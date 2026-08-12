"Государство пытается найти противоядие": Ищенко про удары по тылам и вызовы для России - 12.08.2026 Украина.ру
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"Государство пытается найти противоядие": Ищенко про удары по тылам и вызовы для России
"Государство пытается найти противоядие": Ищенко про удары по тылам и вызовы для России - 12.08.2026 Украина.ру
"Государство пытается найти противоядие": Ищенко про удары по тылам и вызовы для России
Государство пытается найти противоядие против ударов ВСУ по российским тылам, которые уже задевают миллионы людей и бизнес. Если атаки продолжатся в том же темпе еще полгода, может возникнуть социальный кризис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2026-08-12T16:01
2026-08-12T16:01
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Отвечая на вопрос о влиянии ударов ВСУ по тылам России, эксперт предупредил о риске социального кризиса.Ищенко заявил, что атаки ВСУ по российским тылам создают серьезную угрозу. "Если в том же темпе и с таким же результатом удары Украины продолжатся еще полгода или больше, то может возникнуть серьезный социальный кризис", — отметил политолог.По его словам, эти потери задевают миллионы людей и бизнес. "Это потери, которые бьют по широкому социальному слою. Непосредственно и опосредованно это задевает миллионы людей в России. Это и малый, и средний, и крупный бизнес", — пояснил эксперт."Государство пытается найти противоядие", — добавил Ищенко. По его мнению, власти будут работать в двух направлениях: усиление защиты и уничтожение возможностей Украины наносить удары.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, главные новости, главное, удары, бизнес, атака бпла, атака, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, война, война на украине
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"Государство пытается найти противоядие": Ищенко про удары по тылам и вызовы для России

16:01 12.08.2026
 
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© РИА Новости . Юрий Березнюк
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Государство пытается найти противоядие против ударов ВСУ по российским тылам, которые уже задевают миллионы людей и бизнес. Если атаки продолжатся в том же темпе еще полгода, может возникнуть социальный кризис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о влиянии ударов ВСУ по тылам России, эксперт предупредил о риске социального кризиса.
Ищенко заявил, что атаки ВСУ по российским тылам создают серьезную угрозу. "Если в том же темпе и с таким же результатом удары Украины продолжатся еще полгода или больше, то может возникнуть серьезный социальный кризис", — отметил политолог.
По его словам, эти потери задевают миллионы людей и бизнес. "Это потери, которые бьют по широкому социальному слою. Непосредственно и опосредованно это задевает миллионы людей в России. Это и малый, и средний, и крупный бизнес", — пояснил эксперт.
"Государство пытается найти противоядие", — добавил Ищенко. По его мнению, власти будут работать в двух направлениях: усиление защиты и уничтожение возможностей Украины наносить удары.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
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