В СВР раскрыли, почему Европа ополчилась на МОК - 11.08.2026 Украина.ру
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В СВР раскрыли, почему Европа ополчилась на МОК
В СВР раскрыли, почему Европа ополчилась на МОК - 11.08.2026 Украина.ру
В СВР раскрыли, почему Европа ополчилась на МОК
Европейские элиты остались недовольны решением Международного олимпийского комитета снять санкции с России. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба СВР РФ
2026-08-11T11:26
2026-08-11T11:26
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По данным СВР, в ЕС планируют ограничить финансирование МОК и других спортивных организаций, которые согласятся допустить россиян к соревнованиям. Кроме того, Брюссель изучает возможность введения визовых запретов и новых ограничений в отношении атлетов и представителей спортивных структур РФ. Также готовятся и провокации: рассматривается вариант организации скандалов против членов российских команд накануне соревнований."Евробюрократы в своей русофобии готовы принести в жертву само Олимпийское движение. Однако решение МОК о снятии санкций подтвердило, что мировая общественность не пойдёт на поводу у могильщиков олимпийского движения", — подчеркнули в СВР.Об ограничении российских спортсменов – Европейцы бунтуют: девять стран ЕС выступили против снятия санкций с российского спорта на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, брюссель, служба внешней разведки , мок, ес
Новости, Россия, Европа, Брюссель, Служба внешней разведки , МОК, ЕС

В СВР раскрыли, почему Европа ополчилась на МОК

11:26 11.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ
Открытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Европейские элиты остались недовольны решением Международного олимпийского комитета снять санкции с России. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба СВР РФ
По данным СВР, в ЕС планируют ограничить финансирование МОК и других спортивных организаций, которые согласятся допустить россиян к соревнованиям.
Кроме того, Брюссель изучает возможность введения визовых запретов и новых ограничений в отношении атлетов и представителей спортивных структур РФ.
Также готовятся и провокации: рассматривается вариант организации скандалов против членов российских команд накануне соревнований.
"Евробюрократы в своей русофобии готовы принести в жертву само Олимпийское движение. Однако решение МОК о снятии санкций подтвердило, что мировая общественность не пойдёт на поводу у могильщиков олимпийского движения", — подчеркнули в СВР.
Об ограничении российских спортсменов – Европейцы бунтуют: девять стран ЕС выступили против снятия санкций с российского спорта на сайте Украина.ру.
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