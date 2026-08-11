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В СВР раскрыли, почему Европа ополчилась на МОК

В СВР раскрыли, почему Европа ополчилась на МОК - 11.08.2026 Украина.ру

В СВР раскрыли, почему Европа ополчилась на МОК

Европейские элиты остались недовольны решением Международного олимпийского комитета снять санкции с России. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба СВР РФ

2026-08-11T11:26

2026-08-11T11:26

2026-08-11T11:26

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По данным СВР, в ЕС планируют ограничить финансирование МОК и других спортивных организаций, которые согласятся допустить россиян к соревнованиям. Кроме того, Брюссель изучает возможность введения визовых запретов и новых ограничений в отношении атлетов и представителей спортивных структур РФ. Также готовятся и провокации: рассматривается вариант организации скандалов против членов российских команд накануне соревнований."Евробюрократы в своей русофобии готовы принести в жертву само Олимпийское движение. Однако решение МОК о снятии санкций подтвердило, что мировая общественность не пойдёт на поводу у могильщиков олимпийского движения", — подчеркнули в СВР.Об ограничении российских спортсменов – Европейцы бунтуют: девять стран ЕС выступили против снятия санкций с российского спорта на сайте Украина.ру.

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