделяется возможному применению тактического оружия пониженной дальности в случае региональной войны с Россией или Китаем. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.

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