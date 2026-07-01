https://ukraina.ru/20260701/zaluzhnyy-idt-na-vybory-priruchnnye-evropoy-itogi-1-iyulya-1080890745.html

Залужный идёт на выборы, приручённые Европой. Итоги 1 июля

Залужный идёт на выборы, приручённые Европой. Итоги 1 июля - 01.07.2026 Украина.ру

Залужный идёт на выборы, приручённые Европой. Итоги 1 июля

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный изъявил желание участвовать в президентских выборах. Стали известны новые подробности о пострадавших от взрыва в Монако

2026-07-01T17:30

2026-07-01T17:30

2026-07-01T17:33

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О том, что бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный решил принять участие в выборах президента, если они состоятся, сообщили источники "Украинской правды".По их информации, Залужного вызвали в Киев под предлогом обсудить ситуацию в Лондоне на фоне отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера и её возможных последствий для украино-британских отношений."Но затем, как уверяют собеседники "УП" в окружении обоих участников встречи, президент перешёл к другой теме, ради которой пригласил бывшего главнокомандующего в Киев. Зеленский сказал, что ситуация на фронте в последнее время развивается позитивно, общество остаётся достаточно консолидированным, а поэтому появилось окно возможностей для проведения выборов. Однако главное задание – провести их так, чтобы страна не получила новый внутренний раскол, а, следовательно, продолжал президент, нужно избегать рисков, которые будет нести противостояние Зеленского и Залужного", – указывалось в публикации.В конце концов Владимир Зеленский прямо спросил Залужного, будет ли тот принимать участие в выборах президента, если те состоятся осенью."Да. Буду", – ответил Залужный на вопрос, как сообщили источники "Украинской правды".Разговор затем продолжился, но, указало издание, "Зеленский даже не предлагал Залужном какие-то варианты дальнейшего карьерного пути – у этого не было смысла".При этом в Офисе президента готовы были говорить "не только о дипломатических должностях, но о практически любых государственных постах, хотя бы и главы правительства"."Вместо этого Залужный попытался пояснить свою позицию, мол, он никогда не стремился к политической карьере, но многие люди возлагают на него свои надежды, и он не сможет пояснить им, почему он их доверием должен пренебречь", – отмечалось в публикации.В итоге Зеленский и Залужный пожали друг другу руки и разошлись. Однако на этом переговоры с Залужным не закончились. Пока он находился в Киеве, к нему направили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и главу фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии. Те повторили Залужному аргументы Зеленского: возможный общественный раскол, опасность конфликтной избирательной кампании и риски для государства. Однако Залужный не изменил своего мнения."После этого даже у самых опытных переговорщиков Банковой аргументы закончились. Но на прощание они таки попросили у Залужного: "Брат, но ты подумай ещё раз"", – рассказывали авторы "Украинской правды" со ссылкой на источники.Публикацию украинского прокомментировали и на Украине, и за её пределами."Наши источники еще в прошлом году сообщали, что Ермак пытался "продать" Залужному список нового полит проекта-Блок Зеленского, в котором экс-главкому обещали 30%, но тот отказался, как и позже не захотел возглавлять ОП", – сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв в своей колонке для RT отметил, что страх Зеленского перед Залужным понятен."Понятно, чего Зеленский так боится. Даже по украинским соцопросам, которые не выходят без согласования с его офисом и где цифры накручены в его пользу, Залужный впереди с большим отрывом по доверию. За три года доля украинцев, требующих смены президента после войны, выросла до 67%", – отметил он.По мнению Царёва, за Залужным стоит Великобритания."Теперь о том, кто стоит за Залужным — безусловным фаворитом президентской гонки. Куратор проекта — Великобритания. Инструмент продвижения — британская компания Molfar в связке со спецслужбами. Их задача — раскрутить Залужного и найти компромат на его конкурентов", – указал Царёв.Одним из спонсоров Залужного может быть украинский олигарх Ринат Ахметов, уверен Царёв, а также другие олигархи."В очереди спонсоров Пинчук, Коломойский* и другие крупные игроки — понимают, на кого делать ставку", – указал он.Также в проекте Залужного может принять участие и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко*."Порошенко* тоже участвует в проекте. Его команда совместно с бизнесменом Вадимом Столаром строит инфраструктуру под партию Залужного через общественную организацию "Защита государства", которая активно расширяется в регионах. Схема Порошенко* известна: он даёт деньги, медиа и 80% мест в партийном списке в обмен на пост премьера и реальный контроль над страной. Порошенко* хочет использовать Залужного. У Залужного есть рейтинг — у Порошенко* есть политический опыт и структура. На финише избранный президентом Залужный может остаться свадебным генералом. По моей информации, пока Залужный это предложение не принял", – отметил Царёв.