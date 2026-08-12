https://ukraina.ru/20260812/v-nadezhde-na-reparatsii-bryusselskie-igromany-polozhili-milliardy-v-ukrainskuyu-mogilu-1082425911.html

В надежде на репарации: "брюссельские игроманы" положили миллиарды в украинскую могилу

В надежде на репарации: "брюссельские игроманы" положили миллиарды в украинскую могилу - 12.08.2026 Украина.ру

В надежде на репарации: "брюссельские игроманы" положили миллиарды в украинскую могилу

Первые транши кредита в 90 миллиардов евро, выделенного Евросоюзом для Украины, поступают в страну с июня. При этом Брюссель не может определить, какую сумму... Украина.ру, 12.08.2026

2026-08-12T15:59

2026-08-12T15:59

2026-08-12T15:59

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Первые транши кредита в 90 миллиардов евро, выделенного Евросоюзом для Украины, поступают в страну с июня. При этом Брюссель не может определить, какую сумму государствам Евросоюза придётся выделить на обслуживание кредита и какие финансовые обязательства будут нести страны – участницы объединения, пишет 10 августа немецкое издание Berliner Zeitung.Ни размер субсидии на заимствование, ни вопрос о том, будет ли инструмент вообще использоваться в бюджетной процедуре 2027 года, а также его сумма не определены, отмечает издание, ссылаясь на ответ Еврокомиссии на вопрос депутата Европарламента Фабио Де Мази из партии "Союз Сары Вагенкнехт".Таким образом "разбивка по государствам-членам" не удалась. Теперь главный вопрос: кто в итоге возьмёт на себя это бремя?Как предположил Де Мази в интервью немецкой газете, ответа на этот вопрос, по всей видимости, нет даже у самой Еврокомиссии. По его мнению, кредиты служат "войне на истощение" и обогащают "коррумпированных олигархов"."Интересно, как федеральное правительство и Бундестаг смогли пройтись через эту миллиардную могилу без точной оценки последствий, в то время как в нашей стране уже ничего не работает", – заявил евродепутат.В середине января 2026 года Еврокомиссия приняла решение по выделению Украине кредита в 90 миллиардов евро. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что кредит будет разделен на две неровные части – 30 миллиардов уйдет на поддержку украинского бюджета, в то время как 60 миллиардов уйдет на военную помощь.Для мобилизации средств из бюджета ЕС пришлось сформировать отдельный механизм усиленного сотрудничества, в котором Чехия, Венгрия и Словакия отказались участвовать. Позже Европейский совет принял постановление, в соответствии с которым Украине не придется возвращать кредит до тех пор, пока Россия "не выплатит ей репарации".Когда депутат Европарламента Фабио Де Мази задавал свой вопрос Европейской комиссии, он прекрасно понимал, что в нём заложена информационная бомба, рассказал изданию Украина.ру политолог, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.По его словам, кредит в 90 миллиардов евро для Украины выделяли в спешке, после того как провалилась идея использовать для финансирования Киева замороженные российские активы, которые хранит бельгийский депозитарий Euroclear. Поэтому механизмы не проработаны, полагает Борисов.Напомним, что в конце 2025 года Евросоюз планировал изъять замороженные активы России на сумму 210 миллиардов евро для финансирования так называемого репарационного кредита Украине. Против этой инициативы выступило правительство Бельгии, на территории которой хранится большая часть замороженных российских денег (191 миллиард).Причина в том, что компания Euroclear, основанная в 1968 году крупнейшими европейскими банками как инфраструктура для расчетов по еврооблигациям, подчиняется не наднациональному праву Евросоюза, а именно бельгийскому законодательству. Поэтому в случае снятия антироссийских санкций именно Бельгия окажется ответственной за возврат активов России. Если к тому моменту средства будут потрачены на помощь Украине, компенсировать их придется из бельгийского бюджета.Затем руководство Евросоюза стало рассматривать идею использовать не основные средства, а доходы от них, но соответствующее решение так и не было принято."Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен были настолько уверены, что им удастся продавить премьера Бельгии Барта де Вевера и других бельгийских чиновников, что они не подготовили никакого "плана Б". Запасной вариант в виде этого кредита в 90 миллиардов евро фактически разрабатывался на коленках", – рассказал политолог.По словам Борисова, выделение таких колоссальных сумм должно подразумевать серьёзные консультации. С каждой страной должен быть подписан документ, подтверждающий их согласие участвовать в данной схеме, добавил он."Решение было принято в надежде на то, что Украина в конце концов победит и за этот кредит расплатится Россия своими контрибуциями или этим деньгами, которые заморожены в Бельгии", – сказал политолог.В итоге европейцы всё-таки выделили деньги Украине, забывая, что кредит всегда выдается с процентами, то есть кто-то в итоге должен за него расплачиваться, продолжил он.По мнению Борисова, вопрос о финансировании 90-миллиардного кредита Украине, который евродепутат задал ЕК, неслучаен – во всём Евросоюзе усиливаются настроения против дальнейшего финансирования Украины."Все больше стран начинает отказывать в помощи, заявляя, что они уже сделали всё возможное. На днях об этом заявил и министр обороны Финляндии. Он сказал, что его страна не может больше помогать Украине и передавать ей противоракеты для системы Patriot, потому что Финляндия уже сделала всё, что в её силах", – напомнил политолог.С другой стороны, все понимают, что Россия не собирается сдаваться, продолжил Борисов. По его словам, каждая из стран ЕС получает информацию от своей разведки о реальной ситуации на фронте, о том, что Россия изо дня день наносит удары по серьёзным инфраструктурным объектам."Фактически Украина отрезана от моря, российская армия продвигается вперед, освобождая Донбасс. У Украины фактически не осталось шансов победить. Поэтому расплатиться за кредит она не сможет, также как не сможет расплатиться за все другие кредиты. У Киева огромные долги перед Международным валютным фондом, также как и перед отдельными странами", – рассказал Борисов.Он отметил, что еще в 2024 году Украина допустила просрочку одного из платежей и фактически стала банкротом, но тогда ей никто на это не указал, так как не было соответствующего политического решения. Борисов сравнил поддерживающий Украину Евросоюз с игроманом, который никак не может встать изо стола рулетки."Он рассчитывает, что ему обязательно повезет в следующем кругу, и он отыграется. Но это не происходит, и игроманы проигрывают все. Сама Европа может оказаться банкротом и на грани развала", – подытожил Тимофей Борисов.Несмотря на то, что выплаты по так называемому европейскому репарационному кредиту в 90 миллиардов евро толком не начались, на Украине уже составляют смету на период до 2029 года. Из бюджетной декларации на 2027-2029 годы, утверждённой правительством Украины в июне, следует, что стране в 2026-2029 годах нужно 145,9 миллиардов долларов внешнего финансирования.Указанную сумму Минфин Украины обозначил после встреч министра финансов Сергея Марченко с канцлером финансов Великобритании Рейчел Ривз и министром финансов Литвы Криступасом Вайтекунасом на конференции по восстановлению Украины в Гданьске 25 и 26 июня.По словам Марченко, несмотря на европейский кредит в 90 миллиардов евро и прочую финансовую поддержку западных партнеров, "потребности Украины в финансировании остаются значительными".Он также коснулся замороженных российских активов. По мнению Марченко, Москва обязана полностью оплатить нанесённый ущерб, а для восстановления Украины нужны не только доходы от активов, но и сами средства. То есть битва за российские активы продолжится.

https://ukraina.ru/20260513/chto-teper-evropa-trebuet-ot-ukrainy-za-kredita-v-90-mlrd-evro-1078901282.html

https://ukraina.ru/20260519/ukraina-pereshla-na-storonu-evropy-bryussel-perekupil-kiev-kreditom-na-90-milliardov--vasilev-1079169150.html

https://ukraina.ru/20260728/ukraina-voyuet-za-chuzhie-dengi-a-my--za-svoi-shkurlatov-otsenil-vozmozhnosti-patriot-i-iris-t--1081915287.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, бельгия, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, европарламент