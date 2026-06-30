https://ukraina.ru/20260630/zelenskiy-vzryvaet-monako-kto-khotel-ubit-ukrainskogo-oligarkha-ermolaeva-1080820655.html

Зеленский взрывает Монако: кто хотел убить украинского олигарха Ермолаева

Зеленский взрывает Монако: кто хотел убить украинского олигарха Ермолаева - 30.06.2026 Украина.ру

Зеленский взрывает Монако: кто хотел убить украинского олигарха Ермолаева

Крохотное княжество Монако всегда считалось тихой гаванью, где количество миллионеров и миллиардеров на один квадратный метр било все рекорды, а капиталы его жителей и гостей охраняли эту территорию почище всякого "Железного купола". Так было до вечера 29 июня, когда возле одного из домов там прогремел взрыв

2026-06-30T12:50

2026-06-30T12:50

2026-06-30T12:50

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Второй теракт в истории МонакоТеракт, а именно так вскоре квалифицировали произошедшее местные власти, произошел недалеко от площади Мулен, всего в каких-то паре сотен метров от границы с Францией.Именно на территории соседней страны, предположительно, и скрылся неизвестный, который оставил рюкзак со взрывчаткой в вестибюле дома, а затем отправился в направлении французского города Босолей.Блогер Анатолий Шарий опубликовал фото с камер видеонаблюдения, на которых виден предполагаемый исполнитель – мужчина в черной кофте и черной панаме.Официально объявлено, что пострадавшими в теракте являются семья украинских граждан – мужчина и женщина 50–60 лет, а также 13-летний ребенок. Данные об их состоянии разнятся. СМИ пишут, что все они госпитализированы, мужчина находится в сознании, а вот женщине повезло меньше – ей ампутировали нижние конечности, однако это не подтверждено.Кто-то называет этот теракт первым в истории Монако, однако это не совсем так. В 2004 году в княжестве уже гремел взрыв – в результате террористического акта частичные повреждения получил стадион "Луи II", пострадавших тогда не было.Но так или иначе, точечных ликвидаций (или их попыток), тем более столь вызывающе исполненных, Монако еще не знало.Кто такой ЕрмолаевНе прошло много времени, как пресса назвала имя того, кто, по всей вероятности, был главной целью подрывника. Это опальный украинский олигарх Вадим Ермолаев.Начинал он в Днепропетровске (ныне Днепр), в котором родился, вырос и получил образование. На излете 1990-х он создал корпорацию "Алеф", которая первоначально занималась всем понемножку: агробизнес, девелопмент, производство стройматериалов и медицинских инструментов и т. д.Позже Ермолаев сосредоточился на строительном бизнесе, получив выгодные контракты в родном Днепропетровске и неофициальный титул главного застройщика города. Баловался рейдерскими захватами и "отжимал" предприятия – все по канону тогдашней эпохи первичного накопления полукриминального капитала.С состоянием в 322 млн долларов он вскоре вошел в первую сотню украинских богачей.Первые проблемыПредприимчивый олигарх рано почувствовал, куда может завести жадность Владимира Зеленского, поэтому уже в 2019 году он обзавелся паспортом Кипра, отказавшись от гражданства Украины, и уже в качестве иностранца продолжал застраивать Днепропетровск-Днепр торговыми центрами и коммерческой недвижимостью.Этого, судя по всему, Ермолаеву показалось мало, поэтому он вложился в незаконный мошеннический бизнес с колл-центрами, коих на малой родине предпринимателя в последние годы было и есть в избытке.Тут-то у новоявленного киприота с киевским режимом пошли первые разногласия. Дело в том, что мошеннические колл-центры на современной Украине представляют собой целый разветвленный бизнес, в котором варятся огромные деньги и на который работает множество людей, включая обслуживающий персонал, охрану, технических специалистов, программистов и т. д.Неудивительно, что столь жирные куски не прошли мимо прожорливых украинских спецслужб, которые взяли этот криминальный бизнес под свою опеку.Как пишет Шарий, колл-центры Ермолаева работали по гражданам ЕС, их курировал генерал СБУ Сергей Лысак. В 2023 году его назначили руководить Днепропетровской областной администрацией, а еще через два года перевели на аналогичную должность в Одессу. В какой-то момент Лысак и его протеже из СБУ запросили слишком много, Ермолаев отказался делиться и впал в немилость.