https://ukraina.ru/20260702/okno-overtona-otkryto-ekspert--o-millione-migrantov-kotorykh-kiev-gotovit-dlya-ukrainy-1080967071.html

"Окно Овертона открыто": эксперт — о миллионе мигрантов, которых Киев готовит для Украины

"Окно Овертона открыто": эксперт — о миллионе мигрантов, которых Киев готовит для Украины - 02.07.2026 Украина.ру

"Окно Овертона открыто": эксперт — о миллионе мигрантов, которых Киев готовит для Украины

Запад погряз в системном кризисе, который ставит под сомнение его способность воевать. Тем временем Киев заявляет о необходимости завезти миллион мигрантов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-07-02T18:31

2026-07-02T18:31

2026-07-02T18:31

новости

украина

киев

запад

украина.ру

главные новости

главное

новости украины

новости украина ру

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102698/94/1026989487_0:0:4095:2304_1920x0_80_0_0_bf7d057f56afe4597aa811c6adf898a9.jpg

Продолжая разговор о системных проблемах противника, эксперт перешел к положению дел на Западе. По его словам, европейские страны столкнулись с кризисом, который ставит под сомнение их способность продолжать конфронтацию с Россией."О чем можно говорить, когда в Британии, которая всю эту кашу в 2022 году заварила, отменяют конференцию по проблеме глобального потепления из-за отсутствия кондиционеров? Как они нас дальше побеждать собираются, если жаркое лето стало нерешаемой проблемой для их инфраструктуры?" — подчеркнул Колпашников.По словам эксперта, главная проблема киевского режима в том, что власти не могут внятно объяснить населению, ради чего им стоит оставаться на территории "недогосударства". Колпашников констатировал, что ситуация с правами человека на Украине "уже хуже, чем в Афганистане", подчеркнув, что из Афганистана можно хотя бы уехать: там никто никого не держит.Эксперт также отметил, что на Украину тоже начинают массово завозить рабочих из Индии. "Окно Овертона открыто. Киевский режим прямо говорит, что им придется завезти миллион мигрантов. "Мы думали, что это надо будет делать через 10-15 лет, но оказалось, что это надо делать сейчас", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.

украина

киев

запад

индия

афганистан

мир без границ

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, запад, украина.ру, главные новости, главное, новости украины, новости украина ру, индия, трудовые мигранты, мигранты, афганистан, мир без границ, киевский режим, власти украины, великобритания