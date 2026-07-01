https://ukraina.ru/20260701/spelsya-s-vragami-zelenskogo-neozhidannoe-prodolzhenie-istorii-so-vzryvom-v-monako-1080874786.html

Спелся с врагами Зеленского: неожиданное продолжение истории со взрывом в Монако

Спелся с врагами Зеленского: неожиданное продолжение истории со взрывом в Монако - 01.07.2026 Украина.ру

Спелся с врагами Зеленского: неожиданное продолжение истории со взрывом в Монако

СМИ продолжают обсуждать теракт в Монако, в ходе которого чуть не убили опального украинского олигарха Вадима Ермолаева. Версия о причастности к этому преступлению СБУ получает все новые, пусть пока и косвенные подтверждения

2026-07-01T14:18

2026-07-01T14:18

2026-07-01T14:46

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Подробно о произошедшем в крохотном европейском княжестве издание Украина.ру писало накануне.Напомним вкратце. Вадим Ермолаев – бизнесмен родом из Днепропетровска (ныне Днепр), которого считают главным застройщиком этого города. Входил в сотню богатейших украинцев. В 2019 году вышел из украинского гражданства и получил паспорт Кипра.В 2023 году указом Владимира Зеленского против него были введены санкции. Формальным поводом стал алкогольный бизнес Ермолаева в Крыму. По информации украинской прессы, реальная причина гонений на бизнесмена – его нежелание делиться доходами от мошеннических колл-центров, которые как грибы после дождя в последнюю пятилетку расплодились в Днепропетровске.Именно Вадима Ермолаева и его сына Артура называют теневыми хозяевами ряда подобных структур, которые приносят своим бенефициарам огромные деньги. Ермолаева-младшего не так давно даже арестовывали за это в Эстонии и дали тюремный срок, который заменили на штраф, и отпустили его восвояси.Вечером в понедельник, 29 июня, в вестибюле дома Ермолаева в Монако раздался взрыв. Заминированный рюкзак туда принес неизвестный, который затем скрылся в направлении французской границы, его до сих пор ищут.По последним данным, Ермолаев в сознании, его жизнь вне опасности. Хуже обстоят дела у его спутницы, которая также пострадала от взрыва. Первоначально сообщалось, что это его жена Анна Ермолаева, однако затем эту информацию опровергли.По некоторым данным, пострадавшая – Анна Насобина, после взрыва женщине провели ампутацию ног. В СМИ ее называют то ли любовницей предпринимателя, то ли его второй гражданской женой. Их общий 13-летний ребенок также пострадал при взрыве, однако отделался легкими травмами.Первая его супруга – тоже Анна. В Днепропетровске она владеет медицинскими клиниками и благотворительным фондом. В 2021 году она рассказывала, что имеет 4 детей, а также внуков."Сейчас мы находимся в состоянии сильного стресса и активно сотрудничаем со следствием и правоохранительными органами", - сообщила украинскому сайту "Суспільне" Анна Ермолаева, подтвердив, что при взрыве в доме ее не было.Реакция властей Монако оказалась двойственной. Первоначально глава правительства Кристоф Мирман рассказал, что произошедшее можно охарактеризовать как теракт, однако генпрокурор Монако Стефан Тибо вскоре заявил, что произошедшее не имеет признаков террористического акта.Пресса оказалась более словоохотливой. Французская Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что приоритетная версия следствия – причастность к взрыву Службы безопасности Украины (СБУ).Более того, журналисты обратили внимание, что подконтрольные офису украинского президента ресурсы старательно обходят стороной какие-либо намеки на возможную причастность украинского государства к покушению на Ермолаева. Нет никакой реакции и от официальных лиц.Во Франции озабоченность терактом в Монако выразили не только журналисты, но и политики, в основном из правого лагеря.Так, мэр города Фрежюс на Лазурном берегу Дэвид Рахлин в соцсети Х написал:Примечательно, что сам Рахлин имеет украинские корни: по отцовской линии его дедушка и бабушка, будучи украинскими евреями, уехали из Российской империи в начале прошлого века. Сам политик настроен к своей прародине скептически – он член партии Марин Ле Пен.Издание Nice Matin пишет, что санкции против Ермолаева на Украине "не содержат никаких мотивов, никаких оснований и никаких доводов, подкрепленных соответствующими доказательствами".В том же издании прямо говорится, что имел место "заговор, который, как предполагается, был организован СБУ на фоне простого уголовного расследования, в рамках которого бизнесмену даже не было предъявлено обвинение".Эта же газета дает главную сенсацию, которая резко меняет ситуацию: Ермолаев якобы планировал в ближайшее время выступить в Европарламенте, где хотел рассказать о коррупции, царящей среди украинской верхушки. Этот факт обнародовал экс-агент внешней разведки Франции Клод Монике, не уточнив, откуда у него эти сведения и кто пригласил бизнесмена выступить. Все-таки Европейский парламент – не Гайд-парк, и просто так туда не попадешь.Российский телеграм-канал Baza пишет, что за два месяца до взрыва в Монако адвокат Ермолаева уведомлял правоохранительные органы о риске покушения на олигарха и его семью. Это было связано с эстонским делом против Ермолаева-младшего. Адвокат просил суд засекретить итоговое решение суда по этому делу и скрыть адреса и личные данные членов семьи Ермолаевых. Еще один штрих в общую картину – за два дня до покушения Ермолаев пошел на сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), сообщает Le Point.Если все это правда, то версия про передел рынка мошеннических колл-центров отходит на второй план, уступая место политической. НАБУ давно ведет борьбу с Зеленским, выдвинув обвинения в коррупции против его ближайшего окружения – бизнесмена Тимура Миндича и экс-главы Офиса президента Андрея Ермака.Вероятно, Ермолаева планировали использовать в этой игре против Зеленского. В нужный момент олигарх должен был вывалить с высокой европейской трибуны компромат на лидера режима, что могло потом быть учтено в дальнейших расследованиях НАБУ. Тем более что ходят упорные слухи, что Зеленский давно в разработке детективов бюро и рано или поздно он может "всплыть" в том или ином уголовном деле.Таким образом, киевский режим сыграл на упреждение и руками своих спецслужб попробовал как минимум напугать вышедшего из-под контроля олигарха либо же вовсе устранить его физически, с чем, однако, вышла осечка.Теракт в Монако свидетельствует об усиливающейся на Украине схватке за власть, в ходе которой Зеленский не стесняется в средствах, а значит, Ермолаев – наверняка не последняя жертва этой кровавой борьбы.О том, как на Украине идет пока еще скрытая борьба за высший государственный пост - в материале Нафталиновый генерал: Залужный снова метит в президенты.

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