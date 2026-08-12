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Власти ФРГ надеялись на быстрый разгром Украины - Джонсон

Власти ФРГ надеялись на быстрый разгром Украины - Джонсон - 12.08.2026 Украина.ру

Власти ФРГ надеялись на быстрый разгром Украины - Джонсон

В Офисе бывшего канцлера ФРГ хотели быстрого поражения Украины в конфликте с Россией еще до его начала, признал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью порталу Free Press

2026-08-12T14:53

2026-08-12T14:53

2026-08-12T14:53

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"Я помню в особенности один разговор с немцами, где… был один высокопоставленный представитель аппарата канцлера, который заявил: "Знаете, если это произойдет, не будет ли лучше, если это просто случится быстро, и украинцы проиграют, и все это закончится?", - отметил он.Джонсон заявил, что был не согласен с чиновником, однако понимает, почему тот это сказал.Эти слова подтверждают, что европейские страны изначально не хотели затяжной войны и не верили в силы Киева. Германия тогда сильно зависела от дешевого российского газа и выгодной торговли с Москвой. Немецкие власти до последнего надеялись, что все закончится быстро.Подробнее о самом Джонсоне - в материале "Хочу быть королем всего мира". Борис Джонсон – лохматый поджигатель войны на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, борис джонсон, украина.ру