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Киевский режим героизирует истреблявших русских, белорусов, украинцев, евреев, поляков - Шойгу
Киевский режим героизирует истреблявших русских, белорусов, украинцев, евреев, поляков - Шойгу - 12.08.2026 Украина.ру
Киевский режим героизирует истреблявших русских, белорусов, украинцев, евреев, поляков - Шойгу
Выполняя указания западных спонсоров и идеологов, киевский режим героизирует нацистских пособников и военных преступников. Об этом 12 августа заявил глава Совбеза РФ Сергей Шойгу
2026-08-12T17:19
2026-08-12T17:19
2026-08-12T17:19
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Секретарь Совета безопасности указал на системные усилия киевского режима по закреплению на всех уровнях националистических и русофобских установок.Шойгу отметил, что героизируемые на Украине националисты и пособники гитлеровцев, прикрываясь лозунгами борьбы за независимость, "обслуживали интересы западных, конкретно – австрийских, британских и немецких хозяев". "Их руками осуществлялась самая грязная работа по массовому истреблению русских, белорусов, евреев, поляков, да и самих украинцев, не разделявших их людоедской идеологии. Большинство из них – военные преступники, чьи преступления не имеют срока давности", - сказал Шойгу.Глава российского Совбеза напомнил: 4 августа Тверской районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал участников украинского националистического движения, в том числе ОУН* и УПА*, пособниками нацистской Германии. Они признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа."По данным Генпрокуратуры, только в ходе Львовского погрома с июня по август 1941 года были зверски убиты более 8 тысяч русских, украинцев, евреев и поляков. Именем нарицательным стала трагедия в деревне Хатынь, которую в марте 1943 года сожгли украинские полицаи. Тогда жертвами карателей стали 149 жителей, среди которых было 75 детей", - цитирует Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза.Шойгу обратил внимание: прославление Коновальца и других украинских националистов, пособников режима гитлеровской Германии, вызывает недовольство даже в Польше."Там хорошо помнят, что с февраля по август 1943 года украинские националисты провели массовую расправу над польским населением Волыни и Галиции, вошедшую в историю как "Волынская резня". Тогда от рук националистов погибло не менее 120 тысяч человек", - сказал Шойгу. Он напомнил, что задокументированы факты уничтожения поляков в ходе карательных операций "Болотная лихорадка", "Треугольник", "Коттбус" и других.* запрещённая в России организация Ситуацию рассмотрел Олег Хавич в публикации "Моя Польша лежит в полях и лесах Волыни". Почему Варшава унижается перед КиевомВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, германия, сергей шойгу, коновалец, совбез, генпрокуратура, оун, оун-упа, геноцид, великая отечественная война, украинский неонацизм, украинские националисты
Новости, Россия, Украина, Германия, Сергей Шойгу, Коновалец, Совбез, генпрокуратура, ОУН, ОУН-УПА, геноцид, Великая Отечественная война, украинский неонацизм, украинские националисты
Киевский режим героизирует истреблявших русских, белорусов, украинцев, евреев, поляков - Шойгу
Выполняя указания западных спонсоров и идеологов, киевский режим героизирует нацистских пособников и военных преступников. Об этом 12 августа заявил глава Совбеза РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности указал на системные усилия киевского режима по закреплению на всех уровнях националистических и русофобских установок.
Шойгу отметил, что героизируемые на Украине националисты и пособники гитлеровцев, прикрываясь лозунгами борьбы за независимость, "обслуживали интересы западных, конкретно – австрийских, британских и немецких хозяев".
"Их руками осуществлялась самая грязная работа по массовому истреблению русских, белорусов, евреев, поляков, да и самих украинцев, не разделявших их людоедской идеологии. Большинство из них – военные преступники, чьи преступления не имеют срока давности", - сказал Шойгу.
Глава российского Совбеза напомнил: 4 августа Тверской районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал участников украинского националистического движения, в том числе ОУН* и УПА*, пособниками нацистской Германии. Они признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа.
"По данным Генпрокуратуры, только в ходе Львовского погрома с июня по август 1941 года были зверски убиты более 8 тысяч русских, украинцев, евреев и поляков. Именем нарицательным стала трагедия в деревне Хатынь, которую в марте 1943 года сожгли украинские полицаи. Тогда жертвами карателей стали 149 жителей, среди которых было 75 детей", - цитирует Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза.
Шойгу обратил внимание: прославление Коновальца и других украинских националистов, пособников режима гитлеровской Германии, вызывает недовольство даже в Польше.
"Там хорошо помнят, что с февраля по август 1943 года украинские националисты провели массовую расправу над польским населением Волыни и Галиции, вошедшую в историю как "Волынская резня". Тогда от рук националистов погибло не менее 120 тысяч человек", - сказал Шойгу.
Он напомнил, что задокументированы факты уничтожения поляков в ходе карательных операций "Болотная лихорадка", "Треугольник", "Коттбус" и других.
* запрещённая в России организация
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