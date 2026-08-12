https://ukraina.ru/20260812/gosudarstvo-pytaetsya-nayti-protivoyadie-ischenko-pro-udary-po-tylam-i-vyzovy-dlya-rossii-1082428538.html

"Государство пытается найти противоядие": Ищенко про удары по тылам и вызовы для России

"Государство пытается найти противоядие": Ищенко про удары по тылам и вызовы для России - 12.08.2026 Украина.ру

"Государство пытается найти противоядие": Ищенко про удары по тылам и вызовы для России

Государство пытается найти противоядие против ударов ВСУ по российским тылам, которые уже задевают миллионы людей и бизнес. Если атаки продолжатся в том же темпе еще полгода, может возникнуть социальный кризис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

2026-08-12T16:01

2026-08-12T16:01

2026-08-12T16:01

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Отвечая на вопрос о влиянии ударов ВСУ по тылам России, эксперт предупредил о риске социального кризиса.Ищенко заявил, что атаки ВСУ по российским тылам создают серьезную угрозу. "Если в том же темпе и с таким же результатом удары Украины продолжатся еще полгода или больше, то может возникнуть серьезный социальный кризис", — отметил политолог.По его словам, эти потери задевают миллионы людей и бизнес. "Это потери, которые бьют по широкому социальному слою. Непосредственно и опосредованно это задевает миллионы людей в России. Это и малый, и средний, и крупный бизнес", — пояснил эксперт."Государство пытается найти противоядие", — добавил Ищенко. По его мнению, власти будут работать в двух направлениях: усиление защиты и уничтожение возможностей Украины наносить удары.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.

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