В 2023 году указом Зеленского против олигарха были введены санкции. Формально – за ведение бизнеса в Крыму. С тех пор Ермолаев спокойно жил за рубежом и на Украине уже не показывался.Сын своего отцаВокруг мошеннических колл-центров Ермолаев организовал настоящий семейный подряд, подключив к делу своего старшего сына Артура.Родился тот в 1990 году. Образование получил в Королевском колледже Холлуэй при Университете Лондона. Не успев закончить учебу, он уже отправился заседать в руководство компании "Лунапак", которая занималась производством упаковки.Затем скитался по банкам на должностях управленца, а в 2017 году стал одним из основателей и президентом украинской федерации киберспорта."Прославился" же он как один из лидеров сети мошеннических колл-центров в Днепропетровске. Ермолаев-младший решил взять размахом – его сеть под названием Cosmo очень быстро превратилась в настоящую транснациональную корпорацию, которая сосредоточилась на жителях Европы, Турции и других стран.По данным турецких правоохранителей, сеть Артура Ермолаева включала в себя более 50 колл-центров, где в ежедневном режиме выманивали у доверчивых европейцев огромные деньги. Масштабы этой деятельности были таковы, что в Европе уже не могли закрывать на это глаза. Кроме Турции, свое расследование начала Эстония.Выяснилось, что с 2019 по 2022 гг. ермолаевские структуры украли у граждан ЕС около 100 млн долларов.Сам Ермолаев-младший ничуть не стеснялся своего нелегального бизнеса, свободно путешествовал по Европе: один из трех его детей родился в Лондоне, а другой – в Вене.В конце концов не выдержали эстонцы. Они объявили Артура Ермолаева в розыск, в 2023 году его задержали на Кипре при попытке вылететь в Дубай, после чего экстрадировали в Эстонию.Решением суда Ермолаев-младший был осужден на 5 лет лишения свободы, однако до тюрьмы он так и не доехал. Заплатив компенсацию в смешные по меркам его бизнеса 8,5 млн евро, он продолжил вести беззаботную жизнь в Европе.Где искать заказчиковВряд ли могут быть какие-то сомнения в том, что за взрывом в Монако стоит Украина. Уж больно узнаваем почерк."После подрыва в Монако человека, которого могли подорвать только украинские спецслужбы, начинается скандал. Скандал начинает разгораться и всерьез. Все отлично понимают, что подрыв был осуществлен Киевом. И это может стать последней точкой. Монако было неприкосновенно. Монако было очень и очень безопасно. Никому и в голову не приходило до Зеленского устраивать там теракты. Это та ситуация, которую перебить максимально сложно. Я утверждаю, что киллер однозначно из Украины. Я утверждаю, что вывозили его, скорее всего, на машинах с дипломатическим иммунитетом через несколько стран", - написал Анатолий Шарий.Списать произошедшее на криминальные разборки не получится. Даже если причиной покушения является дележка колл-центров и доходов от них, то и здесь прослеживается прямое участие украинского государства, в котором власти и спецслужбы крышуют этот бизнес и имеют с него гигантские доходы.Решение о теракте могло приниматься на самом верху, вплоть до руководства спецслужб и Офиса президента, где к Ермолаеву свои счеты.Теперь стоит дождаться реакции Европы на события в Монако. Найдется ли какая-либо управа на Зеленского, который окончательно потерял берега и полез со своими терактами уже и в местную заповедную зону для богачей?Можно предположить, что проглотят и это. Как это было с залетами украинских дронов в европейские города, как было после взрыва "Северных потоков", как было после всех хамских выходок представителей киевского режима, как закрывали глаза на вопиющие факты разворовывания западной военной и гуманитарной помощи и т. д.Сегодня русофобский курс Зеленского и его готовность принести свою страну в жертву ради войны с РФ являются для него главной охранной грамотой на Западе.О том, как дети украинских бизнесменов и политиков пережидают войну за границей - в материале Cын за отца. Почему дети украинской элиты воюют в Ницце и Куршавеле.

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Павел Котов

эксклюзив, монако, украина, владимир зеленский, сбу, вадим ермолаев, украина.ру