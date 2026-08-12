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Россия готова выдать Украине 224 осужденных украинцев, но киевскому режиму они не нужны - Лантратова

Россия готова выдать Украине 224 осужденных украинцев, но киевскому режиму они не нужны - Лантратова - 12.08.2026 Украина.ру

Россия готова выдать Украине 224 осужденных украинцев, но киевскому режиму они не нужны - Лантратова

Власти Украины часто отказывается от предложений России по обменам пленными. Об этом 12 августа заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова

2026-08-12T15:28

2026-08-12T15:28

2026-08-12T15:28

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Омбудсмен сообщила о нежелании киевского режима производить обмен пленными."Мы уже согласовали список из 224 человек. Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром — ради одного: чтобы забрать своих... Но Украина отказывается их брать. Им не нужны эти 224 человека. Им нужен пиар, а не жизни людей", - сообщила Лантратова.Она отметила, что российская сторона никого не бросает и помнит о каждом пленном."Мы не бросили никого. Мы боремся за каждого. И мы вернем их домой. Вопрос лишь в том, готова ли Украина посмотреть правде в глаза и обменять людей на людей, а не играть в одни ворота", - отметила уполномоченный по правам человека в РФ.По её словам, совместно с Минобороны России и профильными службами в Киев регулярно передаются списки российских граждан, которых ждут дома. "Однако, к сожалению, Киев зачастую отказывается от тех предложений, которые мы направляем, — они не хотят забирать всех своих ребят и, что самое главное, не спешат возвращать наших", - констатировала Лантратова.Она подчеркнула: Москва готова к обмену и проводит соответствующую работу, однако Киев не готов к обменам."Только в течение последнего месяца мы предлагали три разных списка: это и обычные солдаты, и осужденные по различным статьям на территории России. Но Украина отказывается забирать своих же граждан", - сообщила уполномоченный по правам человека в РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, киев, обмен пленными, криминал, военнопленные, гуманитарная политика