При этом, по его информации, у Великобритании есть и другой кандидат – боксёр Александр Усик, который по опросам второй по доверию среди украинцев политик после Залужного."Залужный — представитель "партии войны", Усик — "партии мира". Усик родом из Крыма, русскоязычный, православный, говорит о переговорах — идеальный "компромиссный вариант" для Вашингтона. Неважно, кто из двоих победит. Оба — британские проекты. Лондон выигрывает при любом сценарии", – отметил Царёв.Он подчеркнул, что от Зеленского устали и на Западе, и на Украине. Так, если верить опросу Киевского международного института социологии, 59% украинцев возлагают на Зеленского ответственность за коррупцию.Говоря о спонсорах Залужного, Царёв упомянул ещё одного украинского олигарха – Вадима Ермолаева. Случай с ним всколыхнул ЕС и продолжает оставаться на первых страницах европейских газет.Первый в истории МонакоОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала произошедший 29 июня в Монако взрыв, от которого пострадал олигарх Ермолаев, его спутница и ребёнок."Они в ответственности - и в Монако, и не в Монако, за тех кровавых монстров, которых они приручили. Они за них в ответственности, вот пусть они эту ответственность и несут", – заявила она в эфире радио "Sputnik".Она обратила внимание на деятельность Ермолаева: олигарха и его сына связывали с деятельностью мошеннических колл-центров."Вопрос ещё и в том, кого они там вообще насобирали, по какому принципу они дают все эти ВНЖ (вид на жительство - ред.), раздают свои паспорта и так далее. Это что, лучшие люди планеты? Вот и хороший вопрос, отличный повод задать этот вопрос еще раз - кого они напривечали там", – подчеркнула Захарова.Как заявил РИА Новости бывший разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) Клод Монике, пострадавший при взрыве в Монако Ермолаев незадолго до покушения думал над тем, чтобы организовать слушания в Европарламенте по коррупции на Украине."Несколько недель назад Вадим Ермолаев рассматривал возможность организации в Европейском парламенте экспертных слушаний по вопросу коррупции на Украине", — сообщил собеседник агентства.Монике рассказал, что лично обсуждал с командой Ермолаева возможность слушаний в Европарламенте по теме украинской коррупции."Предположение о том, что кто-то из силовых кругов (Украины. —Ред.) или близких к ним лиц мог захотеть заставить его (Ермолаева. — Ред.) замолчать, выглядит логичным", — отметил он.По словам собеседника РИА Новости, покушение на Ермолаева — это также сигнал другим олигархам, которые могли бы попытаться предать огласке уровень коррупции Киева."Цель состояла, с одной стороны, в том, чтобы заставить замолчать Вадима, а с другой — "послать сигнал" десяткам украинских олигархов в Монако, которые могли бы поддаться искушению разоблачить коррупцию в своей стране", — отметил Монике.Он также отметил, что существует как минимум ещё одна версия, в соответствии с которой устранения Ермолаева пытались добиться конкуренты, чтобы получить контроль над его бизнесом."Эти две версии вовсе не исключают друг друга", — подытожил он.Как сообщил 1 июля телеканал BFMTV, пострадавшая при взрыве в Монако женщина все ещё находится в критическом состоянии.Ранее газета Le Figaro сообщала, что Ермолаев получил при взрыве очень сильные ранения ног, а его спутница потеряла ногу и ещё одну ступню. Сына предпринимателя, которому 13 лет, отбросило волной на 20 метров, он получил ожоги по всему телу."Жизнь спутницы украинского олигарха… всё ещё находится под угрозой по состоянию на среду, 1 июля", – говорилось в материале телеканала.Отмечается, что мужчина, установивший и активировавший взрывное устройство, до сих пор находится в розыске.Медиаэксперт Анатолий Шарий назвал имя пострадавшей женщины. По его информации – это Анна Насобина. Их с Ермолаевым сын и был тем 13-летним подростком, который также пострадал от взрыва.До этого ряд европейских СМИ, в т.ч. Le Figaro, сообщали, что к взрыву может быть причастна Служба безопасности Украины. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал произошедшее терактом и первым подобным случаем в истории княжества.* – внесён в список экстремистов и террористовПодробнее о взрыве в Монако – в статье Павла Котова "Спелся с врагами Зеленского: неожиданное продолжение истории со взрывом в Монако".

https://ukraina.ru/20260701/chistoserdechnoe-estonskoe-priznanie-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-1-iyulya-1080868806.html

https://ukraina.ru/20260701/prevraschenie-ukrainy-v-khab-terroristicheskoy-organizatsii-iranskaya-sdelka-khronika-sobytiy-na-utro-1-1080856647.html

https://ukraina.ru/20260630/armiya-rossii-nastupaet-kitay-prizyvaet-k-peregovoram-po-ukraine-pokushenie-v-monako-itogi-30-iyunya-1080836505.html

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